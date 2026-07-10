ЛАУНИЦ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ ФОН ДЕР

Происходил из дворян Курляндской губернии . Родился в семье генерал-лейтенанта Фёдора Фёдоровича фон дер Лауница (1811–1886). Окончив Пажеский корпус, в 1873 году был зачислен корнетом в 5-й гусарский Александрийский полк. В 1874 году получил чин поручика. В 1875 году был прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку, а в следующем году был зачислен в состав полка. Сражался на полях Русско-турецкой войны 1877–1878 годов , в составе отряда генерал-адъютанта И. В. Гурко принимал участие во взятии Горного Дубняка, Теленской укреплённой позиции, в переходе через Балканы, во взятии Филиппополя. За отличие получил ордена Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и Св. Анны 4-й степени. В 1878–1880 годах находился в распоряжении заведующего гражданскими делами при главнокомандующем русской армией в Болгарии, затем состоял при софийском и адрианопольском губенаторах, исполняя различные поручения. В 1880 году вернулся в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. В 1881 году был произведён в штабс-ротмистры, в 1886 году – в ротмистры. В 1887 году вышел в отставку в чине полковника.

В 1893 году был избран харьковским уездным предводителем дворянства. В 1898 году был переименован в коллежские советники, а в 1900 году – причислен к Министерству внутренних дел. В 1901 году занял пост архангельского вице-губернатора. С августа 1902 года исполнял дела тамбовского губернатора, а через год был утверждён в этой должности с производством в действительные статские советники и пожалованием в шталмейстеры Высочайшего Двора. 31 декабря 1905 года был назначен на должность санкт-петербургского градоначальника с переименованием в генерал-майоры и зачислением в Свиту Е. И. В. В бытность главой Петербурга , по воспоминаниям С. Ю. Витте , демонстрировал приверженность крайне правым идеям, протежировал « Союз русского народа » и входил в его состав.

Во время торжественного открытия клиники кожных болезней Синягина при Институте экспериментальной медицины в Петербурге стал жертвой покушения: после молебна Лауница убил наповал террорист-эсер Кудрявцев. Самого убийцу тут же застрелил адъютант принца А. П. Ольденбургского.