ЛАУНИЦ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ФОН ДЕР

Происходил из дворян Курляндской губернии . Родился в семье лютеранского пастора. Получил домашнее образование. В 1819 году поступил на службу юнкером в Елизаветградский гусарский полк и в том же году произведён в корнеты. С этим подразделением участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, состоял адъютантом при начальнике штаба 2-й армии генерал-адъютанте К. Ф. Толе , находился при осаде Силистрии и взятии Адрианополя. За боевые отличия получил орден Св. Владимира 4-й степени и был переведён в лейб-гвардии Драгунский полк. В 1831 году принимал участие в Польской кампании , сражался в нескольких боях, в том числе и за Варшаву, и за отличие был награждён золотым оружием. Затем перешёл в Образцовый кавалерийский полк, где вызвал расположение командира Гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича . В 1834 году получил чин полковника.

В 1835–1844 годах командовал Одесским уланским полком. Имея репутацию одного из лучших полковых командиров, добился того, чтобы полк имел безукоризненный внешний вид В 1843 году был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту Е. И. В. В 1844 году возглавил штаб 2-го резервного кавалерийского корпуса, в 1848 году – штаб инспектора резервной кавалерии. В 1852 году получил чин генерал-лейтенанта. С 1857 года командовал Отдельным корпусом пограничной стражи . В 1861 году был произведён в генералы от кавалерии, а в 1863 году – пожалован в генерал-адъютанты. По инициативе военного министра Д. А. Милютина приобщился к работе по реформированию армии. Выступил автором ряда статей по военным вопросам в издании «Военный сборник». В 1864 году был назначен командующим войсками Харьковского военного округа. В том же году скончался, упав с лошади во время смотра.

Сын Лауница Михаил (1843–1911) служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, был участником Русско-турецкой войны 1877–1878 годов , начальником штаба армейских корпусов, командиром кавалерийской дивизии, участником войны с Японией , членом Александровского комитета о раненых. Он дослужился до звания генерала от кавалерии.