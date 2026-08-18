ЛАУДА
ЛАУДА - жанр духовной поэзии и музыки в Италии XIII-XVI веков.
Лауда создавались на итальянском (реже лат.инском языке; в XIII-XIV веках нередко имели форму баллаты; были посвящены культу Богородицы, а также прославляли Иисуса Христа, святых, мир как Божие творение, христианские добродетели. Лауда зародилась в Умбрии в кругу монахов-францисканцев; первой лаудой на итальянском языке (умбрийском диалекте) считается «Песнь о солнце» (др. название «Хвала творению», около 1225 года) Франциска Ассизского, написанная ритмической прозой и восхваляющая в качестве «братьев и сестёр» все явления мира, включая «сестру Смерть» (музыка этой лауды не сохранилась).
Расцвет лауда связан с народным религиозным движением середины XIII века: братства мирян, охваченные настроениями покаяния, экстатичной любви к Христу и Богоматери, отвращения к мирским благам, пели лауды на своих собраниях. С музыкальной точки зрения лауды XIII - начала XIV веков представляли собой одноголосные, преимущественно силлабические, реже развитые мелизматические мелодии. До нас дошло около 200 сборников лауд (т. н. лаударии) того времени, из них только 2 - с музыкой: Кортонский лаударий (конец XIII века; 65 лауд, из них 46 - с музыкой) и Флорентийский лаударий (известен также как «Laudario Magliabechiano», начало XIV века; 97 лауд, из них 88 - с музыкой).
Нередко лауды выполнялись как контрафактуры светских текстомузыкальных форм, при этом традиционные куртуазные мотивы и сюжеты заменялись на религиозные (например, вместо «возлюбленной госпожи» трубадуров - «госпожа Бедность»; баллата «Блондинка-зеленщица» Ф. Ландини была перетекстована в лауд «О Иисусе Христе»). Со 2-й половины XIV века распространились многоголосные лауды. Известна драматическая разновидность лауда с диалогами между аллегорическими персонажами: Грешником и Мадонной, Христом и Душой, Душой и Любовью.
Большинство авторов поэзии и музыки в лаудах анонимны. Выдающиеся образцы средневековых лауд создал Якопоне да Тоди; их основные мотивы: желание души умереть вместе с Христом, жизнь Иисуса как зеркало души, плач Мадонны над Сыном; душа как невеста Христа, найденная для него ангелами; полное растворение души в Боге. В XV-XVI веках сочинялись в различных несложных песенных формах (фроттола в её разновидностях). Лауды выполняли функцию популярной религиозной музыки до конца XVI века (в Тоскане этому способствовали проповеди Дж. Савонаролы, который призывал к пению лауды не только в братствах мирян, но и в церкви). Перепечатки сборников лауд известны вплоть до начала XIX века.