ЛАУДА

ЛАУДА - жанр ду­хов­ной по­эзии и му­зы­ки в Ита­лии XIII-XVI веков.

Лауда соз­да­ва­лись на итальянском (ре­же лат.инском язы­ке; в XIII-XIV веках не­ред­ко име­ли фор­му бал­ла­ты; бы­ли по­свя­ще­ны куль­ту Бо­го­ро­ди­цы, а так­же про­слав­ля­ли Ии­су­са Хри­ста, свя­тых, мир как Бо­жие тво­ре­ние, хри­сти­ан­ские доб­ро­де­те­ли. Лауда за­ро­ди­лась в Ум­брии в кру­гу мо­на­хов-фран­ци­скан­цев; пер­вой лаудой на итальянском языке (ум­брий­ском диа­лек­те) счи­та­ет­ся «Песнь о солн­це» (др. название «Хва­ла тво­ре­нию», около 1225 года) Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го, на­пи­сан­ная рит­мической про­зой и вос­хва­ляю­щая в ка­че­ст­ве «брать­ев и сес­тёр» все яв­ления ми­ра, вклю­чая «се­ст­ру Смерть» (му­зы­ка этой лауды не сохранилась).

Рас­цвет лауда свя­зан с народным религиозным дви­же­ни­ем середины XIII века: брат­ст­ва ми­рян, ох­ва­чен­ные на­строе­ния­ми по­кая­ния, экс­та­тичной люб­ви к Хри­сту и Бо­го­ма­те­ри, от­вра­ще­ния к мир­ским бла­гам, пе­ли лауды на сво­их со­б­ра­ни­ях. С музыкальной точ­ки зре­ния лауды XIII - начала XIV веков пред­став­ля­ли со­бой од­но­го­лос­ные, пре­имущественно сил­ла­би­че­ские, ре­же раз­ви­тые ме­лиз­ма­тические ме­ло­дии. До нас дош­ло около 200 сборников лауд (т. н. лау­да­рии) то­го вре­ме­ни, из них толь­ко 2 - с му­зы­кой: Кор­тон­ский лау­да­рий (конец XIII века; 65 ла­уд, из них 46 - с му­зы­кой) и Фло­рен­тий­ский лау­да­рий (из­вес­тен так­же как «Laudario Mag­lia­be­chiano», начало XIV века; 97 ла­уд, из них 88 - с му­зы­кой).

Не­ред­ко лауды вы­пол­ня­лись как кон­тра­фак­ту­ры свет­ских тек­сто­му­зы­каль­ных форм, при этом тра­диционные кур­ту­аз­ные мо­ти­вы и сю­же­ты за­ме­ня­лись на ре­ли­ги­оз­ные (например, вме­сто «воз­люб­лен­ной гос­по­жи» тру­ба­ду­ров - «гос­по­жа Бед­ность»; бал­ла­та «Блон­дин­ка-зе­лен­щи­ца» Ф. Лан­ди­ни бы­ла пе­ре­тек­сто­ва­на в лауд «О Ии­су­се Хри­сте»). Со 2-й половины XIV века рас­про­стра­ни­лись мно­го­го­лос­ные лауды. Из­вест­на дра­ма­тическая раз­но­вид­ность лауда с диа­ло­га­ми ме­ж­ду ал­ле­го­рическими пер­со­на­жа­ми: Греш­ни­ком и Ма­дон­ной, Хри­стом и Ду­шой, Ду­шой и Лю­бо­вью.

Боль­шин­ст­во ав­то­ров по­эзии и му­зы­ки в лаудах ано­ним­ны. Вы­даю­щие­ся об­раз­цы средневековых лауд соз­дал Яко­по­не да То­ди; их основные мо­ти­вы: же­ла­ние ду­ши уме­реть вме­сте с Хри­стом, жизнь Ии­су­са как зер­ка­ло ду­ши, плач Ма­дон­ны над Сы­ном; ду­ша как не­вес­та Хри­ста, най­ден­ная для не­го ан­ге­ла­ми; пол­ное рас­тво­ре­ние ду­ши в Бо­ге. В XV-XVI веках со­чи­ня­лись в различных не­слож­ных пе­сен­ных фор­мах (фрот­то­ла в её раз­но­вид­но­стях). Лауды вы­пол­ня­ли функ­цию по­пу­ляр­ной ре­лигиозной му­зы­ки до конца XVI века (в Тос­ка­не это­му спо­соб­ст­во­ва­ли про­по­ве­ди Дж. Са­во­на­ро­лы, ко­то­рый при­зы­вал к пе­нию ла­уды не толь­ко в брат­ст­вах ми­рян, но и в церк­ви). Пе­ре­пе­чат­ки сборников лауд из­вест­ны вплоть до начала XIX века.

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