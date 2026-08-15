ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ

ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ - во­ен­но­слу­жа­щие ла­тышских вооружённых фор­ми­ро­ва­ний, соз­дан­ных для за­щи­ты Кур­лянд­ской и Лиф­лянд­ской гу­бер­ний Российской им­пе­рии от втор­же­ния германских войск в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны.

В мае 1915 года по ини­циа­ти­ве сту­ден­тов Риж­ско­го по­ли­тех­нического университета, под­дер­жан­ной де­пу­та­та­ми Государственной ду­мы Я. Голд­ма­ни­сом и Я. За­ли­ти­сом, бы­ло опуб­ли­ко­ва­но об­ра­ще­ние к со­оте­че­ст­вен­ни­кам «Со­би­рай­тесь под ла­тыш­ски­ми фла­га­ми!», в ко­то­ром со­дер­жал­ся при­зыв соз­да­вать ла­тышскиенациональные час­ти. Од­но­вре­мен­но де­пу­та­ты об­ра­ти­лись с про­ше­ни­ем к Вер­хов­но­му глав­но­ко­мандующему российской императорской ар­мией великому князю Ни­ко­лаю Ни­ко­лае­ви­чу. Фор­ми­ро­ва­ние час­тей латышских стрелков на­ча­лось со­глас­но при­ка­зу Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го летом 1915 года.

Пер­во­на­чаль­но они ком­плек­то­ва­лись доб­ро­воль­ца­ми, с 1916 года - по мо­би­ли­за­ции. Пер­вые 2 стрелковых ба­таль­о­на сфор­ми­ро­ва­ны 19 ию­ля (1 августа) 1915 года для раз­ве­ды­ва­тель­ных и пар­ти­зан­ских дей­ст­вий в ты­лу германских войск. К концу 1916 года бы­ло раз­вёр­ну­то 8 пол­ков латышских стрелков, объ­е­ди­нён­ных в 2 бри­га­ды (около 40 тысяч человек) и 1 за­пас­ной полк (10-15 тысяч человек). Ла­тышские пол­ки име­ли зна­мё­на с национальной сим­во­ли­кой и над­пи­ся­ми на ла­тышском язы­ке, был уч­ре­ж­дён знак латышский стрелок. В декабре 1916 года бри­га­ды све­де­ны в Ла­тышскую стрелковую ди­ви­зию, ко­то­рая за­ни­мала обо­ро­ну на риж­ском на­прав­ле­нии Северо-За­пад­но­го, а за­тем Се­вер­но­го фрон­та в со­ста­ве 12-й ар­мии и от­ли­чи­лась в бо­ях ис­клю­чительной стой­ко­стью.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в час­тях латышских стрелков ста­ли воз­ни­кать ле­галь­ные груп­пы и ячей­ки Со­ци­ал-де­мо­кра­тии Ла­тышского края (СДЛК). 26.03(08.04).1917 года в Ри­ге соз­дан Временный комитет боль­ше­ви­ст­ской ор­га­ни­за­ции СДЛК и ла­тышских стрелковых пол­ков. 27-29.03 (09-11.04).1917 года на 1-м съез­де де­ле­га­тов сол­дат­ских ко­ми­те­тов из­бран ис­пол­нительный комитет Объ­е­ди­нён­но­го со­ве­та ла­тышских стрелковых пол­ков (Ис­ко­ла­ст­рел), а 2-й съезд де­лега­тов латышских стрелков 12-17(25-30) мая при­нял плат­фор­му боль­ше­ви­ков, вы­ра­зив не­до­ве­рие Временному пра­ви­тель­ст­ву и по­тре­бо­вав пе­ре­хо­да всей вла­сти к Со­ве­там; из­брал боль­ше­ви­ст­ский Ис­ко­ла­ст­рел.

Во вре­мя Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года латышские стрелки по ука­за­нию ЦК РСДРП(б) и при­ка­зу рев­ко­ма 12-й ар­мии за­ня­ли основные стра­те­гические пунк­ты в Лат­вии и Эс­то­нии и не до­пус­ти­ли про­дви­же­ния войск, вер­ных Временному пра­ви­тель­ст­ву, к Пет­ро­гра­ду. Вме­сте с мат­ро­са­ми Балтийского фло­та и крас­но­гвар­дей­ца­ми они ох­ра­ня­ли советское пра­ви­тель­ст­во в Смоль­ном и обес­пе­чи­ва­ли без­опас­ность его пе­ре­ез­да в Мо­ск­ву, а 9-й Ла­тышский стрелковый полк стал ос­но­вой ко­мен­дант­ской служ­бы Мо­сков­ско­го Крем­ля.

Час­ти латышских стрелков при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в по­дав­ле­нии Ка­ле­ди­на вы­сту­п­ле­ния 1917-1918 годов и Дов­бор-Мус­ниц­ко­го вы­сту­п­ле­ния 1918 года. С за­хва­том Лат­вии германскими вой­ска­ми в феврале 1918 года и за­клю­че­ни­ем Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года ос­тав­шие­ся в Лат­вии стрел­ки ото­шли в Рос­сию и 13.04.1918 года бы­ли све­дены в Ла­тышскую советскую стрелковую ди­ви­зию (с 12.01.1919 года - 1-я стрелковая ди­ви­зия Ар­мии Советской Лат­вии; с 26 ию­ня по 8 ию­ля и с 8 августа - Ла­тышская стрелковая ди­ви­зия, с 8 ию­ля по 8 августа - 53-я стрелковая ди­ви­зия) - од­но из пер­вых ре­гу­ляр­ных со­еди­не­ний РККА в со­ста­ве 9 стрелкового и 1 кавалерийского пол­ка, ди­ви­зио­нов лёг­кой и тя­жёлой ар­тил­ле­рии и авиационного бро­не­во­го от­ря­да (начальник И. И. Ваце­тис; около 18 тысяч человек).

К осе­ни 1918 года ди­ви­зия на­счи­ты­ва­ла около 24 тысяч человек и яв­ля­лась са­мым круп­ным национальным воо­руженным фор­ми­ро­ва­ни­ем РСФСР. По­ми­мо это­го, в Ар­хан­гель­ске, Пен­зе, Са­ра­то­ве, Ви­теб­ске и др. го­ро­дах из на­хо­див­ших­ся в эва­куа­ции ла­тышских ра­бо­чих бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны отдельные ла­тышские стрелковые час­ти [пол­ки, ба­таль­о­ны; все­го около 20 (по др. дан­ным, около 12) тысяч человек], дей­ст­во­вав­шие са­мо­стоя­тель­но. Дей­ст­вия час­тей латышских стрелков име­ли ре­шаю­щее зна­че­ние в по­дав­ле­нии ле­вых эсе­ров вос­ста­ния 1918 года в Мо­ск­ве, воо­руженных вы­сту­п­ле­ний в Яро­слав­ле, Ры­бин­ске, Му­ро­ме, Са­ра­то­ве, Ка­лу­ге, Во­ло­где, Нов­го­ро­де и др. го­ро­дах.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов латышские стрелки ис­поль­зо­ва­лись ко­ман­до­ва­ни­ем РККА на тех уча­ст­ках, где для советских войск соз­да­ва­лось кри­тическое по­ло­же­ние. За обо­ро­ну Ка­за­ни в августе 1918 года 5-й Зем­галь­ский ла­тышский стрелковый полк пер­вым из час­тей РККА на­гра­ж­дён Почетным ре­во­люционным Крас­ным зна­ме­нем ВЦИК. В ию­ле - октябре 1918 года отдельные пол­ки ди­ви­зии латышских стрелков вхо­ди­ли в со­став Восточного, Северного и Южного фрон­тов. В октябре 1918 года все пол­ки бы­ли объ­е­ди­не­ны в Западном районе обо­ро­ны и до января 1919 года на­хо­ди­лись в не­по­средственном под­чи­не­нии Глав­ко­ма Рес­пуб­ли­ки. В начале 1919 года ла­тышские час­ти бы­ли раз­вёр­ну­ты в Ар­мию Советской Лат­вии (в со­ста­ве 2 стрелковых ди­ви­зий), ко­то­рая ве­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив германских войск и час­тей бе­лых ар­мий на тер­ри­то­рии Лат­вии, но, по­не­ся боль­шие по­те­ри, по­сле от­сту­п­ле­ния из Лат­вии латышские стрелки ле­том 1919 года бы­ли вновь све­де­ны в Ла­тышскую стрелковую ди­ви­зию.

Кро­ме то­го, с мая 1919 года отдельные час­ти латыских стрелков сра­жа­лись в со­ста­ве со­вет­ских 6, 13, 14, 15 и 16-й ар­мий. Ла­тышская стрелковая ди­ви­зия сыг­ра­ла важ­ную роль в раз­гро­ме час­тей Доб­ро­воль­че­ской ар­мии под Ор­лом и Кро­ма­ми во вре­мя Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919 года. За бое­вые за­слу­ги в декабре 1919 года ди­ви­зия на­гра­ж­де­на Крас­ным зна­ме­нем Пет­роградского со­ве­та. В феврале - мар­те 1920 года латышские стрелки сра­жа­лись про­тив от­ря­дов Н. И. Мах­но, за­тем уча­ст­во­ва­ли в раз­гро­ме «Рус­ской ар­мии» в Северной Тав­рии и Кры­му.

Ба­таль­о­ны латышских стрелков вхо­ди­ли в со­став иностранных пол­ков и бри­гад, вое­вав­ших в ря­дах советской 24-й Же­лез­ной, 25-й имени В. И. Ча­пае­ва и 58-й стрел­ко­вых ди­ви­зий и др. В со­от­вет­ст­вии с Риж­ским мир­ным до­го­во­ром 1920 года 28 но­ября Ла­тышская стрелковая ди­ви­зия рас­фор­ми­ро­ва­на. Её лич­ный со­став час­тич­но во­шёл в со­став 52-й стрелковой ди­ви­зии, по­пол­нил вой­ска ВОХР и ВЧК, ос­таль­ные бы­ли де­мо­би­ли­зо­ва­ны, часть из них вер­ну­лась в Лат­вию. За го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов около 140 латышских стрелков на­гра­ж­де­ны ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни, из их ря­дов вы­шли из­вест­ные советские вое­на­чаль­ни­ки: И. И. Ва­це­тис, Р. П. Эй­де­ман и др.

В со­ста­ве войск адмирала А. В. Кол­ча­ка так­же бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны час­ти латышских стрелков - отдельный Ла­тышский ба­таль­он (т. н. Тро­иц­кий, по мес­ту фор­ми­ро­ва­ния в городе Тро­ицк) и Ла­тышский стрелковый Имант­ский полк (все­го 1-2 тысячи человек), ко­то­рые в бое­вых дей­ст­ви­ях прак­ти­че­ски не уча­ст­во­ва­ли (в основном не­сли ка­ра­уль­ную служ­бу), а по­сле раз­гро­ма Кол­ча­ка ар­мий осе­нью 1920 года эва­куи­ро­ва­ны че­рез Вла­ди­во­сток в Лат­вию.

Иллюстрации:

Ла­тыш­ские стрел­ки, при­быв­шие в рас­по­ря­же­ние Во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та 12-й ар­мии. 1917 год. Архив БРЭ;

Па­мят­ник ла­тыш­ским стрел­кам. Скуль­п­тор В. К. Ал­берг, ар­хи­тек­то­ры Д. Я. Дри­ба, Г. Р. Лу­сис-Грин­берг. Ри­га. 1971 год. Архив БРЭ;

На­груд­ный знак ла­тыш­ско­го стрел­ка. 1915 год. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)