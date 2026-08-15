ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ
ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ - военнослужащие латышских вооружённых формирований, созданных для защиты Курляндской и Лифляндской губерний Российской империи от вторжения германских войск в ходе Первой мировой войны.
В мае 1915 года по инициативе студентов Рижского политехнического университета, поддержанной депутатами Государственной думы Я. Голдманисом и Я. Залитисом, было опубликовано обращение к соотечественникам «Собирайтесь под латышскими флагами!», в котором содержался призыв создавать латышскиенациональные части. Одновременно депутаты обратились с прошением к Верховному главнокомандующему российской императорской армией великому князю Николаю Николаевичу. Формирование частей латышских стрелков началось согласно приказу Ставки Верховного главнокомандующего летом 1915 года.
Первоначально они комплектовались добровольцами, с 1916 года - по мобилизации. Первые 2 стрелковых батальона сформированы 19 июля (1 августа) 1915 года для разведывательных и партизанских действий в тылу германских войск. К концу 1916 года было развёрнуто 8 полков латышских стрелков, объединённых в 2 бригады (около 40 тысяч человек) и 1 запасной полк (10-15 тысяч человек). Латышские полки имели знамёна с национальной символикой и надписями на латышском языке, был учреждён знак латышский стрелок. В декабре 1916 года бригады сведены в Латышскую стрелковую дивизию, которая занимала оборону на рижском направлении Северо-Западного, а затем Северного фронта в составе 12-й армии и отличилась в боях исключительной стойкостью.
После Февральской революции 1917 года в частях латышских стрелков стали возникать легальные группы и ячейки Социал-демократии Латышского края (СДЛК). 26.03(08.04).1917 года в Риге создан Временный комитет большевистской организации СДЛК и латышских стрелковых полков. 27-29.03 (09-11.04).1917 года на 1-м съезде делегатов солдатских комитетов избран исполнительный комитет Объединённого совета латышских стрелковых полков (Исколастрел), а 2-й съезд делегатов латышских стрелков 12-17(25-30) мая принял платформу большевиков, выразив недоверие Временному правительству и потребовав перехода всей власти к Советам; избрал большевистский Исколастрел.
Во время Октябрьской революции 1917 года латышские стрелки по указанию ЦК РСДРП(б) и приказу ревкома 12-й армии заняли основные стратегические пункты в Латвии и Эстонии и не допустили продвижения войск, верных Временному правительству, к Петрограду. Вместе с матросами Балтийского флота и красногвардейцами они охраняли советское правительство в Смольном и обеспечивали безопасность его переезда в Москву, а 9-й Латышский стрелковый полк стал основой комендантской службы Московского Кремля.
Части латышских стрелков приняли активное участие в подавлении Каледина выступления 1917-1918 годов и Довбор-Мусницкого выступления 1918 года. С захватом Латвии германскими войсками в феврале 1918 года и заключением Брестского мира 1918 года оставшиеся в Латвии стрелки отошли в Россию и 13.04.1918 года были сведены в Латышскую советскую стрелковую дивизию (с 12.01.1919 года - 1-я стрелковая дивизия Армии Советской Латвии; с 26 июня по 8 июля и с 8 августа - Латышская стрелковая дивизия, с 8 июля по 8 августа - 53-я стрелковая дивизия) - одно из первых регулярных соединений РККА в составе 9 стрелкового и 1 кавалерийского полка, дивизионов лёгкой и тяжёлой артиллерии и авиационного броневого отряда (начальник И. И. Вацетис; около 18 тысяч человек).
К осени 1918 года дивизия насчитывала около 24 тысяч человек и являлась самым крупным национальным вооруженным формированием РСФСР. Помимо этого, в Архангельске, Пензе, Саратове, Витебске и др. городах из находившихся в эвакуации латышских рабочих были сформированы отдельные латышские стрелковые части [полки, батальоны; всего около 20 (по др. данным, около 12) тысяч человек], действовавшие самостоятельно. Действия частей латышских стрелков имели решающее значение в подавлении левых эсеров восстания 1918 года в Москве, вооруженных выступлений в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Саратове, Калуге, Вологде, Новгороде и др. городах.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов латышские стрелки использовались командованием РККА на тех участках, где для советских войск создавалось критическое положение. За оборону Казани в августе 1918 года 5-й Земгальский латышский стрелковый полк первым из частей РККА награждён Почетным революционным Красным знаменем ВЦИК. В июле - октябре 1918 года отдельные полки дивизии латышских стрелков входили в состав Восточного, Северного и Южного фронтов. В октябре 1918 года все полки были объединены в Западном районе обороны и до января 1919 года находились в непосредственном подчинении Главкома Республики. В начале 1919 года латышские части были развёрнуты в Армию Советской Латвии (в составе 2 стрелковых дивизий), которая вела боевые действия против германских войск и частей белых армий на территории Латвии, но, понеся большие потери, после отступления из Латвии латышские стрелки летом 1919 года были вновь сведены в Латышскую стрелковую дивизию.
Кроме того, с мая 1919 года отдельные части латыских стрелков сражались в составе советских 6, 13, 14, 15 и 16-й армий. Латышская стрелковая дивизия сыграла важную роль в разгроме частей Добровольческой армии под Орлом и Кромами во время Московского похода Деникина 1919 года. За боевые заслуги в декабре 1919 года дивизия награждена Красным знаменем Петроградского совета. В феврале - марте 1920 года латышские стрелки сражались против отрядов Н. И. Махно, затем участвовали в разгроме «Русской армии» в Северной Таврии и Крыму.
Батальоны латышских стрелков входили в состав иностранных полков и бригад, воевавших в рядах советской 24-й Железной, 25-й имени В. И. Чапаева и 58-й стрелковых дивизий и др. В соответствии с Рижским мирным договором 1920 года 28 ноября Латышская стрелковая дивизия расформирована. Её личный состав частично вошёл в состав 52-й стрелковой дивизии, пополнил войска ВОХР и ВЧК, остальные были демобилизованы, часть из них вернулась в Латвию. За годы Гражданской войны 1917-1922 годов около 140 латышских стрелков награждены орденом Красного Знамени, из их рядов вышли известные советские военачальники: И. И. Вацетис, Р. П. Эйдеман и др.
В составе войск адмирала А. В. Колчака также были сформированы части латышских стрелков - отдельный Латышский батальон (т. н. Троицкий, по месту формирования в городе Троицк) и Латышский стрелковый Имантский полк (всего 1-2 тысячи человек), которые в боевых действиях практически не участвовали (в основном несли караульную службу), а после разгрома Колчака армий осенью 1920 года эвакуированы через Владивосток в Латвию.
Иллюстрации:
Латышские стрелки, прибывшие в распоряжение Военно-революционного комитета 12-й армии. 1917 год. Архив БРЭ;
Памятник латышским стрелкам. Скульптор В. К. Алберг, архитекторы Д. Я. Дриба, Г. Р. Лусис-Гринберг. Рига. 1971 год. Архив БРЭ;
Нагрудный знак латышского стрелка. 1915 год. Архив БРЭ.