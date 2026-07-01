ЛАТВИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ЛАТВИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - крупнейший симфонический оркестр Латвии.
Основан в 1926 году в Риге как Симфонический оркестр Латвийского радиофонда; в 1941-1957 годах Симфонический оркестр Латвийского радиокомитета, в 1957-1978 годах Симфонический оркестр Радио и телевидения Латвийской ССР, в 1978-1986 годах Государственный симфонический оркестр Латвийской ССР. С 1986 года академический, с 1990 года современное название.
Его возглавляли дирижёры А. Парупс (1926-1928, 1944-1946 годы), Янис Мединьш (1928-1944 годы), Д. Н. Кульков (1946-1949 годы), Л. Вигнерс (1949-1963, 1966-1974 годы), Э. Тонс (1963-1966 годы), В. С. Синайский (1975-1989 годы), П. Мяги (1990-1994 годы), Т. Миккельсен (1997-2001 годы), О. Элтс (2001-2005 годы).
В 1964 году состоялись первые гастроли оркестра (в Ленинграде), в 1969 году - первые зарубежные гастроли (в Болгарии). С оркестром выступали дирижёры Л. Блех, Б. Вальтер, К. П. Кондрашин, К. Мазур, А. Мустонен, К. Пендерецкий, И. Ф. Стравинский, А. Янсонс, Н. Ярви.
В репертуаре - произведения композиторов Латвии, европейская и русская классика, современная музыка.