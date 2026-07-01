ЛАТВИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ЛАТВИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - круп­ней­ший сим­фо­нический ор­кестр Лат­вии.

Ос­но­ван в 1926 году в Ри­ге как Сим­фо­нический ор­кестр Латвийского ра­дио­фон­да; в 1941-1957 годах Сим­фо­нический ор­кестр Латвийского ра­дио­ко­ми­те­та, в 1957-1978 годах Сим­фо­нический ор­кестр Ра­дио и те­ле­ви­де­ния Латвийской ССР, в 1978-1986 годах Государственный сим­фо­нический оркестр Латвийской ССР. С 1986 года ака­де­ми­че­ский, с 1990 года современное название.

Его воз­глав­ля­ли ди­ри­жё­ры А. Па­рупс (1926-1928, 1944-1946 годы), Янис Ме­диньш (1928-1944 годы), Д. Н. Куль­ков (1946-1949 годы), Л. Виг­нерс (1949-1963, 1966-1974 годы), Э. Тонс (1963-1966 годы), В. С. Си­най­ский (1975-1989 годы), П. Мя­ги (1990-1994 годы), Т. Мик­кель­сен (1997-2001 годы), О. Элтс (2001-2005 годы).

В 1964 году со­стоя­лись пер­вые га­ст­ро­ли ор­ке­ст­ра (в Ле­нин­гра­де), в 1969 году - пер­вые за­ру­беж­ные га­ст­ро­ли (в Бол­га­рии). С ор­ке­ст­ром вы­сту­па­ли ди­ри­жё­ры Л. Блех, Б. Валь­тер, К. П. Кон­д­ра­шин, К. Ма­зур, А. Мус­то­нен, К. Пен­де­рец­кий, И. Ф. Стра­вин­ский, А. Ян­сонс, Н. Яр­ви.

В ре­пер­туа­ре - про­из­ве­де­ния ком­по­зи­то­ров Лат­вии, ев­ропейская и русская клас­си­ка, современная му­зы­ка.

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