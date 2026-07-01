ЛАТТИМОР ОУЭН

ЛАТТИМОР ОУЭН - американский вос­то­ко­вед.

Из се­мьи пре­по­да­ва­те­лей английского язы­ка. Дет­ст­во про­вёл в городе Тянь­цзин (Ки­тай). С 1913 года учил­ся в Швей­ца­рии, за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По воз­вра­ще­нии в Ки­тай в 1919 году по­лу­чил долж­ность по­мощ­ни­ка ре­дак­то­ра анг­лоя­зыч­ной газеты «Tientsin and Peking Times» в городе Тянь­цзин. В 1926-1927 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Мон­го­лию, пус­ты­ню Го­би, Ин­дию, Каш­мир. С 1928 года обу­чал­ся в Гар­вард­ском университете (США). В 1930 году вер­нул­ся в Ки­тай, где за­нял­ся научно-исследовательской дея­тель­но­стью. В 1934-1941 годах член со­ве­та американского Института ти­хо­оке­ан­ских от­но­ше­ний (Го­но­лу­лу, Нью-Йорк), воз­глав­лял журнал «Pacific Affairs», из­да­вае­мый этим ин­сти­ту­том.

В 1938-1963 годах пре­по­да­вал в университете Джо­на Хоп­кин­са в городе Бал­ти­мор (США). В 1941-1942 годах (по ре­ко­мен­да­ции пре­зи­ден­та США Ф. Д. Руз­вель­та) яв­лял­ся по­ли­тическим со­вет­ни­ком Чан Кай­ши. В 1943 году ру­ко­во­ди­тель ти­хо­оке­ан­ско­го от­де­ла Служ­бы ин­фор­ма­ции воо­руженных сил Министерства обо­ро­ны США, в 1945 году со­вет­ник мис­сии США в Япо­нии.

В 1950 году ра­бо­тал в мис­сии ООН в Аф­га­ни­ста­не. В 1951 году об­ви­нён се­на­то­ром Дж. Мак­кар­ти в шпио­на­же в поль­зу СССР, од­на­ко по­сле рас­сле­до­ва­ния, про­ве­дён­но­го Ко­мис­си­ей по внутренней без­опас­но­сти Кон­грес­са США, об­ви­не­ния бы­ли сня­ты. В 1963-1970 годах профессор Лидс­ско­го университета (Ве­ли­ко­бри­та­ния), ру­ко­во­ди­тель от­де­ла ки­тае­ве­де­ния.

Ав­тор ра­бот, по­свя­щён­ных Ки­таю и Мон­го­лии. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии и куль­ту­ры Центральной Азии, пре­имущественно Мон­го­лии.

Сочинения :

The desert road to Turkestan. L., 1928. N. Y.; L., 1995

Manchuria: cradle of conflict. N. Y., 1932

The Mongols of Manchuria. N. Y., 1934

Solution in Asia. L., 1945. N. Y., 1975

Si­tuation in Asia. Boston, 1950

Nationalism and revolution in Mongolia. Leiden, 1955.