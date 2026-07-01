ЛАТТИМОР ОУЭН
ЛАТТИМОР ОУЭН - американский востоковед.
Из семьи преподавателей английского языка. Детство провёл в городе Тяньцзин (Китай). С 1913 года учился в Швейцарии, затем в Великобритании. По возвращении в Китай в 1919 году получил должность помощника редактора англоязычной газеты «Tientsin and Peking Times» в городе Тяньцзин. В 1926-1927 годах совершил путешествие в Монголию, пустыню Гоби, Индию, Кашмир. С 1928 года обучался в Гарвардском университете (США). В 1930 году вернулся в Китай, где занялся научно-исследовательской деятельностью. В 1934-1941 годах член совета американского Института тихоокеанских отношений (Гонолулу, Нью-Йорк), возглавлял журнал «Pacific Affairs», издаваемый этим институтом.
В 1938-1963 годах преподавал в университете Джона Хопкинса в городе Балтимор (США). В 1941-1942 годах (по рекомендации президента США Ф. Д. Рузвельта) являлся политическим советником Чан Кайши. В 1943 году руководитель тихоокеанского отдела Службы информации вооруженных сил Министерства обороны США, в 1945 году советник миссии США в Японии.
В 1950 году работал в миссии ООН в Афганистане. В 1951 году обвинён сенатором Дж. Маккарти в шпионаже в пользу СССР, однако после расследования, проведённого Комиссией по внутренней безопасности Конгресса США, обвинения были сняты. В 1963-1970 годах профессор Лидсского университета (Великобритания), руководитель отдела китаеведения.
Автор работ, посвящённых Китаю и Монголии. Внёс значительный вклад в изучение истории и культуры Центральной Азии, преимущественно Монголии.
Сочинения:
The desert road to Turkestan. L., 1928. N. Y.; L., 1995
Manchuria: cradle of conflict. N. Y., 1932
The Mongols of Manchuria. N. Y., 1934
Solution in Asia. L., 1945. N. Y., 1975
Situation in Asia. Boston, 1950
Nationalism and revolution in Mongolia. Leiden, 1955.