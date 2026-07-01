ЛАТИНЫ

ЛАТИНЫ - ин­до­ев­ро­пей­ские пле­ме­на Древ­ней Ита­лии, со­став­ляв­шие часть ита­ли­ков.

Поя­ви­лись на Апен­нин­ском полуострове в начале II-го тысячелетия до н. э. на тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния ли­гу­ров и по­сте­пен­но за­ня­ли рай­он Центральной Ита­лии, ме­ж­ду ре­ка­ми Тибр и Ли­рис (ны­не Ли­ри), по­лу­чив­ший по их на­име­но­ва­нию название Ла­ций (ны­не Ла­цио).

Учё­ные XIX-XX веков [Л. Пи­го­ри­ни (Ита­лия), В. Гель­биг (Гер­ма­ния)] счи­та­ли латинов но­си­те­ля­ми ар­хео­ло­гических куль­тур брон­зы и ран­не­го же­ле­за, при­шед­ши­ми с се­ве­ра че­рез Аль­пы. Русский учё­ный В. И. Мо­де­стов вы­де­лял про­то­ла­ти­нов в пер­вую боль­шую вол­ну ита­ли­ков, соз­дав­шую куль­ту­ру Тер­ра­мар. Итальянский учё­ный XX века М. Пал­ло­ти­но до­ка­зы­вал, что латины не еди­но­вре­мен­но, а по­сте­пен­но, на­ря­ду с др. ита­ли­ка­ми, про­ни­ка­ли ма­лы­ми груп­па­ми че­рез Ад­риа­ти­ку в Ита­лию, где они и обо­со­би­лись от ос­таль­ных при­шель­цев.

На тер­ри­то­рии Ла­ция в Аль­бан­ских го­рах, в Ри­ме и других мес­тах за­фик­си­ро­ван ти­пич­ный об­ряд кре­ма­ции с бед­ным по­гре­баль­ным ин­вен­та­рём брон­зо­во­го ве­ка и ур­ны-хи­жи­ны как ва­ри­ант куль­ту­ры Вил­ла­но­ва. Латины за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем и пас­ту­ше­ст­вом, жи­ли в ус­ло­ви­ях раз­ло­же­ния пер­во­быт­но­го строя; на­ча­ли стро­ить ук­ре­п­ле­ния 30 при­ми­тив­ных го­ро­дов, объ­е­ди­нив­ших­ся в начале I-го тысячелетия до н. э. в Ла­тин­ский со­юзво гла­ве с Аль­ба-Лон­гой.

Латины по­чи­та­ли од­них и тех же бо­гов - Юпи­те­ра, Юно­ну, Диа­ну, Мар­са и др., име­ли об­щие празд­не­ст­ва, со­би­ра­лись на об­щие со­б­ра­ния. В конце VI - начале V веков до н. э. ак­тив­но дей­ст­во­ва­ла северная груп­па латинов, т. н. Ари­ций­ская фе­де­ра­ция 6 го­ро­дов во гла­ве с городом Тус­кул. Она дей­ст­во­ва­ла про­тив Ри­ма в сою­зе с эт­ру­ска­ми и по­ве­ла 1-ю Ла­тин­скую вой­ну (496-493 годы до н. э.; смотрите Ла­тин­ские вой­ны), ко­то­рая за­кон­чи­лась вос­ста­нов­ле­ни­ем сою­за с рим­ля­на­ми на ос­но­ве рав­но­прав­но­го Кас­сие­во­го до­го­во­ра. В свя­зи с на­ше­ст­ви­ем гал­лов (390 год) Ла­тин­ский со­юз сно­ва рас­пал­ся, но по­том был вос­ста­нов­лен в 358 году груп­пой южных латинов

Все латинские го­ро­да раз­ви­ва­лись в на­прав­ле­нии по­ли­сов, и ус­пе­хи римского по­ли­са (civitas) в 1-й Сам­нит­ской вой­не (343-341 годы; смотрите Сам­нит­ские вой­ны) при­ве­ли со­пер­ни­чав­ших с Ри­мом латинов ко 2-й Ла­тин­ской вой­не (340-338 годы), за­вер­шив­шей­ся об­ра­зо­ва­ни­ем Рим­ско-ла­тин­ской фе­де­ра­ции под вла­стью Ри­ма. Латины, пре­вра­тив­шись в римских со­юз­ни­ков, со­хра­ни­ли са­мо­управ­ле­ние до Юлие­ва му­ни­ци­паль­но­го за­ко­на (lex Julia mu­ni­cipalis, 2-я половина I века до н. э.), но ли­ши­лись са­мо­стоя­тель­но­сти во внеш­ней по­ли­ти­ке и бы­ли обя­за­ны по­став­лять рим­ля­нам вои­нов. В ос­таль­ном их по­ло­же­ние раз­ни­лось: жи­те­ли ря­да латинских го­ро­дов (Тус­кул, Пре­нес­те) об­ре­та­ли пол­ные пра­ва гра­ж­дан­ст­ва и в Ри­ме; жи­те­ли дру­гих - по­лу­чали там лишь иму­ще­ст­вен­ные пра­ва, но с пе­ре­се­ле­ни­ем в Рим - всю пол­но­ту прав рим­ских гра­ж­дан (ius migrandi) и воз­мож­ность вме­сте с Ри­мом вы­во­дить ко­ло­нии. В этом со­стоя­ло ла­тин­ское пра­во (ius Latini nominis), вы­де­ляв­шее латинов из про­чих со­юз­ни­ков Ри­ма и рас­про­стра­нив­шее­ся впо­след­ст­вии и на не латинов.

Рим­ля­не и латины, ис­пы­тав влия­ние эт­ру­сков и гре­ков, раз­ви­ва­ли са­мо­быт­ную куль­ту­ру на ос­но­ве латинского языка. Во внеш­них и гражданских вой­нах латины, и осо­бен­но их верх­ние слои, под­дер­жи­ва­ли Рим. По­сле Со­юз­ни­че­ской вой­ны (90-88 годы до н. э.) раз­ни­ца ме­ж­ду ла­ти­на­ми и рим­ля­на­ми окон­ча­тель­но стёр­лась.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)