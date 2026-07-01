ЛАТИНЫ
ЛАТИНЫ - индоевропейские племена Древней Италии, составлявшие часть италиков.
Появились на Апеннинском полуострове в начале II-го тысячелетия до н. э. на территории расселения лигуров и постепенно заняли район Центральной Италии, между реками Тибр и Лирис (ныне Лири), получивший по их наименованию название Лаций (ныне Лацио).
Учёные XIX-XX веков [Л. Пигорини (Италия), В. Гельбиг (Германия)] считали латинов носителями археологических культур бронзы и раннего железа, пришедшими с севера через Альпы. Русский учёный В. И. Модестов выделял протолатинов в первую большую волну италиков, создавшую культуру Террамар. Итальянский учёный XX века М. Паллотино доказывал, что латины не единовременно, а постепенно, наряду с др. италиками, проникали малыми группами через Адриатику в Италию, где они и обособились от остальных пришельцев.
На территории Лация в Альбанских горах, в Риме и других местах зафиксирован типичный обряд кремации с бедным погребальным инвентарём бронзового века и урны-хижины как вариант культуры Вилланова. Латины занимались земледелием и пастушеством, жили в условиях разложения первобытного строя; начали строить укрепления 30 примитивных городов, объединившихся в начале I-го тысячелетия до н. э. в Латинский союзво главе с Альба-Лонгой.
Латины почитали одних и тех же богов - Юпитера, Юнону, Диану, Марса и др., имели общие празднества, собирались на общие собрания. В конце VI - начале V веков до н. э. активно действовала северная группа латинов, т. н. Арицийская федерация 6 городов во главе с городом Тускул. Она действовала против Рима в союзе с этрусками и повела 1-ю Латинскую войну (496-493 годы до н. э.; смотрите Латинские войны), которая закончилась восстановлением союза с римлянами на основе равноправного Кассиевого договора. В связи с нашествием галлов (390 год) Латинский союз снова распался, но потом был восстановлен в 358 году группой южных латинов
Все латинские города развивались в направлении полисов, и успехи римского полиса (civitas) в 1-й Самнитской войне (343-341 годы; смотрите Самнитские войны) привели соперничавших с Римом латинов ко 2-й Латинской войне (340-338 годы), завершившейся образованием Римско-латинской федерации под властью Рима. Латины, превратившись в римских союзников, сохранили самоуправление до Юлиева муниципального закона (lex Julia municipalis, 2-я половина I века до н. э.), но лишились самостоятельности во внешней политике и были обязаны поставлять римлянам воинов. В остальном их положение разнилось: жители ряда латинских городов (Тускул, Пренесте) обретали полные права гражданства и в Риме; жители других - получали там лишь имущественные права, но с переселением в Рим - всю полноту прав римских граждан (ius migrandi) и возможность вместе с Римом выводить колонии. В этом состояло латинское право (ius Latini nominis), выделявшее латинов из прочих союзников Рима и распространившееся впоследствии и на не латинов.
Римляне и латины, испытав влияние этрусков и греков, развивали самобытную культуру на основе латинского языка. Во внешних и гражданских войнах латины, и особенно их верхние слои, поддерживали Рим. После Союзнической войны (90-88 годы до н. э.) разница между латинами и римлянами окончательно стёрлась.