ЛАТИНСКИЙ СОЮЗ

ЛАТИНСКИЙ СОЮЗ - в древ­но­сти фе­де­ра­ция ла­ти­нов и род­ст­вен­ных им ита­ли­ков.

Воз­ник в Ла­ции (современный Ла­цио, Ита­лия) в начале I-го тысячелетия до н. э., пер­во­на­чаль­но объ­е­ди­нял во гла­ве с Аль­ба-Лон­гой 30 об­щин государственного ти­па, вклю­чая обо­соб­лен­ные по­сёл­ки на тер­ри­то­рии бу­ду­ще­го Ри­ма. Чле­ны Латинского союза со­би­ра­лись для ре­ше­ния об­щих дел на со­юз­ные со­б­ра­ния, по­чи­та­ли об­щих бо­гов, про­во­ди­ли со­вме­ст­ные празд­не­ст­ва и име­ли об­щие ре­лигиозные цен­тры: храм Юпи­те­ра Ла­ци­ар­ско­го на Аль­бан­ской го­ре, свя­ти­ли­ща Ди­а­ны у Не­мей­ско­го озера и в Ари­ции, а позд­нее в Ри­ме, на Авен­ти­не.

В VII-VI веках до н. э. ге­ге­мо­нии в Латинском союзе дос­тиг Рим. Про­тив это­го, вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем рим­лян в свя­зи с экс­пан­си­ей эт­ру­сков, вы­сту­пи­ла т. н. Ари­ций­ская фе­де­ра­ция, т. е. коа­ли­ция северных ла­ти­нов, в ко­то­рой ве­ду­щее ме­сто за­ни­мал город Тус­кул. 1-я Латинская вой­на (496-493 годы до н. э.; смотрите Ла­тин­ские вой­ны) за­кон­чи­лась Кас­сие­вым до­го­во­ром, вос­ста­но­вив­шим рав­но­пра­вие со­юз­ных го­ро­дов.

В пе­ри­од на­ше­ст­вия гал­лов (390 год до н. э.) Латинский союз рас­пал­ся, но в 358 году до н. э. южные ла­ти­ны вос­ста­но­ви­ли со­юз­ные от­но­ше­ния с Ри­мом, вновь ос­лож­нив­шие­ся из-за до­го­во­ра (354 год) рим­лян с сам­ни­та­ми, на­ру­шав­ше­го сло­жив­шую­ся ме­ж­ду­народную об­ста­нов­ку в Центральной Ита­лии. По­сле по­бе­ды Ри­ма в 1-й Сам­нит­ской вой­не (343-341 годы до н. э., смотрите Сам­нит­ские вой­ны) южная груп­па ла­ти­нов ста­ла пре­тен­до­вать, на­рав­не с римскими со­юз­ни­ка­ми, на вклю­че­ние их в римское гра­ж­дан­ст­во и на уча­стие в управ­ле­нии Ри­мом на па­ри­тет­ных на­ча­лах. От­каз рим­лян при­вёл ко 2-й Латинской вой­не (340-338 годы до н. э.), в ре­зуль­та­те ко­то­рой со­юз рас­пал­ся.

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