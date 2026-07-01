ЛАТИНСКИЙ СОЮЗ
ЛАТИНСКИЙ СОЮЗ - в древности федерация латинов и родственных им италиков.
Возник в Лации (современный Лацио, Италия) в начале I-го тысячелетия до н. э., первоначально объединял во главе с Альба-Лонгой 30 общин государственного типа, включая обособленные посёлки на территории будущего Рима. Члены Латинского союза собирались для решения общих дел на союзные собрания, почитали общих богов, проводили совместные празднества и имели общие религиозные центры: храм Юпитера Лациарского на Альбанской горе, святилища Дианы у Немейского озера и в Ариции, а позднее в Риме, на Авентине.
В VII-VI веках до н. э. гегемонии в Латинском союзе достиг Рим. Против этого, воспользовавшись ослаблением римлян в связи с экспансией этрусков, выступила т. н. Арицийская федерация, т. е. коалиция северных латинов, в которой ведущее место занимал город Тускул. 1-я Латинская война (496-493 годы до н. э.; смотрите Латинские войны) закончилась Кассиевым договором, восстановившим равноправие союзных городов.
В период нашествия галлов (390 год до н. э.) Латинский союз распался, но в 358 году до н. э. южные латины восстановили союзные отношения с Римом, вновь осложнившиеся из-за договора (354 год) римлян с самнитами, нарушавшего сложившуюся международную обстановку в Центральной Италии. После победы Рима в 1-й Самнитской войне (343-341 годы до н. э., смотрите Самнитские войны) южная группа латинов стала претендовать, наравне с римскими союзниками, на включение их в римское гражданство и на участие в управлении Римом на паритетных началах. Отказ римлян привёл ко 2-й Латинской войне (340-338 годы до н. э.), в результате которой союз распался.