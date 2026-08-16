ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ (РОМАНИЯ)

Государство, созданное после Четвертого Крестового похода на территории Византийской империи.

По стечению обстоятельств, Маршрут Четвертого Крестового похода был изменен, и его участники сначала захватили христианский Задар, а потом — Константинополь.

Византийский император, Алексей IV, призвавший крестоносцев под стены Константинополя, не смог расплатиться с ними и был изгнан.

Византийская власть была уничтожена, а на ее месте провозглашена Латинская империя. 12 выборщиков избрали императором Балдуина Фландрского. С самого начала своего существования была раздираема внутренними противоречиями.

Во-первых, греческое население плохо относилось к захватчикам, во-вторых, Бонифаций Монферратский, лидер крестового похода, желавший стать императором, основал фактически независимое королевство в Фессалониках.

Это государство соперничало с Константинополем за контроль над югом Греции, где существовало Морейское герцогство. Кроме того, одно из византийских семейств смогло закрепиться на западе Греции, где возник деспотат Эпир.

В Малой Азии возникли государства, в котрых власть принадлежала греческой аристократии: Никейская империя и Трабзондская империя. В 1205 г. Булдуин погиб во время нашествия болгар. Преемник Балудина, Генрих (1205–1216 гг.), пытался наладить отношения с греческим населением.

После смерти гибели империатора Петра де Куртене императрицей стала его жена Иоланда. В ее правления Феодор Дука, деспот Эпира, захватил Фессалоники и провозгласил себя императором. Сын Иоланды, Роберт боролся с королем Богарии Иваном Асенем, который также хотел захватить трон империи.

Брат Роберта, Балдуин II (1228–1261 гг.) получил лишь клочок было империи. Его власть распространялась только на округу Константинополя.

Балдуин пытался призвать на помощь латинский запад, однако тамошние правители оставались безучастными к проблемам Латинской империи.

В 1261 г. Никейский император Михаил VIII Палеолог захватил Константинополь и восстановил Византию.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .