ЛАТГАЛЕ

ЛАТГАЛЕ - один из 4 ис­то­рических ре­гио­нов (кра­ёв) Лат­вии, за­кре­п­лён­ных её Кон­сти­ту­ци­ей.

Население Латгале - лат­галь­цы.

В же­лез­ном ве­ке на б. ч. тер­ри­то­рии Латгале про­жи­ва­ли различные пле­ме­на бал­тов (до XIII века), а на се­ве­ре по край­ней ме­ре до VIII-IX веков жи­ли различные финские пле­ме­на. В VI-VII веках на тер­ри­то­рию современного Латгале на­ча­ли про­ни­кать лат­га­лы. В IX-XI веках на тер­ри­то­рии Латгале поя­ви­лись пе­ре­се­лен­цы со сред­не­го те­че­ния Заппдной Дви­ны (Дау­га­вы) (их са­мо­на­зва­ние не­из­вест­но, воз­мож­но, это бы­ли наль­ши; иног­да име­ну­ют­ся восточными лат­га­ла­ми, наз­ва­ние ус­лов­ное - ар­хео­ло­ги­чес­ки и линг­ви­сти­чес­ки не вы­де­ля­ют­ся).

В XII-XIII веках на тер­ри­то­рии современного Латгале су­ще­ст­во­ва­ли 2 государственных об­ра­зо­ва­ния - княжество Ер­си­ка, за­ни­мав­шее б. ч. восточного ареа­ла рас­се­ле­ния лат­га­лов, и зем­ля Ат­зе­ле на бывшей тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния финских пле­мён (при­мер­но ме­ж­ду рекой Пе­дед­зе и бу­ду­щей западной гра­ни­цей Псков­ской зем­ли). С начала XIII века южная и центральная часть современного Латгале не­кото­рое вре­мя кон­тро­ли­ро­ва­лась ли­товскими князь­я­ми, за­тем вхо­ди­ла в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). По­сле 1264 Латгалеа поч­ти всю тер­ри­то­рию Латгале за­нял Ли­вон­ский ор­ден, юго-восточная часть Латгале при­над­ле­жа­ла ВКЛ до 1313 года. В 1561 году в хо­де рас­па­да Ли­вон­ско­го ор­де­на Латгале вме­сте с Вид­зе­ме и южной Эс­т­лян­ди­ей за­нят поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми, стал ча­стью За­двин­ско­го гер­цог­ст­ва, под­чи­нён­но­го ВКЛ (с 1569 года - кон­до­ми­ни­ум ВКЛ и Поль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва).

Гра­ни­цы Латгале как ис­то­рического ре­гио­на оп­ре­де­ли­лись в хо­де войн Ре­чи По­спо­ли­той со Шве­ци­ей 1600-1629 годов, ко­гда западная часть Латгале пе­ре­шла к Шве­ции по Альт­марк­ско­му пе­ре­ми­рию 1629 года, со­ста­вив провинцию Лиф­лян­дия. Ос­таль­ная часть За­двин­ско­го гер­цог­ст­ва, ос­тав­шая­ся в поль­ско-ли­тов­ском вла­де­нии, бы­ла ре­ше­ни­ем Вар­шав­ско­го сей­ма 1667 года пре­об­ра­зо­ва­на в Ин­флянт­ское (Ли­вон­ское) вое­вод­ст­во (не­официальное название - «поль­ская Ли­во­ния», польский Województwo inflanckie) с цен­тром в Ди­на­бур­ге (ны­не Дау­гав­пилс). В от­ли­чие от других час­тей Лат­вии, нем­цы со­став­ля­ли зна­чительную часть на­се­ле­ния лишь в Ди­на­бур­ге, по­это­му рас­про­стра­не­ние сре­ди них лю­те­ран­ст­ва в XVI веке из­ме­ни­ло ре­лигиозную си­туа­цию в Латгале не­зна­чи­тель­но и боль­шин­ст­во её жи­те­лей оста­лись ка­то­ли­ка­ми. По­сле 1569 года часть вла­де­ний не­мец­коя­зыч­ных дво­рян Латгале пе­ре­шла в ру­ки ли­товской и польской шлях­ты, го­во­рив­шей в основном по-поль­ски. Со вре­ме­нем на польском языке ста­ла го­во­рить и б. ч. ме­ст­ных немецких по­ме­щи­ков. На­хо­дясь в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той, Латгале в эко­но­мическом и куль­тур­ном от­но­ше­нии стал от­ста­вать от Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ваи зе­мель Вид­зе­ме и Эс­т­лян­дии, ко­то­рые при­над­ле­жа­ли Шве­ции.

В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той Латгале при­сое­ди­нён к Российской им­пе­рии. Вхо­дил в со­став Псков­ской губернии (1772-1776 годы), По­лоц­кой губернии (1776-1796 годы; с 1778 года - По­лоц­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), Бе­ло­рус­ской губернии (1796-1802 годы), с 1802 года - Ви­теб­ской губернии. Эко­но­мическое от­ста­ва­ние Латгале от со­сед­них ре­гио­нов ещё боль­ше уси­ли­лось из-за позд­ней от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва в Ви­теб­ской губернии (1861 год), в то вре­мя как в Кур­лянд­ской и Лиф­лянд­ской гу­бер­ни­ях оно бы­ло от­ме­не­но в хо­де Кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов. Жи­те­ли Латгале (в основном дво­ря­не) уча­ст­во­ва­ли в Поль­ском вос­ста­нии 1830-1831 годов и Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов. Кро­ме то­го, близ­кое административное со­сед­ст­во Латгале с русскими гу­бер­ния­ми се­ве­ро-за­па­да Российской им­пе­рии вы­зва­ло бо­лее ин­тен­сив­ное (по срав­не­нию с Кур­лян­ди­ей и Лиф­лян­ди­ей) за­се­ле­ние Латгале русскими и бе­ло­русскими ко­ло­ни­ста­ми. В 1865-1904 годах в Латгале дей­ст­во­вал за­прет лат­галь­ской пе­ча­ти ла­тин­ски­ми бу­к­ва­ми.

В декабре 1917 года СНК РСФСР удов­ле­тво­рил прось­бу Ис­пол­ко­ма со­ве­та ра­бо­чих, сол­дат­ских де­пу­та­тов Лат­вии о пе­ре­да­че в со­став СоветскойЛат­вии лат­галь­ских уез­дов Ви­теб­ской губернии. В феврале - ноябре 1918 года тер­ри­то­рия Латгале бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскимим вой­ска­ми. В конце 1918 года - начале 1920 года вхо­ди­ла в со­став Латвийской со­циа­ли­стической советской рес­пуб­ли­ки. С начала 1920 года Латгале стал ча­стью Латвийской рес­пуб­ли­ки. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1920 года РСФСР ус­ту­пи­ла Лат­вии часть Псков­ской губернии, ко­то­рая бы­ла при­сое­ди­не­на к Латгале в ка­че­ст­ве округа Яун­лат­га­ле (в 1938 году пе­ре­име­но­ван в округ Аб­ре­не). В 1922 году Латгале пре­дос­тав­ле­на ши­ро­кая ав­то­но­мия, силь­но ог­ра­ни­чен­ная по­сле государственного пе­ре­во­ро­та 1934 года. С 1940 года Латгале в со­ста­ве Латвийской ССР, в том же го­ду во­шед­шей в со­став СССР. В 1941-1944 годах тер­ри­то­рия Латгале бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В 1944 году восточная часть округа Аб­ре­не воз­вра­ще­на в со­став РСФСР, со­ста­вив Пы­та­лов­ский район Псков­ской области. По­сле Великой Отечественной вой­ны осу­ще­ст­в­ле­на про­грам­ма ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия эко­но­ми­ки и подъ­ё­ма куль­ту­ры Латгале. С 1991 года в со­ста­ве Лат­вий­ской Рес­пуб­ли­ки.

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