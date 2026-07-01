ЛАТГАЛЕ
ЛАТГАЛЕ - один из 4 исторических регионов (краёв) Латвии, закреплённых её Конституцией.
Население Латгале - латгальцы.
В железном веке на б. ч. территории Латгале проживали различные племена балтов (до XIII века), а на севере по крайней мере до VIII-IX веков жили различные финские племена. В VI-VII веках на территорию современного Латгале начали проникать латгалы. В IX-XI веках на территории Латгале появились переселенцы со среднего течения Заппдной Двины (Даугавы) (их самоназвание неизвестно, возможно, это были нальши; иногда именуются восточными латгалами, название условное - археологически и лингвистически не выделяются).
В XII-XIII веках на территории современного Латгале существовали 2 государственных образования - княжество Ерсика, занимавшее б. ч. восточного ареала расселения латгалов, и земля Атзеле на бывшей территории расселения финских племён (примерно между рекой Педедзе и будущей западной границей Псковской земли). С начала XIII века южная и центральная часть современного Латгале некоторое время контролировалась литовскими князьями, затем входила в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). После 1264 Латгалеа почти всю территорию Латгале занял Ливонский орден, юго-восточная часть Латгале принадлежала ВКЛ до 1313 года. В 1561 году в ходе распада Ливонского ордена Латгале вместе с Видземе и южной Эстляндией занят польско-литовскими войсками, стал частью Задвинского герцогства, подчинённого ВКЛ (с 1569 года - кондоминиум ВКЛ и Польского королевства).
Границы Латгале как исторического региона определились в ходе войн Речи Посполитой со Швецией 1600-1629 годов, когда западная часть Латгале перешла к Швеции по Альтмаркскому перемирию 1629 года, составив провинцию Лифляндия. Остальная часть Задвинского герцогства, оставшаяся в польско-литовском владении, была решением Варшавского сейма 1667 года преобразована в Инфлянтское (Ливонское) воеводство (неофициальное название - «польская Ливония», польский Województwo inflanckie) с центром в Динабурге (ныне Даугавпилс). В отличие от других частей Латвии, немцы составляли значительную часть населения лишь в Динабурге, поэтому распространение среди них лютеранства в XVI веке изменило религиозную ситуацию в Латгале незначительно и большинство её жителей остались католиками. После 1569 года часть владений немецкоязычных дворян Латгале перешла в руки литовской и польской шляхты, говорившей в основном по-польски. Со временем на польском языке стала говорить и б. ч. местных немецких помещиков. Находясь в составе Речи Посполитой, Латгале в экономическом и культурном отношении стал отставать от Курляндского герцогстваи земель Видземе и Эстляндии, которые принадлежали Швеции.
В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой Латгале присоединён к Российской империи. Входил в состав Псковской губернии (1772-1776 годы), Полоцкой губернии (1776-1796 годы; с 1778 года - Полоцкое наместничество), Белорусской губернии (1796-1802 годы), с 1802 года - Витебской губернии. Экономическое отставание Латгале от соседних регионов ещё больше усилилось из-за поздней отмены крепостного права в Витебской губернии (1861 год), в то время как в Курляндской и Лифляндской губерниях оно было отменено в ходе Крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов. Жители Латгале (в основном дворяне) участвовали в Польском восстании 1830-1831 годов и Польском восстании 1863-1864 годов. Кроме того, близкое административное соседство Латгале с русскими губерниями северо-запада Российской империи вызвало более интенсивное (по сравнению с Курляндией и Лифляндией) заселение Латгале русскими и белорусскими колонистами. В 1865-1904 годах в Латгале действовал запрет латгальской печати латинскими буквами.
В декабре 1917 года СНК РСФСР удовлетворил просьбу Исполкома совета рабочих, солдатских депутатов Латвии о передаче в состав СоветскойЛатвии латгальских уездов Витебской губернии. В феврале - ноябре 1918 года территория Латгале была оккупирована германскимим войсками. В конце 1918 года - начале 1920 года входила в состав Латвийской социалистической советской республики. С начала 1920 года Латгале стал частью Латвийской республики. По Рижскому мирному договору 1920 года РСФСР уступила Латвии часть Псковской губернии, которая была присоединена к Латгале в качестве округа Яунлатгале (в 1938 году переименован в округ Абрене). В 1922 году Латгале предоставлена широкая автономия, сильно ограниченная после государственного переворота 1934 года. С 1940 года Латгале в составе Латвийской ССР, в том же году вошедшей в состав СССР. В 1941-1944 годах территория Латгале была оккупирована германскими войсками. В 1944 году восточная часть округа Абрене возвращена в состав РСФСР, составив Пыталовский район Псковской области. После Великой Отечественной войны осуществлена программа ускоренного развития экономики и подъёма культуры Латгале. С 1991 года в составе Латвийской Республики.