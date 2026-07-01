ЛАТГАЛЬЦЫ
ЛАТГАЛЬЦЫ - этническая группа в составе латышей.
Живут в основном в Восточной Латвии (Латгале). Численность в Латвии 150- 200 тысяч человек, в России 1,6 тысяч человек, в т. ч. в Сибирском федеральном округе 1,5 тысячи человек: в Красноярском крае - 0,8 тысяч человек, в Новосибирской области - 250 человек и др. (2002 год, перепись); незначительные группы есть в др. странах Европы, Америки и в Австралии. Говорят на латгальском языке и на литературном латышском языке. Верующие - в основном католики.
Сформировались на основе латгалов и селов, населявших земли Восточной Латвии, отошедшие в XVI веке к Речи Посполитой и в XVIII веке - к России; в формировании латгальцев участвовали также белорусы, поляки и русские, литовцы, эстонцы. В XVII веке - 1920-е годы латгальцы подвергались ассимиляции поляками, русификации (в т. ч. 1865-1904 годы - период запрета графики), в Латвии во 2-й половине 1930-х годов усилились попытки вытеснить из общественного употребления латгальский язык. В СССР в 1926 году насчитывалось 4,9 тысяч латгальцев; действовали латгальские школы, в Ачинске - театр, в Новосибирске издавалась латгальская газета «Taisneiba» (1925-1936 годы), в Москве - латгальский журнал. В конце 1930-х годов преподавание и издательская деятельность на латгальском языке были прекращены, многие латгальцы были репрессированы. В 1980-1990-е годы в Латвии возникают латгальские общества, ведётся телевещание, издаются газеты на латгальском языке, развивается латгальская художественная культура.
Отличительные черты культуры во многом сложились под восточно-славянским, литовским и польским влиянием: детали сельскохозяйственных орудий, колёсной повозки - дрог (дрогас, дрангас), рядовая и уличная планировка поселений (саджас); усадьба с параллельным расположением жилых и хозяйственных построек, иногда покоеобразная, у бедняков помещения объединялись под одной крышей; жилище (устоба) строилось по типу «изба-сени-горница», отапливалось русской печью (думистаба), украшалось резьбой. У домов и на перекрёстках водружали деревянные распятия и «домики» с раскрашенными фигурами Девы Марии и святых; они часто огорожены изгородью, около них ставят скамейки.
Латгальский комплекс одежды делится на северный и южный типы. Характерны декорация красным браным узором, мужская рубаха-косоворотка, расширяющийся книзу кафтан, клетчатая (у южных латгальцев) или белая (у северных латгальцев) юбка, отсутствие женских кофт (кроме северных латгальцев) и безрукавок, женский полотенчатый головной убор (голвис аутс), шерстяное (вилнайне, скора) или льняное (снуотине, изсагс) наплечное покрывало, ожерелье из стеклянных бус. В Латгале дольше сохранялись домашние промыслы, особенно горшечное дело. Традиции латгальской художественной керамики (творческое объединение «Пуднику скула» в Резекне и др.) приобрели международную известность. Для латгальской кухни характерны блюда из овсяной муки (толокна). Большие семьи сохранялись до начала XX века. Были распространены хороводы, посиделки, зимние обряды с масками (на день Святого Мартина - 14 ноября, на Святки, Карнавал и др.).
До конца XX века в быту встречались календарные и семейно-обрядовые песни. Специфичны колядные песни (с рефреном «каладу, каладу!»), распространены песни весенние (пасхальные и качальные), праздника летнего солнцестояния - Янова дня (с типовыми напевами и рефренами «руто!» и «лейго!»), песни о рождении ребёнка (с упоминанием женского божества судьбы Лаймы), крестинные, колыбельные, «майские песнопения» около распятий; традиция заупокойного пения псалмов (сальмес), по-видимому, связана с влиянием иезуитов. Наряду с одноголосным пением существует хоровое двух- и трёхголосие с параллельными терциями, секстаккордами, бурдоном; характерны чёткая ритмика, лады мажорного наклонения.
Иллюстрация:
Латгальский костюм середины XIX века: 1 - женский; 2 - девичий. Архив БРЭ.