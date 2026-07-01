ЛАТГАЛЬЦЫ

ЛАТГАЛЬЦЫ - эт­ническая груп­па в со­ста­ве ла­ты­шей.

Жи­вут в основном в Восточной Лат­вии (Лат­га­ле). Чис­лен­ность в Лат­вии 150- 200 тысяч человек, в Рос­сии 1,6 тысяч человек, в т. ч. в Си­бир­ском фе­де­раль­ном округе 1,5 тысячи человек: в Крас­но­яр­ском крае - 0,8 тысяч человек, в Но­во­си­бир­ской области - 250 человек и др. (2002 год, пе­ре­пись); не­зна­чительные груп­пы есть в др. стра­нах Ев­ро­пы, Аме­ри­ки и в Ав­ст­ра­лии. Го­во­рят на лат­галь­ском язы­ке и на ли­те­ра­тур­ном ла­тышском языке. Ве­рую­щие - в основном ка­то­ли­ки.

Сфор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве лат­га­лов и се­лов, на­се­ляв­ших зем­ли Восточной Лат­вии, ото­шед­шие в XVI веке к Ре­чи По­спо­ли­той и в XVIII веке - к Рос­сии; в фор­ми­ро­ва­нии латгальцев участ­во­ва­ли так­же бе­ло­ру­сы, по­ля­ки и рус­ские, ли­тов­цы, эс­тон­цы. В XVII веке - 1920-е годы латгальцы под­вер­га­лись ас­си­ми­ля­ции по­ля­ка­ми, ру­си­фи­ка­ции (в т. ч. 1865-1904 годы - пе­ри­од за­пре­та гра­фи­ки), в Лат­вии во 2-й половине 1930-х годов уси­ли­лись по­пыт­ки вы­тес­нить из об­щественного упо­тре­бле­ния лат­галь­ский язык. В СССР в 1926 году на­счи­ты­ва­лось 4,9 тысяч латгальцев; дей­ст­во­ва­ли лат­галь­ские шко­лы, в Ачин­ске - те­атр, в Но­воси­бир­ске из­да­ва­лась лат­галь­ская газета «Taisneiba» (1925-1936 годы), в Мо­ск­ве - лат­галь­ский жур­нал. В конце 1930-х годов пре­по­да­ва­ние и из­да­тель­ская дея­тель­ность на лат­галь­ском языке бы­ли пре­кра­ще­ны, многие латгальцы бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны. В 1980-1990-е годы в Лат­вии воз­ни­ка­ют лат­галь­ские об­ще­ст­ва, ве­дёт­ся те­ле­ве­ща­ние, из­да­ют­ся га­зе­ты на лат­галь­ском языке, раз­ви­ва­ет­ся лат­галь­ская ху­дожественная куль­ту­ра.

От­ли­чительные чер­ты куль­ту­ры во мно­гом сло­жи­лись под восточно-славянским, ли­товским и польским влия­ни­ем: де­та­ли сельскохозяйственных ору­дий, ко­лёс­ной по­воз­ки - дрог (дро­гас, дран­гас), ря­до­вая и улич­ная пла­ни­ров­ка по­се­ле­ний (сад­жас); усадь­ба с па­рал­лель­ным рас­по­ло­же­ни­ем жи­лых и хо­зяйственных по­стро­ек, ино­гда по­кое­об­раз­ная, у бед­ня­ков по­ме­ще­ния объ­е­ди­ня­лись под од­ной кры­шей; жи­ли­ще (ус­то­ба) строи­лось по ти­пу «из­ба-се­ни-гор­ни­ца», ота­п­ли­ва­лось рус­ской пе­чью (ду­ми­ста­ба), ук­ра­ша­лось резь­бой. У до­мов и на пе­ре­крёст­ках во­дру­жа­ли де­ревянные рас­пя­тия и «до­ми­ки» с рас­кра­шен­ны­ми фи­гу­ра­ми Де­вы Ма­рии и свя­тых; они ча­сто ого­ро­же­ны из­го­ро­дью, око­ло них ста­вят ска­мей­ки.

Лат­галь­ский ком­плекс оде­ж­ды де­лит­ся на северный и южный ти­пы. Ха­рак­тер­ны де­ко­ра­ция крас­ным бра­ным узо­ром, муж­ская ру­ба­ха-ко­со­во­рот­ка, рас­ши­ряю­щий­ся кни­зу каф­тан, клет­ча­тая (у южных латгальцев) или бе­лая (у северных латгальцев) юб­ка, от­сут­ст­вие жен­ских кофт (кро­ме северных латгальцев) и без­ру­ка­вок, жен­ский по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор (гол­вис аутс), шер­стя­ное (вил­най­не, ско­ра) или льня­ное (снуо­тине, изсагс) на­плеч­ное по­кры­ва­ло, оже­ре­лье из стек­лян­ных бус. В Лат­га­ле доль­ше со­хра­ня­лись до­маш­ние про­мыс­лы, осо­бен­но гор­шеч­ное де­ло. Тра­ди­ции лат­галь­ской ху­дожественной ке­ра­ми­ки (творческое объе­ди­не­ние «Пуд­ни­ку ску­ла» в Ре­зек­не и др.) при­об­ре­ли меж­ду­народную из­вест­ность. Для лат­галь­ской кух­ни ха­рак­тер­ны блю­да из ов­ся­ной му­ки (то­лок­на). Боль­шие се­мьи со­хра­ня­лись до начала XX века. Бы­ли рас­про­стра­не­ны хо­ро­во­ды, по­си­дел­ки, зим­ние об­ря­ды с мас­ка­ми (на день Святого Мар­ти­на - 14 но­яб­ря, на Свят­ки, Кар­на­вал и др.).

До конца XX века в бы­ту встре­ча­лись ка­лен­дар­ные и се­мей­но-об­ря­до­вые пес­ни. Спе­ци­фич­ны ко­ляд­ные пес­ни (с реф­ре­ном «ка­ла­ду, ка­ла­ду!»), рас­про­стра­не­ны пес­ни ве­сен­ние (пас­халь­ные и ка­чаль­ные), празд­ни­ка лет­не­го солн­це­стоя­ния - Яно­ва дня (с ти­по­вы­ми на­пе­ва­ми и реф­ре­на­ми «ру­то!» и «лей­го!»), пес­ни о ро­ж­де­нии ре­бён­ка (с упо­ми­на­ни­ем жен­ско­го бо­же­ст­ва судь­бы Лай­мы), кре­стин­ные, ко­лы­бель­ные, «май­ские пе­сно­пе­ния» око­ло ра­спя­тий; тра­ди­ция за­упо­кой­но­го пе­ния псал­мов (саль­мес), по-ви­ди­мо­му, свя­за­на с влия­ни­ем иезуи­тов. На­ря­ду с од­но­го­лос­ным пе­ни­ем су­ще­ст­ву­ет хо­ро­вое двух- и трёх­го­ло­сие с па­рал­лель­ны­ми тер­ция­ми, секст­ак­кор­да­ми, бур­до­ном; ха­рак­тер­ны чёт­кая рит­ми­ка, ла­ды ма­жор­но­го на­кло­нения.

Иллюстрация:

Лат­галь­ский кос­тюм середины XIX века: 1 - жен­ский; 2 - де­ви­чий. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)