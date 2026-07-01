ЛАТЕРАН
ЛАТЕРАН - архитектурный ансамбль в Риме.
Расположен на Целийском холме в юго-восточной части Старого города, у стен Аврелиана (271-275 годы).
Название Латеран связано с древнеримским родом Плавтиев Латеранов. При императоре Нероне их поместье было конфисковано в императорскую казну (фиск). В начале IV века император Константин Великий распорядился построить на этом месте баптистерий и базилику (первоначально освящена в честь Святейшего Спасителя, позднее - в честь святого Иоанна Крестителя), ставшую кафедральным собором Рима. Константин также передал в дар Церкви императорский дворец в Латеране, служивший впоследствии, до начала Авиньонского пленения пап (1309 год), главной резиденцией епископов (пап) Римских. Во дворце размещались также папские архивы и библиотека. В Латеране проходили многочисленные церковные соборы, из которых 5 считаются в Римско-католической церкви Вселенскими (смотрите Латеранские соборы). После возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим (1377 год) главой папской резиденцией стал Ватикан, однако базилика Сан-Джованни-ин-Латерано сохранила статус кафедрального собора Рима. После ликвидации Папской области Латеран по т. н. Закону о гарантиях (1871 год) остался во владении папы Римского. Там были подписаны Латеранские соглашения 1929 года, согласно которым базилика и дворец получили право дипломатической неприкосновенности.
Площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, в центре которой расположен египетский обелиск (XV век до н. э., перевезён в Рим в 357 году н. э., установлен в 1588 году), окружена разновременными постройками: базиликой Сан-Джованни-ин-Латерано, баптистерием, Латеранским дворцом, госпиталем Сан-Сальваторе (построен в XIII веке на руинах виллы Домиции Луциллы, матери Марка Аврелия). Базилика возведена в 310-е годы, достраивалась и перестраивалась на протяжении веков: в 455-461 годах сооружён Портик Льва I; в начале X века перестроен неф; около 960 года устроена капелла Святого Фомы с фресками; в 1220-е годы добавлен южный клуатр; в конце XIII века перестроены трансепт и апсида, украшенная Я. Торрити и Я. да Камерино мозаикой; в 1430-1440-е годы пристроена ризница; в 1560-1565 годах возведены 2 колокольни северного фасада; в 1586-1588 годах с северного фасада устроен портик с Лоджией благословения (архитектор Д. Фонтана); в 1592-1595 годах реорганизован интерьер трансепта (архитектор Дж. делла Порта); в 1646-1650 годах Ф. Борромини перестроил интерьер главного нефа, украшенный статуями 12 апостолов (начало XVIII века); в 1731-1736 годах построены новый главный фасад и капелла Корсини (архитектор А. Галилеи); в середине XIX века увеличена апсида. В капелле Сантиссимо Сакраменто базилики находятся бронзовые колонны, предположительно из храма Юпитера на Капитолии; статуя императора Константина из терм Константина, готический киворий алтаря XIV век; в северном нефе - фрагмент фрески XIV века, мраморный пол (1420-е годы), плафон (1562-1567 годы); орган (конец XVI века). Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано - старейшая и старшая по рангу из 4 папских базилик Рима. В ней проходит церемония интронизации новоизбранного папы Римского.
К северо-западу от базилики расположен 8-гранный баптистерий, построенный около 315 года с использованием фундаментов круглого в плане нимфея II век (нартекс - около 432-440 годов, перестроен в 1154 году, ныне - капелла Святых мучениц Руфины и Секунды с мозаикой V века, порфировая купель - около 432 года; в 460-е годы построены приделы Святого Иоанна Богослова с мозаикой V века и Святого Иоанна Крестителя, в последнем - бронзовые двери, 1195-1196 годы; капелла Святого Венанция с мозаикой, 640-е годы; фрески - 1639 год).
Примыкающий с севера к базилике Латеранский дворец (1586-1589 годы, архитектор Д. Фонтана; в 1730-е годы пристроен восточный фасад и увеличена главная лестница, архитектор А. Галилеи) в 1608 году передан капитулу базилики, а с середины XIX века стал крупным музейным центром, в котором помещались музеи светского (Museo Gregoriano Profano, с 1844 года) и христианского (Museo Pio Cristiano, с 1854 года) искусства, а также музей этнографии (Museo Missionario Etnologico, с 1927 года). В 1963 году эти музеи были перенесены в Ватикан; в Латеранском дворце разместились учреждения Римского викариата. С 1987 года там также располагается часть экспозиции Ватиканского исторического музея.
Рядом с Латеранским дворцом и руинами акведука Нерона находится капелла Святая Святых (латинский Sancta Sanctorum; 1278 год, облицована мрамором, в конхе - мозаика, на стенах и своде - фрески 1278-1280 годов), в которую ведут 5 лестниц, среди них - т. н. Святая лестница (латинский Scala Sancta), по преданию, привезённая Еленой Святой из дворца Пилата в Иерусалиме и перенесённая из Латеранского дворца в 1586-1589 годах (у её подножия, в вестибюле - скульптуры А. Джакометти, середина XX века). С северной стороны от капеллы сохранилась часть т. н. Триклиния Льва III (трапезная старого Латеранского дворца; 797 года, перестроен в 1741-1744 годах, архитектор Ф. Фуга; в апсиде - мозаика конца VIII века, переложенная в XVIII веке).
В составе исторических памятников Рима постройки Латерана включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иллюстрация:
Апсида базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Архив БРЭ;
Северный фасад базилики Сан-Джованни-ин-Латерано с Лоджией благословения (XVI век). Справа - баптистерий (IV-V века).Архив БРЭ.