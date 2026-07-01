ЛАТЕРАН

ЛАТЕРАН - ар­хитектурный ан­самбль в Ри­ме.

Рас­по­ло­жен на Це­лий­ском хол­ме в юго-восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да, у стен Ав­ре­лиа­на (271-275 годы).

На­зва­ние Латеран свя­за­но с древнеримским ро­дом Плав­ти­ев Ла­те­ра­нов. При императоре Не­ро­не их по­ме­стье бы­ло кон­фи­ско­ва­но в императорскую каз­ну ( фиск ). В начале IV века император Кон­стан­тин Ве­ли­кий рас­по­ря­дил­ся по­стро­ить на этом мес­те бап­ти­сте­рий и ба­зи­ли­ку (пер­во­на­чаль­но ос­вя­ще­на в честь Свя­тей­ше­го Спа­си­те­ля, позд­нее - в честь святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля), став­шую ка­фед­раль­ным со­бо­ром Ри­ма. Кон­стан­тин так­же пе­ре­дал в дар Церк­ви императорский дво­рец в Латеране, слу­жив­ший впо­след­ст­вии, до на­ча­ла Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап (1309 год), главной ре­зи­ден­ци­ей епи­ско­пов (пап) Рим­ских. Во двор­це раз­ме­ща­лись так­же пап­ские ар­хи­вы и биб­лио­те­ка. В Латеране про­хо­ди­ли мно­го­чис­лен­ные цер­ков­ные со­бо­ры, из ко­то­рых 5 счи­та­ют­ся в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви Все­лен­ски­ми (смотрите Ла­те­ран­ские со­бо­ры). По­сле воз­вра­ще­ния па­пы Гри­го­рия XI из Авинь­о­на в Рим (1377 год) главой пап­ской ре­зи­ден­ци­ей стал Ва­ти­кан, од­на­ко ба­зи­ли­ка Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но со­хра­ни­ла ста­тус ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Ри­ма. По­сле ли­к­ви­да­ции Пап­ской об­лас­ти Латеран по т. н. За­ко­ну о га­ран­ти­ях (1871 год) ос­тал­ся во вла­де­нии па­пы Рим­ско­го. Там бы­ли под­пи­са­ны Ла­те­ран­ские со­гла­ше­ния 1929 года, со­глас­но ко­то­рым ба­зи­ли­ка и дво­рец по­лу­чи­ли пра­во ди­пло­ма­тической не­при­кос­но­вен­но­сти.

Пло­щадь Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но, в цен­тре ко­то­рой рас­по­ло­жен египетский обе­лиск (XV век до н. э., пе­ре­ве­зён в Рим в 357 году н. э., ус­та­нов­лен в 1588 году), ок­ру­же­на раз­но­вре­мен­ны­ми по­строй­ка­ми: ба­зи­ли­кой Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но, бап­ти­сте­ри­ем, Ла­те­ран­ским двор­цом , гос­пи­та­лем Сан-Саль­ва­то­ре (по­стро­ен в XIII веке на руи­нах вил­лы До­ми­ции Лу­цил­лы, ма­те­ри Мар­ка Ав­ре­лия). Ба­зи­ли­ка воз­ве­де­на в 310-е годы, до­ст­раи­ва­лась и пе­ре­страи­ва­лась на про­тя­же­нии ве­ков: в 455-461 годах со­ору­жён Пор­тик Льва I; в начале X века пе­ре­стро­ен неф; около 960 года уст­рое­на ка­пел­ла Святого Фо­мы с фре­ска­ми; в 1220-е годы до­бав­лен южный клу­атр; в конце XIII века пе­ре­стро­ены тран­септ и ап­си­да, ук­ра­шен­ная Я. Тор­ри­ти и Я. да Ка­ме­ри­но мо­заи­кой; в 1430-1440-е годы при­строе­на риз­ни­ца; в 1560-1565 годах воз­ве­де­ны 2 ко­ло­коль­ни северного фа­са­да; в 1586-1588 годах с северного фа­са­да уст­ро­ен пор­тик с Лод­жи­ей бла­го­сло­ве­ния (архитектор Д. Фон­та­на); в 1592-1595 годах ре­ор­га­ни­зо­ван ин­терь­ер тран­сеп­та (архитектор Дж. дел­ла Пор­та); в 1646-1650 годах Ф. Бор­ро­ми­ни пе­ре­стро­ил ин­терь­ер главного не­фа, ук­ра­шен­ный ста­туя­ми 12 апо­сто­лов (начало XVIII века); в 1731-1736 годах по­стро­ены но­вый главный фа­сад и ка­пел­ла Кор­си­ни (архитектор А. Га­ли­леи); в середине XIX века уве­ли­че­на ап­си­да. В ка­пел­ле Сан­тис­си­мо Са­кра­мен­то ба­зи­ли­ки на­хо­дят­ся брон­зо­вые ко­лон­ны, пред­по­ло­жи­тель­но из хра­ма Юпи­те­ра на Ка­пи­то­лии; ста­туя императора Кон­стан­ти­на из терм Кон­стан­ти­на, го­тический ки­во­рий ал­та­ря XIV век; в северном не­фе - фраг­мент фре­ски XIV века, мра­мор­ный пол (1420-е годы), пла­фон (1562-1567 годы); ор­ган (конец XVI века). Ба­зи­ли­ка Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но - ста­рей­шая и стар­шая по ран­гу из 4 пап­ских ба­зи­лик Ри­ма. В ней про­хо­дит це­ре­мо­ния ин­тро­ни­за­ции но­во­из­бран­но­го па­пы Рим­ско­го.

К се­ве­ро-за­па­ду от ба­зи­ли­ки рас­по­ло­жен 8-гран­ный бап­ти­сте­рий, по­стро­ен­ный около 315 года с ис­поль­зо­ва­ни­ем фун­да­мен­тов круг­ло­го в пла­не ним­фея II век (нар­текс - около 432-440 годов, пе­ре­стро­ен в 1154 году, ны­не - ка­пел­ла Свя­тых му­че­ниц Ру­фи­ны и Се­кун­ды с мо­заи­кой V века, пор­фи­ро­вая ку­пель - около 432 года; в 460-е годы по­строе­ны при­де­лы Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва с мо­заи­кой V века и Святого Ио­ан­на Кре­сти­теля, в по­след­нем - брон­зо­вые две­ри, 1195-1196 годы; ка­пел­ла Святого Ве­нан­ция с мо­заи­кой, 640-е годы; фре­ски - 1639 год).

При­мы­каю­щий с се­ве­ра к ба­зи­ли­ке Ла­те­ран­ский дво­рец (1586-1589 годы, архитектор Д. Фон­та­на; в 1730-е годы при­стро­ен восточный фа­сад и уве­ли­че­на главная ле­ст­ни­ца, архитектор А. Га­ли­леи) в 1608 году пе­ре­дан ка­пи­ту­лу ба­зи­ли­ки, а с середины XIX века стал круп­ным му­зей­ным цен­тром, в ко­то­ром по­ме­ща­лись му­зеи свет­ско­го (Museo Gre­go­ri­ano Pro­fano, с 1844 года) и хри­сти­ан­ско­го (Museo Pio Cris­tiano, с 1854 года) искусства, а так­же му­зей эт­но­гра­фии (Museo Mis­sion­ario Et­no­lo­gico, с 1927 года). В 1963 году эти му­зеи бы­ли пере­не­се­ны в Ва­ти­кан; в Ла­те­ран­ском двор­це раз­мес­ти­лись уч­ре­ж­де­ния Римского ви­ка­риа­та. С 1987 года там так­же рас­по­ла­га­ет­ся часть экс­по­зи­ции Ва­ти­кан­ско­го ис­то­рического му­зея.

Ря­дом с Ла­те­ран­ским двор­цом и руи­на­ми ак­ве­ду­ка Не­ро­на на­хо­дит­ся ка­пел­ла Свя­тая Свя­тых (латинский Sancta Sanc­to­rum; 1278 год, об­ли­цо­ва­на мра­мо­ром, в кон­хе - мо­заи­ка , на сте­нах и сво­де - фре­ски 1278-1280 годов), в ко­то­рую ве­дут 5 ле­ст­ниц, сре­ди них - т. н. Свя­тая ле­ст­ни­ца (латинский Sca­la Sancta), по пре­да­нию, при­ве­зён­ная Еле­ной Свя­той из двор­ца Пи­ла­та в Ие­ру­са­ли­ме и пе­ре­не­сён­ная из Ла­те­ран­ско­го двор­ца в 1586-1589 годах (у её под­но­жия, в вес­ти­бю­ле - скульп­ту­ры А. Джа­ко­мет­ти, середина XX века). С северной сто­ро­ны от ка­пел­лы со­хра­ни­лась часть т. н. Трик­ли­ния Льва III (тра­пез­ная ста­ро­го Ла­те­ран­ско­го двор­ца; 797 года, пе­ре­стро­ен в 1741-1744 годах, архитектор Ф. Фу­га; в ап­си­де - мо­заи­ка конца VIII века, пе­ре­ло­жен­ная в XVIII веке).

В со­ста­ве ис­то­рических па­мят­ни­ков Ри­ма по­строй­ки Латерана вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО.

Иллюстрация:

Ап­си­да ба­зи­ли­ки Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но. Архив БРЭ;

Се­вер­ный фа­сад ба­зи­ли­ки Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но с Лод­жи­ей бла­го­сло­ве­ния (XVI век). Спра­ва - бап­ти­сте­рий (IV-V века).Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)