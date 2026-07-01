ЛАС-ВЕГАС
ЛАС-ВЕГАС - город на юго-западе США, на юге штата Невада.
Крупнейший город штата, занимает 1-е место по темпам роста численности населения среди больших городов страны. Население 570,1 тысяч человек (2010 год; 480,2 тысяч человек в 2000 году; 258,3 тысяч человек в 1990 году); образует городскую агломерацию с населением 2282,7 тысяч человек (1563,3 тысяч человек в 2000 году). Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция. Международный аэропорт Мак-Карран (47,5 млн. пассажиров в 2007 году), аэропорт Северный Лас-Вегаса.
Поселение Лас-Вегас (здесь были природные источники артезианских вод с небольшими зелёными оазисами) известно с 1829 года как перевалочный пункт на т. н. старой испанской дороге (соединяла города Санта-Фе и Лос-Анджелес). В 1855-1857 годах поселение мормонов. Официально Лас-Вегас основан в 1905 году. Статус города с 1911 года. Быстрый рост города связан с началом строительства плотины ГЭС «Boulder» на реке Колорадо к юго-востоку от Лас-Вегаса (велось в 1931-1936 годах), позднее переименованной в честь Г. К. Гувера, а также с легализацией азартных игр законом штата (1931 год). После Второй мировой войны Лас-Вегас превратился в крупнейший международный центр игорного бизнеса, отдыха и развлечений.
Регулярная планировка исторического центра города (1900-е годы) продолжена на юг застраивавшимися без генплана районами, расположенными вдоль бульвара Лас-Вегас (Стрип) и линии железной дороги (формально не входят в черту города, образуют самостоятельное муниципальное образование Парадайс). В центре Лас-Вегаса сохранились Старый форт мормонов (1855 год; из кирпича-сырца) и сооружения 1-й половины XX века: отель и казино «Голден Гейт» (1906 год), почтамт в стиле неоклассицизма (1931-1933 годы, архитектор Дж. Уэтмор; в 1950-е годы служил зданием суда; ныне культурный центр), средняя школа Лас-Вегаса в стиле ар деко (1930 год, архитекторы Дж. и Л. Феррис, ныне здание Академии международных исследований, исполнительских и изобразительных искусств). Также в центре города находятся здания Городской библиотеки в стилистике постмодернизма (1989 год, архитектор Э. Предок) и Института мозга имени Лу Руво в стиле деконструктивизма (2009 год, арх. Ф. Гери).
В центре города - крытая улица Фремонт, где расположено казино-отель «Golden Nugget» (1946 год; традиционное место съёмок голливудских фильмов). Четырёхмильный (6,4 км) бульвар Лас-Вегас с 1940-х годов застраивался развлекательными заведениями и отелями в духе «поп-архитектуры», где активно использовалась неоновая реклама. Эти сооружения, зачастую в псевдоисторических стилях («Caesars Palace» в духе древнеримской архитектуры, 1966 год), стали одним из источников вдохновения для архитекторов постмодернизма. В конце 1980-х -1990-х годов появились высотные многофункциональные комплексы, объединяющие отели, казино, рестораны, концертные залы, конференц-центры и пр. («Мираж», 1989 год; «Луксор» в форме пирамиды с гигантской статуей сфинкса, 1993 год; «MGM Grand», 1993 год; «Белладжо», 1998 год; «Венецианский», 1999 год). Также в Лас-Вегасе - здания библиотеки и центра исполнительских искусств округа Кларк (1994 год, архитектор М. Грейвс, в стиле постмодернизма) и филиала Музея С. Гуггенхейма (1999-2001 годы, Р. Колхас и архитектурное бюро ОМА).
Большинство вузов расположены в пригородах: Университет штата Невада в Лас-Вегасе (1957 год), кампус Университета Финикса (1976 год), Университет Южной Невады (2001 год), Университет Туро в Неваде (2004 год), ряд колледжей. Городская библиотека. Музеи: штата Невада (1982 год), железнодорожный штата Невада, художественный (1950 год), музыкальных инструментов (1979 год), естественной истории (1989 год), неона (1996 год; экспозиция вывесок из закрытых казино города), ядерных испытаний (2005 год), сериала «Звёздный путь» (2008 год; в здании отеля «Хилтон»); ряд художественных галерей. «Малый театр» (1978 год) и др.
Проводятся традиционные международные турниры АТП (Ассоциации теннисистов-профессионалов) и ВТА (Женской теннисной ассоциации). В 1981-1982 годах состоялись этапы автогонок чемпионата мира «Формула-1»; традиционно проводятся чемпионаты серии NASCAR. В крупнейших казино Лас-Вегаса проходят поединки боксёров-профессионалов за титул чемпиона мира. Около 60 гольф-клубов. На многочисленных спортивных аренах и в спортивных центрах выступают профессиональные клубы по бейсболу, баскетболу, американскому футболу, хоккею и др. видам спорта.
Близ Лас-Вегаса –-военно-воздузная база «Неллис» (истребители-невидимки F-117А; знаменитая эскадрилья ВВС «Thunderbirds» - выполнение сложных воздушных манёвров). В 50 км к юго-востоку от Лас-Вегаса - ГЭС Гувера на реке Колорадо (3,4 тыс. МВт) с арочной плотиной (высота 221 м, длина 379 м) и водохранилищем Мид - популярный объект туризма. К западу от Лас-Вегаса - Долина Смерти.