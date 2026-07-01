ЛАС-ВЕГАС

ЛАС-ВЕГАС - го­род на юго-за­па­де США, на юге шта­та Не­вада.

Круп­ней­ший го­род шта­та, за­ни­ма­ет 1-е ме­сто по тем­пам ро­ста чис­лен­но­сти на­се­ле­ния сре­ди боль­ших го­ро­дов стра­ны. Население 570,1 тысяч человек (2010 год; 480,2 тысяч человек в 2000 году; 258,3 тысяч человек в 1990 году); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 2282,7 тысяч человек (1563,3 тысяч человек в 2000 году). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Мак-Кар­ран (47,5 млн. пас­са­жи­ров в 2007 году), аэ­ро­порт Северный Лас-Ве­га­са.

По­се­ле­ние Лас-Вегас (здесь бы­ли при­род­ные ис­точ­ни­ки ар­те­зи­ан­ских вод с не­боль­ши­ми зе­лё­ны­ми оа­зи­са­ми) из­вест­но с 1829 года как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на т. н. ста­рой испанской до­ро­ге (со­еди­ня­ла го­ро­да Сан­та-Фе и Лос-Анд­же­лес). В 1855-1857 годах по­се­ле­ние мор­мо­нов. Офи­ци­аль­но Лас-Вегас ос­но­ван в 1905 году. Ста­тус го­ро­да с 1911 года. Бы­ст­рый рост го­ро­да свя­зан с на­ча­лом строи­тель­ст­ва пло­ти­ны ГЭС «Bo­ul­der» на реке Ко­ло­ра­до к юго-вос­то­ку от Лас-Вегаса (ве­лось в 1931-1936 годах), позд­нее пе­ре­име­но­ван­ной в честь Г. К. Гу­ве­ра, а так­же с ле­га­ли­за­ци­ей азарт­ных игр за­ко­ном шта­та (1931 год). По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Лас-Вегас пре­вра­тил­ся в круп­ней­ший ме­жду­народный центр игор­но­го биз­не­са, от­ды­ха и раз­вле­че­ний.

Ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка ис­то­рического цен­тра го­ро­да (1900-е годы) про­дол­же­на на юг за­страи­вав­ши­ми­ся без ген­пла­на рай­она­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми вдоль буль­ва­ра Лас-Ве­гас (Стрип) и ли­нии же­лез­ной до­ро­ги (фор­маль­но не вхо­дят в чер­ту го­ро­да, об­ра­зу­ют са­мо­сто­ятельное му­ни­ци­паль­ное об­ра­зо­ва­ние Па­ра­дайс). В цен­тре Лас-Вегаса со­хра­ни­лись Ста­рый форт мор­мо­нов (1855 год; из кир­пи­ча-сыр­ца) и со­ору­же­ния 1-й половины XX века: отель и ка­зи­но «Гол­ден Гейт» (1906 год), поч­тамт в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1931-1933 годы, архитектор Дж. Уэт­мор; в 1950-е годы слу­жил зда­ни­ем су­да; ны­не куль­тур­ный центр), сред­няя шко­ла Лас-Вегаса в сти­ле ар де­ко (1930 год, ар­хи­тек­то­ры Дж. и Л. Фер­рис, ны­не зда­ние Ака­де­мии ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний, ис­пол­ни­тель­ских и изо­бра­зительных ис­кусств). Так­же в цен­тре го­ро­да на­хо­дят­ся зда­ния Городской библиотеки в сти­ли­сти­ке по­стмо­дер­низ­ма (1989 год, архитектор Э. Пре­док) и Института моз­га имени Лу Ру­во в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2009 год, арх. Ф. Ге­ри).

В цен­тре го­ро­да - кры­тая ули­ца Фре­монт, где рас­по­ло­же­но ка­зи­но-оте­ль «Gol­den Nug­get» (1946 год; тра­диционное ме­сто съё­мок гол­ли­вуд­ских филь­мов). Че­ты­рёх­миль­ный (6,4 км) буль­вар Лас-Ве­гас с 1940-х годов за­страи­вал­ся раз­вле­ка­тель­ны­ми за­ве­де­ния­ми и оте­ля­ми в ду­хе «поп-ар­хи­тек­ту­ры», где ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лась не­оно­вая рек­ла­ма. Эти со­ору­же­ния, за­час­тую в псев­до­ис­то­рических сти­лях («Cae­sars Pal­ace» в ду­хе древнеримской ар­хи­тек­ту­ры, 1966 год), ста­ли од­ним из ис­точ­ни­ков вдох­но­ве­ния для ар­хи­тек­то­ров по­стмо­дер­низ­ма. В конце 1980-х -1990-х годов по­яви­лись вы­сот­ные мно­го­функ­цио­наль­ные ком­плек­сы, объ­е­ди­няю­щие оте­ли, ка­зи­но, рес­то­ра­ны, кон­церт­ные за­лы, кон­фе­ренц-цен­тры и пр. («Ми­раж», 1989 год; «Лук­сор» в фор­ме пи­ра­ми­ды с ги­гант­ской ста­ту­ей сфин­кса, 1993 год; «MGM Grand», 1993 год; «Бел­лад­жо», 1998 год; «Ве­не­ци­ан­ский», 1999 год). Так­же в Лас-Вегасе - зда­ния библиотеки и цен­тра ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств округа Кларк (1994 год, архитектор М. Грейвс, в сти­ле пост­мо­дер­низ­ма) и фи­лиа­ла Му­зея С. Гуг­ген­хей­ма (1999-2001 годы, Р. Кол­хас и ар­хитектурное бю­ро ОМА).

Боль­шин­ст­во ву­зов рас­по­ло­же­ны в при­го­ро­дах: Университет шта­та Не­ва­да в Лас-Вегасе (1957 год), кам­пус Университета Фи­ник­са (1976 год), Университет Южной Не­ва­ды (2001 год), Университет Ту­ро в Не­ва­де (2004 год), ряд кол­лед­жей. Городская библиотека. Му­зеи: шта­та Не­ва­да (1982 год), же­лез­но­до­рож­ный шта­та Не­ва­да, ху­до­жест­вен­ный (1950 год), музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (1979 год), ес­тественной ис­то­рии (1989 год), не­она (1996 год; экс­по­зи­ция вы­ве­сок из за­кры­тых ка­зи­но го­ро­да), ядер­ных ис­пы­та­ний (2005 год), се­риа­ла «Звёзд­ный путь» (2008 год; в зда­нии оте­ля «Хил­тон»); ряд ху­дожественных га­ле­рей. «Ма­лый те­атр» (1978 год) и др.

Про­во­дят­ся тра­диционные ме­ж­ду­народные тур­ни­ры АТП (Ас­со­циа­ции тен­ни­си­стов-про­фес­сио­на­лов) и ВТА (Жен­ской тен­нис­ной ас­со­циа­ции). В 1981-1982 годах со­сто­ялись эта­пы ав­то­го­нок чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1»; тра­ди­ци­он­но про­во­дят­ся чем­пио­на­ты се­рии NASCAR. В круп­ней­ших ка­зи­но Лас-Вегаса про­хо­дят по­един­ки бок­сё­ров-про­фес­сио­на­лов за ти­тул чем­пио­на ми­ра. Около 60 гольф-клу­бов. На мно­го­численных спор­тив­ных аре­нах и в спор­тив­ных цен­трах вы­сту­па­ют профессиональные клу­бы по бейс­бо­лу, бас­кет­бо­лу, аме­ри­кан­ско­му фут­бо­лу, хок­кею и др. ви­дам спор­та.

Близ Лас-Вегаса –-во­енно-воздузная ба­за «Нел­лис» (ис­тре­би­те­ли-не­ви­дим­ки F-117А; зна­ме­ни­тая эс­кад­ри­лья ВВС «Thun­der­birds» - вы­пол­не­ние слож­ных воздушных ма­нёв­ров). В 50 км к юго-вос­то­ку от Лас-Вегаса - ГЭС Гу­ве­ра на реке Ко­ло­ра­до (3,4 тыс. МВт) с ароч­ной пло­ти­ной (высота 221 м, дли­на 379 м) и во­до­хра­ни­ли­щем Мид - по­пу­ляр­ный объ­ект ту­риз­ма. К за­па­ду от Лас-Вегаса - До­ли­на Смер­ти.

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