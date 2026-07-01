ЛАРСА
ЛАРСА - один из древнейших городов Южной Месопотамии (на территории современного Ирака, в 48 км к северо- западу от современного города Эн-Насирия).
Впервые раскопки на месте древнего города были предприняты в середине XIX века английским исследователем У. К. Лофтусом. В 1970-1980-е годы здесь успешно работала французская археологическая экспедиция (Д. Арно). Раскопки в Сенкере позволили установить, что на этом месте ещё в конце V-го тысячелетия до н. э. существовало поселение, которое в III-м тысячелетии до н. э. превратилось в крупный город, ставший центром большой сельскохозяйственной территории. В начале II-го тысячелетия до н. э. в Ларсе, как и во многих городах-государствах Сирии и Месопотамии, стала править династия аморейского происхождения.
Наивысшего политического и экономического расцвета город достиг при последних представителях этой династии Варад-Сине и Рим-Сине (1834-1763 годы до н. э.), став на некоторое время столицей Южной Месопотамии. В 1763 году до н. э. Ларса завоёвана царём Вавилона Хаммурапи и вошла в состав его государства. Утратив своё политическое значение, Ларса тем не менее вплоть до завоевания Месопотамии персами (539 год до н. э.) оставалась одним из важнейших торговых и культурных центров Южной Месопотамии. Ещё в конце IV-II веков до н. э. храмовые библиотеки и школы этого города, где переписывались старые и создавались новые религиозные и астрономические тексты, были известны далеко за пределами Месопотамии.
Сохранившиеся доныне руины города имеют вид прямоугольной земляной платформы более 7 км длиной и 20 м высотой. Эта платформа скрывает то, что осталось от главного храмового комплекса города - зиккурата и храма бога Солнца Шамаша. Было найдено множество глиняных табличек с клинописными текстами на шумерском и аккадском языках: царские надписи, литературные и религиозные тексты, учебные тексты по математике и астрономии, множество административных и частных документов и писем.