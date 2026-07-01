ЛАРСА

ЛАРСА - один из древ­ней­ших го­ро­дов Южной Ме­со­по­та­мии (на тер­ри­то­рии современного Ира­ка, в 48 км к се­ве­ро- за­па­ду от современного города Эн-На­си­рия).

Впер­вые рас­коп­ки на мес­те древ­не­го го­ро­да бы­ли пред­при­ня­ты в середине XIX века английским ис­сле­до­ва­те­лем У. К. Лоф­ту­сом. В 1970-1980-е годы здесь ус­пеш­но ра­бо­та­ла французская ар­хео­ло­гическая экс­пе­ди­ция (Д. Ар­но). Рас­коп­ки в Сен­ке­ре по­зво­ли­ли ус­та­но­вить, что на этом мес­те ещё в конце V-го тысячелетия до н. э. су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние, ко­то­рое в III-м тысячелетии до н. э. пре­вра­ти­лось в круп­ный го­род, став­ший цен­тром боль­шой сельскохозяйственной тер­ри­то­рии. В начале II-го тысячелетия до н. э. в Ларсе, как и во мно­гих го­ро­дах-го­су­дар­ст­вах Си­рии и Ме­со­по­та­мии, ста­ла пра­вить ди­на­стия амо­рей­ско­го про­ис­хож­де­ния.

Наи­выс­ше­го по­ли­тического и эко­но­мического рас­цве­та го­род дос­тиг при по­след­них пред­ста­ви­те­лях этой ди­на­стии Ва­рад-Си­не и Рим-Си­не (1834-1763 годы до н. э.), став на не­ко­то­рое вре­мя сто­ли­цей Южной Ме­со­по­та­мии. В 1763 году до н. э. Ларса за­воё­ва­на ца­рём Ва­ви­ло­на Хам­му­ра­пи и во­шла в со­став его го­су­дар­ст­ва. Ут­ра­тив своё по­ли­тическое зна­че­ние, Ларса тем не ме­нее вплоть до за­вое­ва­ния Ме­со­по­та­мии пер­са­ми (539 год до н. э.) ос­та­ва­лась од­ним из важ­ней­ших тор­го­вых и куль­тур­ных цен­тров Южной Ме­со­по­та­мии. Ещё в конце IV-II веков до н. э. хра­мо­вые биб­лио­те­ки и шко­лы это­го го­ро­да, где пе­ре­пи­сы­ва­лись ста­рые и соз­да­ва­лись но­вые ре­лигиозные и ас­тро­но­мические тек­сты, бы­ли из­вест­ны да­ле­ко за пре­де­ла­ми Ме­со­по­та­мии.

Со­хра­нив­шие­ся до­ны­не руи­ны го­ро­да име­ют вид пря­мо­уголь­ной зем­ля­ной плат­фор­мы бо­лее 7 км дли­ной и 20 м вы­со­той. Эта плат­фор­ма скры­ва­ет то, что ос­та­лось от главного хра­мо­во­го ком­плек­са го­ро­да - зик­ку­ра­та и хра­ма бо­га Солн­ца Ша­ма­ша. Бы­ло най­де­но мно­же­ст­во гли­ня­ных таб­ли­чек с кли­но­пис­ны­ми тек­ста­ми на шу­мер­ском и ак­кад­ском язы­ках: цар­ские над­пи­си, литературные и ре­лигиозные тек­сты, учеб­ные тек­сты по ма­те­ма­ти­ке и ас­тро­но­мии, мно­же­ст­во ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных и ча­ст­ных до­ку­мен­тов и пи­сем.

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