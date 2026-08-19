ЛАРОШ, Герман Августович
Музыкальный и литературный критик, теоретик, композитор, педагог. Профессор (1871).
Занимался музыкальным самообразованием, изучая музыкальную теорию по учебникам А. Б. Маркса и Ю. Арнольда. Брал уроки фортепиано и теории музыки у А. И. Дюбюка. Под его руководством сочинял фортепианные сонаты, струнный квартет и фуги (1860–1862).
По совету В. А. Кологривова (одного из учредителей Русского музыкального общества) поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Учился в 1862–1866 как стипендиат Московского отделения РМО у Н. И. Зарембы (гармония и контрапункт), Г. Ф. Штиля (орган), А. А. Герке (фортепиано). Окончил консерваторию как композитор — кл. сочинения и инструментовки А. Г. Рубинштейна. На выпускной экзамен представил первую часть своей симфонии, получив звание свободного художника.
В годы учения проявил незаурядный композиторский дар, самобытность ума и необычайную эрудицию. Был сокурсником и близким другом П. И. Чайковского. Одним из первых оценил исключительность его таланта, и в течение всей жизни пропагандировал его творчество в печати.
Возвратился в Москву в качестве профессора Московской консерватории по кл. теории и истории музыки (1867–1870, 1883–1886). С 1867 являлся постоянным рецензентом газет: «Современная летопись», «Московские ведомости». Опубликовал в журнале «Русский вестник» цикл статей «Глинка и его значение в истории музыки» (1867, 1868), где впервые глубоко обосновал концепцию творчества М. И. Глинки в контексте развития русской и западноевропейской музыки.
За годы публицистической деятельности (1867–1901) создал летопись музыкально-общественной жизни своего времени, написав более 500 статей.
Публиковался во всех ведущих органах российской периодической печати: «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Новости», «Moskauer deutsche Zeitung», «Северный вестник», «Музыкальный сезон», «Музыкальный листок», «Музыкальное обозрение», «Музыкальный и театральный вестник», «Ежегодник императорских театров», «Театральная газета» и др.
Первым в России начал пропаганду западноевропейской музыки добаховского периода. Выступал за демократизацию искусства, создание широкой сети музыкально-образовательных учреждений и музыкальных издательств.
Во многом разделял эстетические идеи Э. Ганслика, отрицавшего дилетантизм в музыке. Перевел на русский язык книгу Ганслика «О музыкально-прекрасном» и написал предисловие к ее русскому изданию (1895).
В своих статьях исследовал широкий спектр музыкально-педагогических проблем: «Историческое изучение музыки» (1867), «Мысли о музыкальном образовании в России» (1869), «Мысли о системе гармонии и ее применении в педагогике» (1871), «Исторический метод преподавания теории музыки» (1872), «О правильности в музыке» (1874) и др.
Писал полемические статьи по вопросам русской и зарубежной художественной литературы (более 107), вызывавшие большой интерес в литературной среде, в том числе у А. И. Тургенева и И. А. Гончарова.
В Санкт-Петербургской консерватории: профессор гармонии и контрапункта (1871–1873[?]), музыкальной формы, теории и истории музыки, сольфеджио (1873–1875, 1878/1879 уч. г.). Уволился по болезни. Среди учеников по истории музыки — Н. А. Губерт, А. К. Лядов, Л. А. Саккетти.
Композиторское наследие Лароша немногочисленно: увертюра к опере «Кармозина» (по пьесе А. Мюссе), увертюра, инструментованная П. И. Чайковским, Симфоническое аллегро, марш к пьесе У. Шекспира «Антоний и Клеопатра» в инструментовке А. К. Глазунова и несколько романсов на стихи А. А. Фета.
Ларошу посвящена ранняя фортепианная пьеса Чайковского на тему песни «Возле речки, возле моста» (1862), романс «Пойми хоть раз» и Тема с вариациями, op. 19.
С. И. Танеев посвятил памяти ему свой труд «Подвижной контрапункт строгого письма».
Литературные сочинения:
На память о П. И. Чайковском / Ларош Г. А., Кашкин Н. Д. М., 1894. 62 с.;
Исторический метод преподавания теорий музыки. 189?;
Фетис-отец как музыкальный историк. СПб., 1894. 160 с.;
Чайковский как драматический композитор // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1893/1894 г. Прилож. 1. С. 80–182. Прим.: см. также отд. оттиск 1895 г.;
Из моих воспоминаний. П. И. Чайковский в консерватории // Северный вестник. 1897. № 9, 10; Собрание музыкально-критических статей. Т. 1. М., 1913. 396 с.;
Избранные статьи о Глинке. М., 1953. 197 с.;
Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 1: М. И. Глинка. Л., 1974. 232 с.;
Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 2: П. И. Чайковский. Л., 1975. 368 с.;
Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 3: Опера и оперный театр. Л., 1976. 376 с.;
Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 4: Симфоническая и камерно-инструментальная музыка. Л., 1977. 320 с.;
Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 5: Музыка и литература. Л., 1978. 355 с.
Иллюстрация:
Ларош (Ла Рош), Герман Августович (Евстратьевич) (1845–1904). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
Авторы статей: М. И. Алейников, Н. Б. Селиверстова