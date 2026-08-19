ЛАРОШ, Герман Августович

Музыкальный и литературный критик, теоретик, композитор, педагог. Профессор (1871).

Занимался музыкальным самообразованием, изучая музыкальную теорию по учебникам А. Б. Маркса и Ю. Арнольда. Брал уроки фортепиано и теории музыки у А. И. Дюбюка. Под его руководством сочинял фортепианные сонаты, струнный квартет и фуги (1860–1862).

По совету В. А. Кологривова (одного из учредителей Русского музыкального общества) поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию . Учился в 1862–1866 как стипендиат Московского отделения РМО у Н. И. Зарембы (гармония и контрапункт), Г. Ф. Штиля (орган), А. А. Герке (фортепиано). Окончил консерваторию как композитор — кл. сочинения и инструментовки А. Г. Рубинштейна . На выпускной экзамен представил первую часть своей симфонии, получив звание свободного художника.

В годы учения проявил незаурядный композиторский дар, самобытность ума и необычайную эрудицию. Был сокурсником и близким другом П. И. Чайковского . Одним из первых оценил исключительность его таланта, и в течение всей жизни пропагандировал его творчество в печати.

Возвратился в Москву в качестве профессора Московской консерватории по кл. теории и истории музыки (1867–1870, 1883–1886). С 1867 являлся постоянным рецензентом газет: «Современная летопись», «Московские ведомости». Опубликовал в журнале «Русский вестник» цикл статей «Глинка и его значение в истории музыки» (1867, 1868), где впервые глубоко обосновал концепцию творчества М. И. Глинки в контексте развития русской и западноевропейской музыки.

За годы публицистической деятельности (1867–1901) создал летопись музыкально-общественной жизни своего времени, написав более 500 статей.

Публиковался во всех ведущих органах российской периодической печати: «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Новости», «Moskauer deutsche Zeitung», «Северный вестник», «Музыкальный сезон», «Музыкальный листок», «Музыкальное обозрение», «Музыкальный и театральный вестник», «Ежегодник императорских театров», «Театральная газета» и др.

Первым в России начал пропаганду западноевропейской музыки добаховского периода. Выступал за демократизацию искусства, создание широкой сети музыкально-образовательных учреждений и музыкальных издательств.

Во многом разделял эстетические идеи Э. Ганслика , отрицавшего дилетантизм в музыке. Перевел на русский язык книгу Ганслика «О музыкально-прекрасном» и написал предисловие к ее русскому изданию (1895).

В своих статьях исследовал широкий спектр музыкально-педагогических проблем: «Историческое изучение музыки» (1867), «Мысли о музыкальном образовании в России» (1869), «Мысли о системе гармонии и ее применении в педагогике» (1871), «Исторический метод преподавания теории музыки» (1872), «О правильности в музыке» (1874) и др.

Писал полемические статьи по вопросам русской и зарубежной художественной литературы (более 107), вызывавшие большой интерес в литературной среде, в том числе у А. И. Тургенева и И. А. Гончарова.

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор гармонии и контрапункта (1871–1873[?]), музыкальной формы, теории и истории музыки, сольфеджио (1873–1875, 1878/1879 уч. г.). Уволился по болезни. Среди учеников по истории музыки — Н. А. Губерт, А. К. Лядов , Л. А. Саккетти .

Композиторское наследие Лароша немногочисленно: увертюра к опере «Кармозина» (по пьесе А. Мюссе), увертюра, инструментованная П. И. Чайковским, Симфоническое аллегро, марш к пьесе У. Шекспира «Антоний и Клеопатра» в инструментовке А. К. Глазунова и несколько романсов на стихи А. А. Фета.

Ларошу посвящена ранняя фортепианная пьеса Чайковского на тему песни «Возле речки, возле моста» (1862), романс «Пойми хоть раз» и Тема с вариациями, op. 19.

С. И. Танеев посвятил памяти ему свой труд «Подвижной контрапункт строгого письма».

Литературные сочинения:

На память о П. И. Чайковском / Ларош Г. А., Кашкин Н. Д. М., 1894. 62 с.;

Исторический метод преподавания теорий музыки. 189?;

Фетис-отец как музыкальный историк. СПб., 1894. 160 с.;

Чайковский как драматический композитор // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1893/1894 г. Прилож. 1. С. 80–182. Прим.: см. также отд. оттиск 1895 г.;

Из моих воспоминаний. П. И. Чайковский в консерватории // Северный вестник. 1897. № 9, 10; Собрание музыкально-критических статей. Т. 1. М., 1913. 396 с.;

Избранные статьи о Глинке. М., 1953. 197 с.;

Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 1: М. И. Глинка. Л., 1974. 232 с.;

Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 2: П. И. Чайковский. Л., 1975. 368 с.;

Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 3: Опера и оперный театр. Л., 1976. 376 с.;

Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 4: Симфоническая и камерно-инструментальная музыка. Л., 1977. 320 с.;

Избранные статьи: в 5 вып. Вып. 5: Музыка и литература. Л., 1978. 355 с.

Иллюстрация:

Ларош (Ла Рош), Герман Августович (Евстратьевич) (1845–1904). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Авторы статей: М. И. Алейников , Н. Б. Селиверстова