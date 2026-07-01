ЛАРНИ МАРТТИ ЛАРНИ
ЛАРНИ МАРТТИ ЛАРНИ - финский писатель, журналист.
В 1948-1949 годах и 1951-1954 годах жил в США. В 1964-1967 годах председатель Союза финских писателей. Печатался с 1926 года. Первое прозаическое сочинение - роман для юношества «Приключения в стране Саами» («Seikkailuja Saamenmaassa», 1936 год). Резкая критика романа Ларни «Пропасть» («Kuilu», 1937 год), посвящённого запретной в тот период теме гражданской войны в Финляндии, заставила его временно отказаться от сочинительства.
Большую популярность в СССР снискал роман «Четвёртый позвонок, или Мошенник поневоле» («Neljäs nikama, eli Veijari vastoin tahtoaan», 1957 год, русский перевод 1959 год), дающий сатирическую картину США времён маккартизма. Действие исторического романа «Небо опустилось на землю» («Le laskeutui de Taivas laskeutui maahan», 1948 год) разворачивается во Франции XV века (его главный герой - друг Ф. Вийона).
Среди сочинений Ларни - поэтические сборники [«Перелётные птицы» («Muuttolinnut», 1938 год) и др.], сатирическая повесть «Прекрасная свинарка, или Воспоминания экономической советницы Минны Карлссон-Кананен» («Kaunis sikopaimen, eli Talousneuvos Minna Karlsson-Kanasen muistelmia», 1959 год, русский перевод 1961 год).
Сочинения:
Собр. соч. М., 2000. Т. 1–2.