ЛАРНИ МАРТТИ ЛАРНИ

ЛАРНИ МАРТТИ ЛАРНИ - финский пи­са­тель, жур­на­лист.

В 1948-1949 годах и 1951-1954 годах жил в США. В 1964-1967 годах пред­се­да­тель Сою­за финских пи­са­те­лей. Пе­ча­тал­ся с 1926 года. Пер­вое про­за­ическое со­чи­не­ние - ро­ман для юно­ше­ст­ва «При­клю­че­ния в стра­не Саа­ми» («Seik­kailuja Saamen­maassa», 1936 год). Рез­кая кри­ти­ка ро­ма­на Ларни «Про­пасть» («Kuilu», 1937 год), по­свя­щён­но­го за­прет­ной в тот пе­ри­од те­ме гражданской вой­ны в Фин­лян­дии, за­ста­ви­ла его вре­мен­но от­ка­зать­ся от со­чи­ни­тель­ст­ва.

Боль­шую по­пу­ляр­ность в СССР сни­скал ро­ман «Чет­вёр­тый по­зво­нок, или Мо­шен­ник по­не­во­ле» («Neljäs ni­kama, eli Vei­jari vas­toin tahtoaan», 1957 год, русский перевод 1959 год), даю­щий са­ти­рическую кар­ти­ну США вре­мён мак­кар­тиз­ма. Дей­ст­вие ис­то­рического ро­ма­на «Не­бо опус­ти­лось на зем­лю» («Le laskeu­tui de Taivas laskeutui maa­han», 1948 год) раз­во­ра­чи­ва­ет­ся во Фран­ции XV века (его главный ге­рой - друг Ф. Вий­о­на).

Сре­ди со­чи­не­ний Ларни - по­этические сборники [«Пе­ре­лёт­ные пти­цы» («Muut­tolin­nut», 1938 год) и др.], са­ти­рическая по­весть «Пре­крас­ная сви­нар­ка, или Вос­по­ми­на­ния эко­но­ми­че­ской со­вет­ни­цы Мин­ны Кар­лс­сон-Ка­на­нен» («Kaunis sik­opai­men, eli Ta­lous­neu­vos Minna Karlsson-Ka­nasen mu­is­telmia», 1959 год, русский перевод 1961 год).

Сочинения :

Собр. соч. М., 2000. Т. 1–2.