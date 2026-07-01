ЛАРИСА На чтение: 1 минута

ЛАРИСА - го­род в Гре­ции, административный центр пе­ри­фе­рии Фес­са­лия и но­ма Ла­ри­са.

Население 135,3 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на Фес­са­лий­ской низ­мен­но­сти, в до­лине реки Пинь­ос. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция.

Один из древ­ней­ших го­ро­дов Гре­ции, да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В VI веке до н. э. круп­ней­ший го­род Фес­са­лии, один из цен­тров эгей­ской куль­ту­ры. Во вре­мя гре­ко-пер­сид­ских войн под­дер­жал пер­сов. В 344-343 годах до н. э. за­воё­ван ма­кедонским ца­рём Фи­лип­пом II, пе­ре­шёл под власть Ма­ке­до­нии Древ­ней. По­сле бит­вы при Ки­но­ске­фа­лах, с 196-195 года до н. э. под вла­стью Ри­ма. С 395 года н. э. в со­ста­ве Ви­зан­тии, в конце V века раз­ру­шен ост­го­та­ми, стал от­страи­вать­ся при ви­зантийском императоре Юс­ти­ниа­не I, административный центр ви­зантийской епар­хии Фес­са­лия.

В VI веке на­ча­лось за­се­ле­ние Ларисы сла­вя­на­ми. В X веке го­род несколько раз под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям бол­гар, в 986 году на ко­рот­кое вре­мя за­воё­ван ца­рём Западно- Болгарского цар­ст­ва Са­муи­лом. В 1082-1083 годах осаж­дал­ся нор­ман­на­ми. В XIII веке на­хо­дил­ся под вла­стью Ве­не­ции, Лом­бар­дии, за­тем вновь - Ви­зан­тии. В 1348-1373 годах в со­ста­ве сербских вла­де­ний, в 1393 году взят вой­ска­ми сул­та­на Бая­зи­да I. В 1420 году во­шёл в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии. Во вре­мя Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов Лариса - став­ка Али- па­ши Те­пе­лен­ско­го. В 1881 году го­род пе­ре­дан Гре­ции, в 1897 году вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван турецкими вой­ска­ми. В 1941 году силь­но по­стра­дал от на­лё­та итальянской авиа­ции и от зем­ле­тря­се­ния.

Са­мые ста­рые квар­та­лы Ларисы рас­по­ло­же­ны на хол­ме Фру­рио (Кре­по­ст­ном хол­ме Святого Ахи­лия), где в ан­тич­ные вре­ме­на раз­ме­щал­ся ак­ро­поль. Со­хра­ни­лись руи­ны т. н. Пер­во­го ан­тич­но­го те­ат­ра (III век до н. э.; т. н. Вто­рой, или Ма­лый, ан­тич­ный те­атр на­хо­дит­ся на скло­не др. хол­ма), раз­ва­ли­ны римских терм, ви­зантийской ба­зи­ли­ки Святого Ахи­лия и двор­ца епи­ско­па (VI-VII века), бывший турецкий кры­тый ры­нок «бе­де­стен» (конец XV - начало XVI века; со 2-й половины XIX века на­зы­ва­ет­ся кре­по­стью Ла­ри­са). На б. ч. хол­ма Фру­рио - парк Святого Ахи­лия с площадью Не­за­ви­си­мо­сти, со­бор Святого Ахи­лия, руи­ны ме­че­ти Бай­рак­ли. В др. час­тях го­ро­да - руи­ны ран­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки (конец IV - начало V веков, мо­заи­ка, фре­ски), церковь Святого Вис­са­рио­на, Боль­шой хам­мам и др. На ле­вом бе­ре­гу реки Пинь­ос - центральный городскрй парк «Ал­ка­сар» с мо­ну­мен­том Народного со­про­тив­ле­ния (скульп­тор Ф. Тлу­пас) и па­мят­ник по­эту К. Кри­ста­ли­су. Ме­мо­ри­ал Гип­по­кра­та на мес­те его пред­по­ла­гае­мо­го по­гре­бе­ния (скульп­тор Г. Ка­ла­ка­лас, 1978 год).

От­де­ле­ние Фес­са­лий­ско­го университета (1984 год). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский [в зда­нии бывшей ме­че­ти Йе­ни (Но­вая ме­четь) XIX век], исто­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ский (1974 год), ме­ди­ци­ны, народного твор­че­ст­ва, те­ат­раль­ный. Ху­дожественная га­ле­рея (1983 год; зда­ние в фор­мах не­омо­дер­низ­ма, 2003 год); со­б­ра­ние ху­дожественных про­из­ве­де­ний Г. Ка­цир­га­са. Пла­не­та­рий. Фес­са­лий­ский те­атр (1975 год). Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: Ахи­лия, Пинь­ос, Гип­по­кра­та, мо­ло­дых ки­не­ма­то­гра­фи­стов. Фут­боль­ный клуб «Ла­ри­са» (ос­но­ван в 1964 году) - чем­пи­он (1988 год) и об­ла­да­тель Куб­ка (1985, 2007 годы) Гре­ции, уча­ст­ник ря­да ев­ропейских фут­боль­ных тур­ни­ров.

Ве­ду­щая от­расль эко­но­ми­ки - пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственного сы­рья: пло­до­овощ­ная и кон­серв­ная (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка то­ма­тов, на пред­при­ятии фи­лип­пин­ской ком­па­нии «Сirio Del Monte»), са­хар­ная («Hel­le­nic Sugar»), мяс­ная, мо­лоч­ная промышленность и др. Пред­при­ятия фи­нан­со­во-промышленной груп­пы «Bio­kar­pet» (ков­ры, тек­стиль­ные из­де­лия и бель­е­вой три­ко­таж, алю­ми­ние­вые и сталь­ные стро­ительные кон­ст­рук­ции и др.). Про­изводство ро­бо­тов для различных от­рас­лей промышленности и нужд обо­рон­но­го ком­плек­са (за­вод ком­па­нии «Soukos Ro­bots»), сельскохозяйственной тех­ни­ки, из­де­лий из пла­ст­масс, ме­бе­ли, бу­ма­ги, стро­ительных ма­те­риа­лов и др. Ряд тек­стиль­ных и швей­ных фаб­рик.

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