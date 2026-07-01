ЛАРИСА
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ЛАРИСА - город в Греции, административный центр периферии Фессалия и нома Лариса.
Население 135,3 тысяч человек (2010 год). Расположен на Фессалийской низменности, в долине реки Пиньос. Узел автомагистралей, железнодорожная станция.
Один из древнейших городов Греции, дата основания неизвестна. В VI веке до н. э. крупнейший город Фессалии, один из центров эгейской культуры. Во время греко-персидских войн поддержал персов. В 344-343 годах до н. э. завоёван македонским царём Филиппом II, перешёл под власть Македонии Древней. После битвы при Киноскефалах, с 196-195 года до н. э. под властью Рима. С 395 года н. э. в составе Византии, в конце V века разрушен остготами, стал отстраиваться при византийском императоре Юстиниане I, административный центр византийской епархии Фессалия.
В VI веке началось заселение Ларисы славянами. В X веке город несколько раз подвергался нападениям болгар, в 986 году на короткое время завоёван царём Западно- Болгарского царства Самуилом. В 1082-1083 годах осаждался норманнами. В XIII веке находился под властью Венеции, Ломбардии, затем вновь - Византии. В 1348-1373 годах в составе сербских владений, в 1393 году взят войсками султана Баязида I. В 1420 году вошёл в состав Османской империи. Во время Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов Лариса - ставка Али- паши Тепеленского. В 1881 году город передан Греции, в 1897 году временно оккупирован турецкими войсками. В 1941 году сильно пострадал от налёта итальянской авиации и от землетрясения.
Самые старые кварталы Ларисы расположены на холме Фрурио (Крепостном холме Святого Ахилия), где в античные времена размещался акрополь. Сохранились руины т. н. Первого античного театра (III век до н. э.; т. н. Второй, или Малый, античный театр находится на склоне др. холма), развалины римских терм, византийской базилики Святого Ахилия и дворца епископа (VI-VII века), бывший турецкий крытый рынок «бедестен» (конец XV - начало XVI века; со 2-й половины XIX века называется крепостью Лариса). На б. ч. холма Фрурио - парк Святого Ахилия с площадью Независимости, собор Святого Ахилия, руины мечети Байракли. В др. частях города - руины раннехристианской базилики (конец IV - начало V веков, мозаика, фрески), церковь Святого Виссариона, Большой хаммам и др. На левом берегу реки Пиньос - центральный городскрй парк «Алкасар» с монументом Народного сопротивления (скульптор Ф. Тлупас) и памятник поэту К. Кристалису. Мемориал Гиппократа на месте его предполагаемого погребения (скульптор Г. Калакалас, 1978 год).
Отделение Фессалийского университета (1984 год). Музеи: археологический [в здании бывшей мечети Йени (Новая мечеть) XIX век], историко-этнографический (1974 год), медицины, народного творчества, театральный. Художественная галерея (1983 год; здание в формах неомодернизма, 2003 год); собрание художественных произведений Г. Кациргаса. Планетарий. Фессалийский театр (1975 год). Проводятся фестивали: Ахилия, Пиньос, Гиппократа, молодых кинематографистов. Футбольный клуб «Лариса» (основан в 1964 году) - чемпион (1988 год) и обладатель Кубка (1985, 2007 годы) Греции, участник ряда европейских футбольных турниров.
Ведущая отрасль экономики - переработка сельскохозяйственного сырья: плодоовощная и консервная (в т. ч. переработка томатов, на предприятии филиппинской компании «Сirio Del Monte»), сахарная («Hellenic Sugar»), мясная, молочная промышленность и др. Предприятия финансово-промышленной группы «Biokarpet» (ковры, текстильные изделия и бельевой трикотаж, алюминиевые и стальные строительные конструкции и др.). Производство роботов для различных отраслей промышленности и нужд оборонного комплекса (завод компании «Soukos Robots»), сельскохозяйственной техники, изделий из пластмасс, мебели, бумаги, строительных материалов и др. Ряд текстильных и швейных фабрик.