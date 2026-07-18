ЛАРИОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в крестьянской семье. Партийную карьеру начал в 17 лет: сначала работал рассыльным в профсоюзном бюро города Онега, затем секретарём волостного комитета крестьянской взаимопомощи. В 19-летнем возрасте возглавил Онежский волостной, а потом уездный комитет комсомола. В 1927 году вступил в ВКП(б) . С сентября 1929 года служил в пограничных войсках ОГПУ , на службе был секретарём бюро ВЛКСМ Ленинградской окружной школы комсостава пограничной охраны. В 1932 году поступил на подготовительное отделение института красной профессуры. В 1933–1935 годах работал заместителем начальника политотдела Крыжопольской МТС , затем продолжал обучение в институте. В 1938 году окончил историко-партийное отделение Ленинградского института красной профессуры и в том же году занял пост третьего секретаря Ярославского обкома ВКП(б). В 1942 году, после перевода первого секретаря обкома Н. С. Патоличева в Челябинск, получил его должность. На новом посту успешно выполнял задачи скорейшего восстановления промышленности и бесперебойного обеспечения фронта боеприпасами. В 1946 году был назначен руководителем отдела кадров партийных органов Управления кадров ЦК ВКП(б). В 1948 году, после расформирования аппарата Управления кадров, занял пост первого секретаря Рязанского обкома ВКП(б), получил задачу вывести область из положения отстающей. За годы руководства регионом добился постройки в Рязанской области 40 предприятий, принимал меры по развитию животноводства и популяризации этой отрасли.

В 1958 году поставил перед областью задачу утроить годичный план по поставкам продовольствия. Мобилизовал для выполнения задачи все ресурсы: к разведению животных привлекались даже дети в возрасте от десяти лет, скупался личный скот у колхозников, в том числе и в соседних областях. В 1959 году принял решение забить весь годовой приплод скота, включая молочные стада и даже быков-производителей. В результате произошло так называемое «Рязанское чудо»: область сдала триста процентов плана по мясу и молоку. Если в ситуации с мясом показатели соответствовали реальному положению дел, то от директоров молокозаводов областное руководство потребовало проставить в накладных лишние нули. За троекратное перевыполнение показателей Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1959 года Ларионов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Рязанские колхозы, тем временем, терпели многомилионные убытки. В ЦК КПСС и Совет Министров СССР стали поступать многочисленные письма с жалобами на действия местных руководителей. В Москве готовилось распоряжение об освобождении Ларионова от занимаемой должности и переводе на другую работу. 22 сентября 1960 года Ларионов покончил с собой. Он был похоронен на Скорбященском кладбище в Рязани.