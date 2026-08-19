ЛАРЕДО

ЛАРЕДО - го­род на юге США, в шта­те Те­хас.

Население 232,3 тысяч человек (2010 год; в т. ч. 95% - ис­па­ноя­зыч­ные; 2-й по тем­пам рос­та чис­лен­но­сти на­се­ле­ния круп­ный го­род стра­ны по­сле Лас-Ве­га­са). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Рио- Гран­де, на гра­ни­це с Мек­си­кой. Вме­сте с городом Ну­эво-Ла­ре­до (Мек­си­ка), на пра­вом бе­ре­гу Рио-Гран­де (мексиканское название ре­ки - Рио-Бра­во-дель-Нор­те), об­ра­зу­ет транс­гра­нич­ную городскую аг­ло­ме­ра­цию с на­се­ле­ни­ем свыше 730 тысяч человек. Свя­зан с городом Ну­эво-Ла­ре­до пя­тью мос­та­ми че­рез реку Рио-Гран­де (в т. ч. од­ним же­лез­но­до­рож­ным). Круп­ный транс­порт­ный центр: узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция, реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1755 году ис­пан­цем Т. Сан­че­сом, на­зван по од­но­именному испанскому го­ро­ду. В 1840 году сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Рио-Гран­де. В 1846 году, в пе­ри­од аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годов, за­хва­чен те­хас­ски­ми рейнд­же­ра­ми. С 1848 года в со­ста­ве США. Ста­тус го­ро­да с 1852 года. Бы­ст­рый рост го­ро­да в 1920-х годах свя­зан с об­на­ру­же­ни­ем вбли­зи Ларедо ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. Но­вый этап раз­ви­тия го­ро­да на­чал­ся с мо­мен­та всту­п­ле­ния в си­лу со­гла­ше­ния о соз­да­нии Северо-американской ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли (НАФТА) ме­ж­ду США, Ка­на­дой и Мек­си­кой (01.01.1994 года).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ка­то­лический со­бор Святого Ав­гу­сти­на (1778 год; пе­ре­стро­ен в 1866-1872 годах в фор­мах нео­го­ти­ки), зда­ние оте­ля «Га­миль­тон» (1923 год; ны­не жи­лой дом). Ме­ж­ду­народный Американо-мексиканский университет Те­ха­са (1969 год), фи­ли­ал Университета Те­хас­ско­го цен­тра медицинских на­ук в Сан-Ан­то­нио (1959 год). Кол­ледж Ларедо (1947 год; рас­по­ло­жен в фор­те Ма­кин­тош, 1849 год). Му­зей Рес­пуб­ли­ки Рио-Гран­де (в зда­нии бывшего Ка­пи­то­лия, 1830-е годы). Центр ис­кусств, пла­не­та­рий. Еже­год­ные мно­го­днев­ные тор­же­ст­ва, по­свя­щён­ные дню ро­ж­де­ния Дж. Ва­шинг­то­на (22 фев­ра­ля; про­во­дят­ся с 1898 года).

Круп­ней­ший центр су­хо­пут­ных гру­зо­пе­ре­во­зок ме­ж­ду США и Мек­си­кой. Ме­ж­ду­народные пе­ре­воз­ки (в основном кон­тей­нер­ные) осу­ще­ст­в­ля­ют­ся главным образом ав­то­мо­биль­ным и железнодорожным транс­пор­том. Че­рез Ларедо про­хо­дит свыше 1/3 мексиканских гру­зов (по стои­мо­сти), пред­на­зна­чен­ных для США и Ка­на­ды, и около 1/2 американских гру­зов для Мек­си­ки. В сфе­ре тор­гов­ли и гру­зо­пе­ре­во­зок ра­бо­та­ют около1/3 за­ня­тых в Ларедо. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ря­да бан­ков Южного Те­ха­са (Fal­con In­ter­na­tional Bank, In­ter­na­tional Bank of Com­merce, Laredo Na­tional Bank, Texas Com­mu­nity Bank), мно­го­численных ком­па­ний, за­ни­маю­щих­ся ме­ж­ду­народной тор­гов­лей, ло­ги­сти­кой, гру­зо­пе­ре­воз­ка­ми, а так­же кон­тро­ли­рую­щих про­изводство промышленных из­де­лий, со­би­рае­мых на пред­при­яти­ях Ну­эво-Ла­ре­до и др. близ­ле­жа­щих мексиканских го­ро­дов. В Ларедо со­сре­до­то­че­но боль­шое ко­ли­че­ст­во ги­пер­мар­ке­тов и др. цен­тров роз­нич­ной тор­гов­ли, в т. ч. ори­ен­ти­ро­ван­ных на об­слу­жи­ва­ние на­се­ле­ния при­ле­гаю­щих рай­онов Мек­си­ки (при­ез­жа­ют за по­куп­ка­ми в свя­зи с бо­лее ши­ро­ким вы­бо­ром и низ­ки­ми це­на­ми на по­тре­бительские то­ва­ры).

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