ЛАРА ХЕСУС

ЛАРА ХЕСУС - бо­ливийский пи­са­тель.

Пи­сал на язы­ках ке­чуа и ис­пан­ском. Ро­дил­ся в ин­дей­ской се­мье. Окон­чил кол­ледж в городе Ко­ча­бам­ба (1917 год). При­нимал уча­стие в Чак­ской вой­не 1932-1935 годов. Ра­ботал в биб­лио­те­ке, пре­по­да­вал в Университете Ко­ча­бам­бы. При­мы­кал к литературному круж­ку Ф. Та­майо.

Лара - один из яр­ких пред­стави­те­лей ин­ди­хе­низ­ма, ото­бра­зив­ший в сво­ём твор­че­ст­ве жизнь ин­дей­цев, их ле­ген­ды, обы­чаи, ри­туа­лы, ис­то­рию борь­бы за гражданские пра­ва: по­этический сборник «Ара­виу, Ара­ви­ку» («Arawiy, Ara­wi­ky», 1927 год), ро­ма­ны «Ре­пе­те. Днев­ник уча­ст­ни­ка Чак­ской вой­ны» («Re­peté, diario de un hom­bre que fué a la guerra del Chaco», 1937 год), «Су­ру­ми» («Su­ru­mi», 1943 год), «Яна­ку­на» («Yanakuna», 1952 год, русский перевод 1958 год), «Яу­ар­нин­чих» («Ya­war­n­inchij», 1959; в русском переводе 1962 года - «На­ша кровь»), «Син­чи­кай» («Sinchi­kay», 1962 год; в русском переводе 1966 года - «Му­же­ст­во») и др.

Ав­тор ра­бот, по­свя­щён­ных язы­ку, куль­ту­ре и литературе ин­дей­цев, со­ста­ви­тель ке­чуа-испанского сло­ва­ря.

Сочинения :

Obras com­ple­tas. La Paz, 1986.