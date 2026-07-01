ЛАРА ХЕСУС
ЛАРА ХЕСУС - боливийский писатель.
Писал на языках кечуа и испанском. Родился в индейской семье. Окончил колледж в городе Кочабамба (1917 год). Принимал участие в Чакской войне 1932-1935 годов. Работал в библиотеке, преподавал в Университете Кочабамбы. Примыкал к литературному кружку Ф. Тамайо.
Лара - один из ярких представителей индихенизма, отобразивший в своём творчестве жизнь индейцев, их легенды, обычаи, ритуалы, историю борьбы за гражданские права: поэтический сборник «Аравиу, Аравику» («Arawiy, Arawiky», 1927 год), романы «Репете. Дневник участника Чакской войны» («Repeté, diario de un hombre que fué a la guerra del Chaco», 1937 год), «Суруми» («Surumi», 1943 год), «Янакуна» («Yanakuna», 1952 год, русский перевод 1958 год), «Яуарнинчих» («Yawarninchij», 1959; в русском переводе 1962 года - «Наша кровь»), «Синчикай» («Sinchikay», 1962 год; в русском переводе 1966 года - «Мужество») и др.
Автор работ, посвящённых языку, культуре и литературе индейцев, составитель кечуа-испанского словаря.
Сочинения:
Obras completas. La Paz, 1986.