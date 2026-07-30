ЛАПШИН Александр Геннадьевич

Родился в 1960. Окончил факультет истории и английского языка Владимирского государственного педагогического института в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Царское святилище в Митридатокерте», (Институт археологии РАН, 1994).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, декан исторического факультета Педагогического института Владимирского государственного университета.

Учитель : д.и.н., профессор Кошеленко Г.А

Область интересов : История религии и религиозности, религиозность и политическая активность в древности и в средние века

Сочинения: вобода и религиозный нон-конформизм: историко-методологический аспект // Всеобщая декларация прав человека и современность. Владимир, 1999;

Международное сотрудничество в области гуманитарного образования: перспектива кросс-культурной грамотности // Кросс-культурный диалог: компаративные исследования в педагогике и психологии. Владимир, 1999;

Царское святилище Митрадатокерта. Династический культ на эллинистическом и раннесредневековом Востоке. Владимир, 1999;

Династический культ Аршакидо в// Культурные ценности, 1997-1998. С-Пб., 1999;

Еретики средневековой Европы. Владимир, 2000;

«Новая ересь» Петра де Брюи // Запад и Восток: традиции, взаимодействие, новации. Материалы III Международной научной конференции. Владимир. 2000;

The Mansur-depe Excavations of 1986-1987 // PARTHICA. Incontri di culture nel mondo antico. Pisa-Roma, 2000. № 2. (В соавторстве с Г.А. Кошеленко и С.В. Новиковым);

Gli studi del complesso architettonico «Sala rotunda» di Nisa Vechia PARTHICA. Incontri di culture nel mondo antico. Pisa-Roma, 2001. № 3. (B соавторстве с Г.А. Кошеленко и С.В. Новиковым).