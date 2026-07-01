ЛАППО ИВАН ИВАНОВИЧ
ЛАППО ИВАН ИВАНОВИЧ - российский историк; действительный статский советник (1916 год).
Дворянин. Окончил историко- филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1892 год), ученик С. Ф. Платонова. Оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Приват-доцент Санкт-Петербургского университета (1903-1905 годы). Экстраординарный (1905-1911 годы), ординарный (1911-1918 годы) профессор кафедры русской истории Юрьевского университета. Председатель исторического отделения Педагогических курсов в Юрьеве (1911-1918 годы), член комиссии Министерства народного просвещения (1916-1917 годы). В 1918 году после оккупации Юрьева немецкими войсками Лаппо участвовал в эвакуации университета в Воронеж и создании Воронежского университета. По совместительству в апреле - сентябре 1919 года уполномоченный Главархива по Воронежской губернии. В октябре 1919 года после занятия города Вооруженными силами Юга России уехал из Воронежа, в 1920 году эмигрировал в Грецию, затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев.
В конце 1921 года приглашён в Чехословакию для чтения лекций. Профессор Русского народного университета (смотрите Русский свободный университет) в Праге (1923-1932 годы). Член Русской академической группы и заведующий Русскими курсами при ней, один из основателей Русского исторического общества и Русской детской школы в Праге, член Славянского института, православного братства имени Божественной Софии. Сотрудничал в журнале И. А. Ильина «Русский колокол», газетах П. Б. Струве «Возрождение» и «Россия», газете В. Л. Бурцева «Общее дело». Приват-доцент Университета Витаутаса Великого в Каунасе (1933-1940 годы). В январе - августе 1940 года, августе - ноябре 1941 года приват-доцент Вильнюсского университета. В марте - мае 1942 года младший ассистент Института права и хозяйства. После 1943 года при неясных обстоятельствах оказался в Дрездене. Погиб, по всей вероятности, во время бомбардировки города англо-американской авиацией.
Научная деятельность Лаппо в основном посвящена изучению истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) через призму истории его права. В магистерской диссертации «Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория» (опубликована в 1901 году, защищена в 1902 году) Лаппо рассмотрел политическое и общественное устройство ВКЛ в первые 17 лет после его вхождения в состав Речи Посполитой - период наиболее глубоких изменений, завершившихся окончательным утверждением шляхты в роли «главного элемента государства».
Непосредственным продолжением этой работы стала докторская диссертация Лаппо «Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик» (опубликована и защищена в 1911 году), посвящённая исследованию роли местных шляхетских организаций в социально-политической жизни ВКЛ эпохи заключения и реализации Люблинской унии 1569 года. Вопреки распространённому мнению о включении ВКЛ в Польшу и образовании единого государства по условиям Люблинской унии, Лаппо утверждал, что и после этого события ВКЛ не утратило своей государственной самостоятельности.
В публицистических трудах отстаивал право Литвы на собственную государственность и обладание Виленским краем, оспаривавшееся Польшей (по политическим взглядам в этот период Лаппо был близок к таутининкам). В 1921 году Лаппо написал меморандум об исторических правах литовцев на самостоятельное государство, использовавшийся МИД Литвы в переговорах с др. государствами.
Лаппо внёс значительный вклад в издание и изучение источников по истории ВКЛ XV-XVI веков. В 1905 году издал «Полоцкую ревизию 1552 года», в 1910-1919 годах подготовил к печати 3 тома Литовской метрики (вышло 2 - в 1910 и 1914 годах). Изучил и подготовил научное издание (осуществлено в 1938 году) 3-го Литовского статута 1588 года (смотрите в статье Литовские статуты). Лаппо проследил историю выработки и утверждения 2-го и 3-го статутов, проанализировал их основные законоположения, а также осветил вопросы развития права на широком социально-политическом фоне с учётом культурной, религиозной и языковой ситуации в ВКЛ.
Сочинения:
Тверской уезд в XVI в. Его население и виды земельного владения. М., 1893
Западная Россия и ее соединение с Польшею в их историческом прошлом. Прага, 1924
Литовский статут 1588 г. Каунас, 1934–1938. Т. 1–2.