ЛАППО ИВАН ИВАНОВИЧ

ЛАППО ИВАН ИВАНОВИЧ - российский ис­то­рик; действительный статский советник (1916 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил ис­то­ри­ко- фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1892 год), уче­ник С. Ф. Пла­то­но­ва. Ос­тав­лен при университете для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию. При­ват-до­цент Санкт-Пе­тербургского университета (1903-1905 годы). Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1905-1911 годы), ор­ди­нар­ный (1911-1918 годы) профессор ка­фед­ры русской ис­то­рии Юрь­ев­ско­го университета. Председатель ис­то­рического от­де­ле­ния Пе­да­го­гических кур­сов в Юрь­е­ве (1911-1918 годы), член ко­мис­сии Министерства народного про­све­ще­ния (1916-1917 годы). В 1918 году по­сле ок­ку­па­ции Юрь­е­ва немецкими вой­ска­ми Лаппо уча­ст­во­вал в эва­куа­ции университета в Во­ро­неж и соз­да­нии Во­ро­неж­ско­го университета. По со­вмес­ти­тель­ст­ву в апреле - сентябре 1919 года упол­но­мо­чен­ный Глав­ар­хи­ва по Во­ро­неж­ской губернии. В октябре 1919 года по­сле за­ня­тия го­ро­да Во­оруженными си­ла­ми Юга Рос­сии уе­хал из Во­ро­не­жа, в 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Гре­цию, за­тем в Королевство сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев.

В конце 1921 года при­гла­шён в Че­хо­сло­ва­кию для чте­ния лек­ций. Про­фес­сор Русского на­род­но­го университета (смотрите Рус­ский сво­бод­ный уни­вер­си­тет) в Пра­ге (1923-1932 годы). Член Русской ака­де­мической груп­пы и заведующий Русскими кур­са­ми при ней, один из ос­но­ва­те­лей Русского ис­то­рического общества и Русской дет­ской шко­лы в Пра­ге, член Славянского института, пра­во­слав­но­го брат­ст­ва име­ни Бо­же­ст­вен­ной Со­фии. Со­труд­ни­чал в жур­на­ле И. А. Иль­и­на «Рус­ский ко­ло­кол», га­зе­тах П. Б. Стру­ве «Воз­ро­ж­де­ние» и «Рос­сия», га­зе­те В. Л. Бур­це­ва «Об­щее де­ло». При­ват-до­цент Университета Ви­тау­та­са Ве­ли­ко­го в Кау­на­се (1933-1940 годы). В январе - августе 1940 года, августе - ноябре 1941 года при­ват-до­цент Виль­нюс­ско­го университета. В мар­те - мае 1942 года млад­ший ас­си­стент Института пра­ва и хо­зяй­ст­ва. По­сле 1943 года при не­яс­ных об­стоя­тель­ст­вах ока­зал­ся в Дрез­де­не. По­гиб, по всей ве­ро­ят­но­сти, во вре­мя бом­бар­ди­ров­ки го­ро­да анг­ло-американской авиа­ци­ей.

На­учная дея­тель­ность Лаппо в основном по­свя­ще­на изу­че­нию ис­то­рии Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) че­рез приз­му ис­то­рии его пра­ва. В ма­ги­стер­ской диссертации «Ве­ли­кое кня­же­ст­во Ли­тов­ское за вре­мя от за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии до смер­ти Сте­фа­на Ба­то­рия» (опубликована в 1901 году, за­щи­ще­на в 1902 году) Лаппо рас­смот­рел по­ли­тическое и об­щественное уст­рой­ст­во ВКЛ в пер­вые 17 лет по­сле его вхо­ж­де­ния в со­став Ре­чи По­спо­ли­той - пе­ри­од наи­бо­лее глу­бо­ких из­ме­не­ний, за­вер­шив­ших­ся окон­ча­тель­ным ут­вер­жде­ни­ем шлях­ты в ро­ли «глав­но­го эле­мен­та го­су­дар­ст­ва».

Не­по­средственным про­дол­же­ни­ем этой ра­бо­ты ста­ла док­тор­ская диссертация Лаппо «Ве­ли­кое кня­же­ст­во Ли­тов­ское во вто­рой по­ло­ви­не XVI сто­ле­тия. Ли­тов­ско-рус­ский по­вет и его сей­мик» (опубликована и за­щи­ще­на в 1911 году), по­свя­щён­ная ис­сле­до­ва­нию ро­ли ме­ст­ных шля­хет­ских ор­га­ни­за­ций в со­ци­аль­но-по­ли­тической жиз­ни ВКЛ эпо­хи за­клю­че­ния и реа­ли­за­ции Люб­лин­ской унии 1569 года. Во­пре­ки рас­про­стра­нён­но­му мне­нию о вклю­че­нии ВКЛ в Поль­шу и об­ра­зо­ва­нии еди­но­го го­су­дар­ст­ва по ус­ло­ви­ям Люб­лин­ской унии, Лаппо ут­вер­ждал, что и по­сле это­го со­бы­тия ВКЛ не ут­ра­ти­ло сво­ей государственной са­мо­стоя­тель­но­сти.

В пуб­ли­ци­стических тру­дах от­стаи­вал пра­во Лит­вы на собственную го­су­дар­ст­вен­ность и об­ла­да­ние Ви­лен­ским кра­ем, ос­па­ри­вав­шее­ся Поль­шей (по по­ли­тическим взгля­дам в этот пе­ри­од Лаппо был бли­зок к тау­ти­нин­кам). В 1921 году Лаппо на­пи­сал ме­мо­ран­дум об ис­то­рических пра­вах ли­тов­цев на са­мо­сто­ятельное го­су­дар­ст­во, ис­поль­зо­вав­ший­ся МИД Лит­вы в пе­ре­го­во­рах с др. го­су­дар­ст­ва­ми.

Лаппо внёс зна­чительный вклад в из­да­ние и изу­че­ние ис­точ­ни­ков по ис­то­рии ВКЛ XV-XVI веков. В 1905 году из­дал «По­лоц­кую ре­ви­зию 1552 го­да», в 1910-1919 годах под­го­то­вил к пе­ча­ти 3 то­ма Ли­тов­ской мет­ри­ки (вы­шло 2 - в 1910 и 1914 годах). Из­учил и под­го­то­вил на­учное из­да­ние (осу­ще­ств­ле­но в 1938 году) 3-го Ли­товского ста­ту­та 1588 года (смотрите в статье Ли­тов­ские ста­ту­ты). Лаппо про­сле­дил ис­то­рию вы­ра­бот­ки и ут­вер­жде­ния 2-го и 3-го ста­ту­тов, про­ана­ли­зи­ровал их основные за­ко­но­по­ло­же­ния, а так­же ос­ве­тил во­про­сы раз­ви­тия пра­ва на ши­ро­ком со­ци­аль­но-по­ли­тическом фо­не с учё­том куль­тур­ной, ре­ли­ги­оз­ной и язы­ко­вой си­туа­ции в ВКЛ.

Сочинения :

Твер­ской уезд в XVI в. Его на­се­ле­ние и ви­ды зе­мель­но­го вла­де­ния. М., 1893

За­пад­ная Рос­сия и ее со­еди­не­ние с Поль­шею в их ис­то­ри­че­ском про­шлом. Пра­га, 1924

Ли­тов­ский ста­тут 1588 г. Кау­нас, 1934–1938. Т. 1–2.