ЛАПЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1977 г. Окончила Саратовский государственный университета в 1999 г.

Кандидатская диссертация : «Унификация» вооруженных сил США и Джеймс В. Форрестол (Саратовский госуниверситет, 2004).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Руководитель Научно-образовательного центра изучения стран СНГ и Балтии. Директор Некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье». Член Российского общества интеллектуальной истории.

Область интересов : «Холодная война», история США, российско-американские отношения.

Сочинения: Лапенко М. В., Сажнов А.Н., , Лешуков В. С. Методы исследования сложных социально-экономических структур в контексте внедрения инновационных технологий // Общество, наука и инновации: сборник статей Международной научно- практической конференции (29-30 августа 2014 г, г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 30-32.

Лапенко М.В., Аршинов Ю.Е. Трансляция евразийского проекта: проблемы восприятия // Современные евразийские исследования. Выпуск 1. 2014. С. 42-45.

Лапенко М.В. Политика России в сфере нанотехнологий: достижения и вызовы в системе образования // Проблемы педагогики и психологии. Выпуск 1. Ереван. 2014. С. 15-21.

Лапенко М.В. Региональный подход ЕС к Центральной Азии: повестка 2014 года // Актуальные проблемы современных международных отношений. Выпуск 4. Саратов. 2014. С. 77-87.

Лапенко М.В. Конструирование региона Центральной Азии: внутренние и внешние аспекты // Актуальные проблемы современных международных отношений. Выпуск 4. Саратов. 2014. С. 15-23.

Лапенко М.В. Проблема регионального развития в долгосрочных стратегия стран СНГ // Информационные технологии в науке, социологии и бизнесе. Москва, 2013. С. 25-27.

Лапенко М.В. Перспективы сотрудничества России и стран-участниц ЕврАзЭС в области высокотехнологичной медицины // Проблемы создания в России биосенсорных систем, используемых для лечения и непррерывной диагностиики социально-значимых заболеваний. № 2. Москва. 2013. С. 58-66.

Лапенко М. В., Айрапетян А. С. Стратегии развития стран СНГ в условиях модернизационного процесса: сравнительный анализ долгосрочных программ // Форми i методи державного регулювання национальних економiк. Киев. 2013. С. 65-67.

Лапенко М.В., Айрапетян А. С., Лешуков В, С. Евразийская интеграция как фактор инновационного развития государств постсоветского пространства // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. Донецк. 2013. С. 124-126.

Lapenko, Marina The EU's Policy toward Central Asia and the South Caucasus: a Brief Comparison // Baltic Horizons. No. 20 (117). August 2013. P. 37-44.

Лапенко М. В. Проект создания Евразийского союза и его восприятие в политической элите и экспертном сообществе перспективных стран-участниц // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. Саратов. 2013. С. 69-79.

Lapenko M. Recognition of independence of Abhazia and South Ossetia by Belarus and Ukraine Россия-СНГ: интеграционные стратегии в условиях многовекторного развития постсоветского пространства. Саратов: ИЦ «Наука». 2012. С. 164-169.

Лапенко М. В., Лешуков В. С., Балаян А. А. Развитие сотрудничества России и Украины в сфере нанотехнологий. Hayka в Iнформацiйному просторi. Мaтерiaлы VII Мiжнародноi науково-практичноi конферецii. Днiпропетровськ. 2012. (Т. 7). С. 48-52.

Лапенко М.В., Лешуков В.С. Система образования в Казахстане, России и Украине в контексте социетального сектора безопасности // Сборник научных тезисов III Международного образовательного форума "Личность в едином образовательном пространстве". Запорожье, 2012. С. 64-66.

Лапенко М.В., Лешуков В.С. Перспективы вступления Кыргызстана в Таможенный Союз // Таможенный Союз России, Белоруссии Казахстана: проблемы становления и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. Выпуск II. Саратов. 2012.