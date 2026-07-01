ЛАНЖЕВЕН ПОЛЬ

ЛАНЖЕВЕН ПОЛЬ - французский фи­зик и об­щественный дея­тель, член Па­риж­ской АН (1934 год), почетный член АН СССР (1929 год), член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1928 год).

Сын член Па­риж­ской ком­му­ны К. П. Лан­же­ве­на. Окон­чил Выс­шую шко­лу при­клад­ной хи­мии (1891 год), за­тем Нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же (1897 год), по­сле че­го в те­че­ние го­да ра­бо­тал в Ка­вен­диш­ской ла­бо­ра­то­рии в Кем­брид­же у Дж.Дж. Том­со­на. С 1900 года пре­по­да­вал в Па­риж­ском университете. С 1902 года ра­бо­тал в Кол­леж де Франс (с 1909 года профессор), од­но­вре­мен­но с 1905 года за­ни­мал ка­фед­ру в Выс­шей шко­ле при­клад­ной хи­мии в Па­ри­же, ос­во­бо­див­шую­ся по­сле ухо­да П. Кю­ри; с 1925 года ди­рек­тор этой шко­лы.

На­учные тру­ды Ланжевен по­свя­ще­ны ио­ни­за­ции га­зов, маг­не­тиз­му, кван­то­вой тео­рии, тео­рии от­но­си­тель­но­сти, аку­сти­ке. Ис­сле­до­ва­ние ио­ни­за­ции в га­зах со­ста­ви­ло пред­мет его дис­сер­та­ции (1902 год). Ис­хо­дя из ки­не­тической тео­рии га­зов, Ланжевен раз­ра­бо­тал тео­рию дви­же­ния за­ря­жен­ных ио­нов в га­зе, по­ка­зал су­ще­ст­во­ва­ние тя­жё­лых ио­нов (т. н. ио­ны Лан­же­ве­на), мас­са ко­то­рых в 1000 раз пре­вы­ша­ет мас­су обыч­ных, ввёл по­ня­тие ве­ро­ят­но­сти ре­ком­би­на­ции, раз­ра­бо­тал ме­то­ды оп­ре­де­ле­ния под­виж­но­сти ио­нов. Важ­ней­шие ра­бо­ты Ланжевен от­но­сят­ся к тео­рии маг­нит­ных яв­ле­ний. На ос­но­ве элек­трон­ных пред­став­ле­ний раз­вил (1903-1905 годы) ста­ти­стическую тео­рию диа- и па­ра­маг­нит­ных яв­ле­ний, дал ис­тол­ко­ва­ние за­ко­нов маг­не­тиз­ма, экс­пе­ри­мен­таль­но ус­та­нов­лен­ных П. Кю­ри, а в 1910 году - тео­рию двой­но­го лу­че­пре­лом­ле­ния в элек­три­че­ском и маг­нит­ном по­лях. Эти ра­бо­ты бы­ли пер­вой по­пыт­кой при­ме­не­ния ста­ти­стической фи­зи­ки к изу­че­нию маг­нит­ных свойств ве­ще­ст­ва. Раз­ви­тый им ста­ти­стический ме­тод на­шёл впо­след­ст­вии ши­ро­кое при­ме­не­ние. Зна­чительный вклад внёс в раз­ра­бот­ку ди­на­ми­ки элек­тро­нов (1904 год), в раз­ви­тие отдельных во­про­сов тео­рии от­но­си­тель­но­сти и ре­ля­ти­ви­ст­ской элек­тро­ди­на­ми­ки. Ланжевен за­ни­мал­ся так­же тео­ри­ей бро­унов­ско­го дви­же­ния и др. во­про­са­ми тео­ре­тической фи­зи­ки. Раз­ра­бо­тал (1916 год) ме­то­ды по­лу­че­ния ульт­ра­ко­рот­ких уп­ру­гих волн при по­мо­щи пье­зо­к­вар­ца. Этот ме­тод ис­поль­зо­ван Ланжевеном и его со­труд­ни­ка­ми для под­вод­ной сиг­на­ли­за­ции и раз­вед­ки (об­на­ру­же­ния под­вод­ных ло­док) в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны. Соз­дал на­учную шко­лу, сре­ди его уче­ни­ков - Л. де Бройль, Ф. Жо­лио-Кю­ри, Ф. Пер­рен.

Боль­шое зна­че­ние име­ла об­щественная дея­тель­ность Ланжевена. В 1917-1922 годах вы­сту­пал за при­зна­ние Советской Рос­сии, в 1919 году Ланжевен - один из ос­но­ва­те­лей Круж­ка дру­зей но­вой Рос­сии. В 1920 году бо­рол­ся за ам­ни­стию уча­ст­ни­кам вос­ста­ния на французском фло­те в Чёр­ном мо­ре. С 1927 года ви­це-пре­зи­дент, в 1944-1946 годах пре­зи­дент Ли­ги прав че­ло­ве­ка. Один из ор­га­ни­за­то­ров Ме­ж­ду­народного кон­грес­са про­тив вой­ны (Ам­стер­дам, 1932 год), Ме­ж­ду­народного ан­ти­фа­ши­ст­ско­го кон­грес­са в Па­ри­же (1933 год) и ру­ко­во­ди­те­лей па­ци­фи­ст­ско­го Ам­стер­дам-Плей­ель­ско­го дви­же­ния в 1933-1939 годах, председатель Все­мир­но­го ан­ти­фа­ши­ст­ско­го комитета (с 1933 года), гла­ва Комитета бди­тель­но­сти ин­тел­ли­ген­тов-ан­ти­фа­ши­стов (с 1934 года). Ос­но­ва­тель и главный ре­дак­тор об­щественно-по­ли­тический журнал «La Pensée». В мар­те 1940 года вы­сту­пил на за­се­да­нии во­енного три­бу­на­ла в за­щи­ту 44 аре­сто­ван­ных де­пу­та­тов от Французской ком­му­ни­стической пар­тии (ФКП). В октябре 1940 года по­сле ок­ку­па­ции Фран­ции германскими вой­ска­ми аре­сто­ван, в де­каб­ре то­го же го­да вы­слан в город Труа под над­зор по­ли­ции, в мае 1944 года не­ле­галь­но вы­ехал в Швей­ца­рию. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну в сентябре 1944 года всту­пил в ФКП, в 1946 году председатель общества «Фран­ция - СССР».

Сочинения :

Избр. про­из­ве­де­ния. Ста­тьи и ре­чи по об­щим во­про­сам нау­ки. М., 1949

Œuvres scien­tifiques. P., 1950

Избр. тру­ды [по фи­зи­ке]. М., 1960.