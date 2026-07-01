ЛАНЖЕВЕН ПОЛЬ
ЛАНЖЕВЕН ПОЛЬ - французский физик и общественный деятель, член Парижской АН (1934 год), почетный член АН СССР (1929 год), член Лондонского королевского общества (1928 год).
Сын член Парижской коммуны К. П. Ланжевена. Окончил Высшую школу прикладной химии (1891 год), затем Нормальную школу в Париже (1897 год), после чего в течение года работал в Кавендишской лаборатории в Кембридже у Дж.Дж. Томсона. С 1900 года преподавал в Парижском университете. С 1902 года работал в Коллеж де Франс (с 1909 года профессор), одновременно с 1905 года занимал кафедру в Высшей школе прикладной химии в Париже, освободившуюся после ухода П. Кюри; с 1925 года директор этой школы.
Научные труды Ланжевен посвящены ионизации газов, магнетизму, квантовой теории, теории относительности, акустике. Исследование ионизации в газах составило предмет его диссертации (1902 год). Исходя из кинетической теории газов, Ланжевен разработал теорию движения заряженных ионов в газе, показал существование тяжёлых ионов (т. н. ионы Ланжевена), масса которых в 1000 раз превышает массу обычных, ввёл понятие вероятности рекомбинации, разработал методы определения подвижности ионов. Важнейшие работы Ланжевен относятся к теории магнитных явлений. На основе электронных представлений развил (1903-1905 годы) статистическую теорию диа- и парамагнитных явлений, дал истолкование законов магнетизма, экспериментально установленных П. Кюри, а в 1910 году - теорию двойного лучепреломления в электрическом и магнитном полях. Эти работы были первой попыткой применения статистической физики к изучению магнитных свойств вещества. Развитый им статистический метод нашёл впоследствии широкое применение. Значительный вклад внёс в разработку динамики электронов (1904 год), в развитие отдельных вопросов теории относительности и релятивистской электродинамики. Ланжевен занимался также теорией броуновского движения и др. вопросами теоретической физики. Разработал (1916 год) методы получения ультракоротких упругих волн при помощи пьезокварца. Этот метод использован Ланжевеном и его сотрудниками для подводной сигнализации и разведки (обнаружения подводных лодок) в годы Первой мировой войны. Создал научную школу, среди его учеников - Л. де Бройль, Ф. Жолио-Кюри, Ф. Перрен.
Большое значение имела общественная деятельность Ланжевена. В 1917-1922 годах выступал за признание Советской России, в 1919 году Ланжевен - один из основателей Кружка друзей новой России. В 1920 году боролся за амнистию участникам восстания на французском флоте в Чёрном море. С 1927 года вице-президент, в 1944-1946 годах президент Лиги прав человека. Один из организаторов Международного конгресса против войны (Амстердам, 1932 год), Международного антифашистского конгресса в Париже (1933 год) и руководителей пацифистского Амстердам-Плейельского движения в 1933-1939 годах, председатель Всемирного антифашистского комитета (с 1933 года), глава Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов (с 1934 года). Основатель и главный редактор общественно-политический журнал «La Pensée». В марте 1940 года выступил на заседании военного трибунала в защиту 44 арестованных депутатов от Французской коммунистической партии (ФКП). В октябре 1940 года после оккупации Франции германскими войсками арестован, в декабре того же года выслан в город Труа под надзор полиции, в мае 1944 года нелегально выехал в Швейцарию. После возвращения на родину в сентябре 1944 года вступил в ФКП, в 1946 году председатель общества «Франция - СССР».
Сочинения:
Избр. произведения. Статьи и речи по общим вопросам науки. М., 1949
Œuvres scientifiques. P., 1950
Избр. труды [по физике]. М., 1960.