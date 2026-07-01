ЛАНСОН ГЮСТАВ
ЛАНСОН ГЮСТАВ - французский литературовед.
Учился в Высшей нормальной школе в Париже. Преподавал в университете Тулузы (1882 год). В 1886 году давал уроки литературы цесаревичу Николаю (будущему императору Николаю II). Получил степень доктора наук (1887 год) за исследование о творчестве П. К. Н. де Лашоссе. В 1895-1902 годах принимал активное участие в разработке проектов реформирования высшего и среднего образования, в многочисленных публикациях в прессе доказывал необходимость его модернизации (сокращение изучения риторики, латинского языка и т. д.) и секуляризации в соответствии с новыми политическими и экономическимми требованиями. Профессор Сорбонны (с 1900 года), Колумбийского университета Нью- Йорка (1911 год), директор Высшей нормальной школы в Париже (1919-1927 годы).
Лансон - яркий представитель культурно-исторической школы литературоведения. В своём самом известном капитальном труде «История французской литературы» («Histoire de la littérature française», 1894 год, русский перевод 1896-1898 годы, т. 1-2) Лансон, используя биографический метод и привлекая обширный литературный и исторический материал X-XIX веков, показал, что литературное произведение является воплощением идей, веяний и культурных установок, характерных для эпохи, к которой принадлежал автор. Стремясь в русле позитивизма использовать социологические методы, Лансон выступал в то же время с критикой идей И. А. Тэна, утверждая, что «раса, среда и момент» не могут убедительно объяснить появление писателей-гениев.
Среди исследований Лансона - «Принцип композиции и стиля» («Principes de composition et de style», 1887 год), «Боссюэ» («Bossuet», 1890 год), «Буало» («Boileau», 1892 год), «Корнель» («Corneille», 1898 год), «Вольтер» («Voltaire», 1906 год), «Очерк истории французской трагедии» («Esquisse d’une histoire de la tragédie française», 1920 год). Занимался проблемами текстологии и библиографии: «Руководство по библиографии новой французской литературы 1500-1900 годы» («Manuel bibliographique de la littérature française moderne, 1500–1900», vol. 1-4, 1909-1914 годы) и др.