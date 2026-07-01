ЛАНСОН ГЮСТАВ

ЛАНСОН ГЮСТАВ - французский ли­те­ра­ту­ро­вед.

Учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же. Пре­по­да­вал в университете Ту­лу­зы (1882 год). В 1886 году да­вал уро­ки литературы це­са­ре­ви­чу Ни­ко­лаю (бу­ду­ще­му императору Ни­ко­лаю II). По­лу­чил сте­пень доктора на­ук (1887 год) за ис­сле­до­ва­ние о твор­че­ст­ве П. К. Н. де Ла­шос­се. В 1895-1902 годах при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке про­ек­тов ре­фор­ми­ро­ва­ния выс­ше­го и сред­не­го об­ра­зо­ва­ния, в мно­го­численных пуб­ли­ка­ци­ях в прес­се до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость его мо­дер­ни­за­ции (со­кра­ще­ние изу­че­ния ри­то­ри­ки, латинского языка и т. д.) и се­ку­ля­ри­за­ции в со­от­вет­ст­вии с но­вы­ми по­ли­тическими и эко­но­мическимми тре­бо­ва­ния­ми. Профессор Сор­бон­ны (с 1900 года), Ко­лум­бий­ско­го университета Нью- Йор­ка (1911 год), ди­рек­тор Выс­шей нор­маль­ной шко­лы в Па­ри­же (1919-1927 годы).

Лансон - яр­кий пред­ста­ви­тель куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния. В сво­ём са­мом из­вест­ном ка­пи­таль­ном тру­де «Ис­то­рия фран­цуз­ской ли­те­ра­ту­ры» («His­toire de la littérature française», 1894 год, русский перевод 1896-1898 годы, т. 1-2) Лансон, ис­поль­зуя био­гра­фи­че­ский ме­тод и при­вле­кая об­шир­ный литературный и ис­то­рический ма­те­ри­ал X-XIX веков, по­ка­зал, что литературное про­изве­де­ние яв­ля­ет­ся во­пло­ще­ни­ем идей, вея­ний и куль­тур­ных ус­та­но­вок, ха­рак­тер­ных для эпо­хи, к ко­то­рой при­над­ле­жал ав­тор. Стре­мясь в рус­ле по­зи­ти­виз­ма ис­поль­зо­вать со­цио­ло­гические ме­то­ды, Лансон вы­сту­пал в то же вре­мя с кри­ти­кой идей И. А. Тэ­на, ут­вер­ждая, что «ра­са, сре­да и мо­мент» не мо­гут убе­ди­тель­но объ­яс­нить по­яв­ле­ние пи­са­те­лей-ге­ни­ев.

Сре­ди ис­сле­до­ва­ний Лансона - «Прин­цип ком­по­зи­ции и сти­ля» («Prin­ci­pes de com­po­si­tion et de style», 1887 год), «Бос­сюэ» («Bos­suet», 1890 год), «Буа­ло» («Boileau», 1892 год), «Кор­нель» («Corneille», 1898 год), «Воль­тер» («Vol­taire», 1906 год), «Очерк ис­то­рии фран­цуз­ской тра­ге­дии» («Es­quisse d’une his­toire de la tragédie française», 1920 год). За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми тек­сто­ло­гии и биб­лио­гра­фии: «Ру­ко­во­дство по биб­лио­гра­фии но­вой фран­цуз­ской ли­те­ра­ту­ры 1500-1900 годы» («Manuel bib­li­og­raphique de la littérature française mod­erne, 1500–1900», vol. 1-4, 1909-1914 годы) и др.