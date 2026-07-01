ЛАНСЕРЕ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛАНСЕРЕ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский архитектор, график, историк архитектуры, музейный работник.
Сын Е. А. Лансере, брат Е. Е. Лансере, З. Е. Серебряковой, внук Н. Л. Бенуа. В 1897 и 1902 годах совершил поездки по странам Европы. Учился в петербургской АХ (1898-1904 годы) у дяди, Л. Н. Бенуа.
Как архитектор работал в духе неоклассицизма (павильон «Петербург» на Всероссийской выставке на Каменном острове, 1912-1913 годы; особняки М. А. Новинской и В. А. Засецкой, 1913-1914 годы; оба в Санкт-Петербурге), обращался также к стилизации древнерусккого зодчества (проект Епархиального женского училища в Курске, 1907 год, совместно с А. И. Таманяном; деревянная церковь Ильи Пророка и звонница в имении Ратьковых - Рожновых «Дубки», 1913 год, не сохранилась), модерну (проект реконструкции дома Е. В. Глушкова в Царском Селе, 1907 год; проект гостиницы «Паласт» для Санкт-Петербурга, 1909 год), стилизациям английской готики (усадебный дом Е. Е. Лансере в деревне Усть-Крестище, 1910 год, не сохранился), русское барокко (фасады Школы народного искусства на канале Грибоедова, 1914-1915 годы), маньеризма и барокко (проект Русско-Азиатского банка, 1916 год), палладианству (проект виллы П. П. Регира в Ланжероне, близ Одессы, 1915-1917 годы). Работал над интерьерами (особняк В. П. Кочубея в Царском Селе, 1913-1914 годы) и оформлением художественных выставок в Санкт-Петербурге (Историко-художественная выставка русских портретов в Таврическом дворце, 1905 год; Международная выставка мебели и Международная художественно-строительная выставка, 1908 год; «Ломоносов и елизаветинское время», 1912 год, и др.).
Мастер архитектуры малых форм: метеорологические павильон на Малой Конюшенной улице (1913 год, восстановлен в 1997 году), памятник Петру I в Лодейном Поле (1910 год), надгробие С. С. Боткина на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (1912-1913 годы) и др. Проектировал промышленные здания (фасады оружейного завода в Коврове, 1916 год).
В 1918-1922 годах жил в Анапе и Нахичевани-на-Дону (ныне входит в Ростов-на- Дону); создал проекты вокзала для Новочеркасска (1919 год), жилых домов для трудящихся, исполкома и портовой чайной для Ростова-на-Дону, Народного дома для Азова (все 1920 год). С 1922 года жил в Петрограде (Ленинграде). Среди проектов в стилях неоклассицизма и конструктивизма - планировка и павильоны ВСХВ (1922 год); Дворец труда и Симоновский поселок для рабочих в Москве; планировка города Грозный (все 1922-1923 годы, совместно с А. А. Олем), Дворец культуры для Ростова-на- Дону (1924-1925 годы, совместно с А. И. Дмитриевым), памятник-маяк Х. Колумбу для города Санто-Доминго в Доминиканской Республике (1929 год), «Театр массового музыкального действа» на 4 тысячи человек для Харькова (1930 год, совместно с А. И. Изосимовым); комплекс зданий Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве (1934-1937 годы, совместно с другими). Сохранились административные и цеховые корпуса завода точного машиностроения (1929-1931 годы; с 1946 года «Ленполиграфмаш»), жилой дом на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге (1934-1935 годы, совместно с другими). Работал в области книжной графики (обложки книг издательства «Мысль», 1924-1925 годы, и др.). Создавал акварельные циклы, посвящённые Ленинграду и пригородам (Гатчина, 1924 год; Пушкин, 1926 год; Петергоф, 1929 год, и др.).
Занимался изучением русской архитектуры XVIII-XIX веков, реставраторской (Сампсониевский собор, 1909 год, квартира А. С. Пушкина на Мойке, 1923 год), музейной и общественной деятельностью: участвовал в работе Комиссии по изучению Старого Петербурга (секретарь в 1907-1918 годах) и организации музея при ней (ныне Музей истории Санкт-Петербурга), в создании экспозиции Летнего дворца Петра I (1925 год); с 1922 года хранитель Историко-бытового отдела ГРМ. Преподавал на Высших женских архитектурных курсах Е. Ф. Багаевой (с 1913 года), в Политехническом институте, Высшем художественном училище декоративных искусств (ныне Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной) и др.
Арестован 02.03.1931 года; до 28.06.1935 года работал в Особом конструкторско-техническом бюро (ОКТБ-12; проект административного здания ОГПУ на Литейном проспекте, 1931-1932 годы, совместно с А. И. Гегелло, А. А. Олем, Н. А. Троцким и др.). Вторично арестован 22.05.1938 года. Умер в тюрьме; реабилитирован в 1957 году.
Его дочь - архитектор Наталья Николаевна Лансере (1910-1998 годы), сын - архитектор Алексей Николаевич Лансере (1916-2003 годы).
Сочинения:
Дворцовое строительство императора Николая I (совм. с А. Н. Бенуа) // Старые годы. 1913. Сентябрь
Архитектура и сады Гатчины // Там же. 1914. Июль – сентябрь
Архитектор Ч. Камерон // Ч. Камерон. М.; П., 1924
Главное Адмиралтейство и краткий очерк его создания. Л., 1926
Фонтанный дом. (Постройка и переделки) // Записки Историко-бытового отдела ГРМ. Л., 1928. Т. 1; Летний дворец Петра I. Л., 1929
В. Бренна. СПб., 2006.