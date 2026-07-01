ЛАНСЕРЕ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЛАНСЕРЕ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, гра­фик, ис­то­рик ар­хитек­ту­ры, му­зей­ный ра­бот­ник.

Сын Е. А. Лан­се­ре, брат Е. Е. Лан­се­ре, З. Е. Се­реб­ря­ко­вой, внук Н. Л. Бе­нуа. В 1897 и 1902 годах со­вер­шил по­езд­ки по стра­нам Ев­ро­пы. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1898-1904 годы) у дя­ди, Л. Н. Бе­нуа.

Как ар­хи­тек­тор ра­бо­тал в ду­хе не­о­клас­си­циз­ма (па­виль­он «Пе­тер­бург» на Все­российской вы­став­ке на Ка­мен­ном ост­ро­ве, 1912-1913 годы; особ­няки М. А. Но­вин­ской и В. А. За­сец­кой, 1913-1914 годы; оба в Санкт-Пе­тер­бур­ге), об­ра­щал­ся так­же к сти­ли­за­ции древнерусккого зод­че­ст­ва (про­ект Епар­хи­аль­но­го жен­ско­го училища в Кур­ске, 1907 год, совместно с А. И. Та­ма­ня­ном; де­ревянная церковь Ильи Про­ро­ка и звон­ни­ца в име­нии Рать­ко­вых - Рож­но­вых «Дуб­ки», 1913 год, не сохранилась), мо­дер­ну (про­ект ре­кон­ст­рук­ции до­ма Е. В. Глуш­ко­ва в Цар­ском Се­ле, 1907 год; про­ект гос­ти­ни­цы «Па­ласт» для Санкт-Пе­тер­бур­га, 1909 год), сти­ли­за­ци­ям английской го­ти­ки (уса­деб­ный дом Е. Е. Лан­се­ре в деревне Усть-Кре­сти­ще, 1910 год, не сохранился), русское ба­рок­ко (фа­са­ды Шко­лы народного искусства на ка­на­ле Гри­бое­до­ва, 1914-1915 годы), мань­е­риз­ма и ба­рок­ко (про­ект Русско-Ази­атского бан­ка, 1916 год), пал­ла­ди­ан­ст­ву (про­ект вил­лы П. П. Ре­гира в Лан­же­ро­не, близ Одес­сы, 1915-1917 годы). Ра­бо­тал над ин­терь­е­ра­ми (особ­няк В. П. Ко­чу­бея в Цар­ском Се­ле, 1913-1914 годы) и оформ­ле­ни­ем ху­дожественных вы­ста­вок в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Ис­то­ри­ко-ху­дожественная вы­став­ка русских порт­ре­тов в Тав­ри­че­ском двор­це, 1905 год; Ме­ж­ду­народная вы­став­ка ме­бе­ли и Меж­ду­народная ху­дожественно-стро­ительная вы­став­ка, 1908 год; «Ло­мо­но­сов и ели­за­ве­тин­ское вре­мя», 1912 год, и др.).

Мас­тер ар­хи­тек­ту­ры ма­лых форм: ме­тео­ро­ло­гические па­виль­он на Ма­лой Ко­ню­шен­ной улице (1913 год, вос­ста­нов­лен в 1997 году), па­мят­ник Пет­ру I в Ло­дей­ном По­ле (1910 год), над­гро­бие С. С. Бот­ки­на на Тих­вин­ском клад­би­ще Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры (1912-1913 годы) и др. Про­ек­ти­ро­вал промышленные зда­ния (фа­са­ды ору­жей­но­го за­во­да в Ков­ро­ве, 1916 год).

В 1918-1922 годах жил в Ана­пе и На­хи­че­ва­ни-на-До­ну (ны­не вхо­дит в Ро­стов-на- До­ну); соз­дал про­ек­ты во­кза­ла для Но­во­чер­кас­ска (1919 год), жи­лых до­мов для тру­дя­щих­ся, ис­пол­ко­ма и пор­то­вой чай­ной для Рос­то­ва-на-До­ну, Народного до­ма для Азо­ва (все 1920 год). С 1922 года жил в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де). Сре­ди про­ек­тов в сти­лях не­оклас­си­циз­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма - пла­ни­ров­ка и па­виль­о­ны ВСХВ (1922 год); Дво­рец тру­да и Си­мо­нов­ский поселок для ра­бо­чих в Мо­ск­ве; пла­ни­ров­ка города Гроз­ный (все 1922-1923 годы, совместно с А. А. Олем), Дво­рец куль­ту­ры для Рос­то­ва-на- До­ну (1924-1925 годы, совместно с А. И. Дмит­рие­вым), па­мят­ник-ма­як Х. Ко­лум­бу для города Сан­то-До­мин­го в До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке (1929 год), «Те­атр мас­со­во­го музыкального дей­ст­ва» на 4 тысячи человек для Харь­ко­ва (1930 год, совместно с А. И. Изо­си­мо­вым); ком­плекс зда­ний Все­со­юз­но­го института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны в Мо­ск­ве (1934-1937 годы, совместно с дру­ги­ми). Со­хра­ни­лись административные и це­хо­вые кор­пу­са за­во­да точ­но­го ма­ши­но­строе­ния (1929-1931 годы; с 1946 года «Лен­по­ли­граф­маш»), жи­лой дом на Ка­мен­но­ост­ров­ском проспекте в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1934-1935 годы, совместно с другими). Ра­бо­тал в об­лас­ти книж­ной гра­фи­ки (об­лож­ки книг издательства «Мысль», 1924-1925 годы, и др.). Соз­да­вал ак­ва­рель­ные цик­лы, по­свя­щён­ные Ле­нин­гра­ду и при­го­ро­дам (Гат­чи­на, 1924 год; Пуш­кин, 1926 год; Пе­тер­гоф, 1929 год, и др.).

За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем русской ар­хи­тек­ту­ры XVIII-XIX веков, рес­тав­ра­тор­ской (Самп­со­ни­ев­ский со­бор, 1909 год, квар­ти­ра А. С. Пуш­ки­на на Мой­ке, 1923 год), му­зей­ной и об­щественной дея­тель­но­стью: уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по изу­че­нию Ста­ро­го Пе­тер­бур­га (сек­ре­тарь в 1907-1918 годах) и ор­га­ни­за­ции му­зея при ней (ны­не Му­зей ис­то­рии Санкт-Пе­тер­бур­га), в соз­да­нии экс­по­зи­ции Лет­не­го двор­ца Пет­ра I (1925 год); с 1922 года хра­ни­тель Ис­то­ри­ко-бы­то­во­го от­де­ла ГРМ. Пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских ар­хитектурных кур­сах Е. Ф. Ба­гае­вой (с 1913 года), в По­ли­тех­ническом институте, Выс­шем ху­дожественном училище де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (ны­не Выс­шее ху­дожественно-промышленное училище имени В. И. Му­хи­ной) и др.

Аре­сто­ван 02.03.1931 года; до 28.06.1935 года ра­бо­тал в Осо­бом кон­ст­рук­тор­ско-тех­ническом бю­ро (ОКТБ-12; про­ект административного зда­ния ОГПУ на Ли­тей­ном проспекте, 1931-1932 годы, совместно с А. И. Ге­гел­ло, А. А. Олем, Н. А. Троц­ким и др.). Вто­рич­но аре­сто­ван 22.05.1938 года. Умер в тюрь­ме; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.

Его дочь - архитектор На­та­лья Ни­ко­ла­ев­на Лан­се­ре (1910-1998 годы), сын - архитектор Алек­сей Ни­ко­лае­вич Лан­се­ре (1916-2003 годы).

Сочинения :

Двор­цо­вое строи­тель­ст­во им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая I (совм. с А. Н. Бе­нуа) // Ста­рые го­ды. 1913. Сен­тябрь

Ар­хи­тек­ту­ра и са­ды Гат­чи­ны // Там же. 1914. Июль – сен­тябрь

Ар­хи­тек­тор Ч. Ка­ме­рон // Ч. Ка­ме­рон. М.; П., 1924

Глав­ное Ад­ми­рал­тей­ст­во и крат­кий очерк его соз­да­ния. Л., 1926

Фон­тан­ный дом. (По­строй­ка и пе­ре­дел­ки) // За­пис­ки Ис­то­ри­ко-бы­то­во­го от­де­ла ГРМ. Л., 1928. Т. 1; Лет­ний дво­рец Пет­ра I. Л., 1929

В. Брен­на. СПб., 2006.