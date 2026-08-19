ЛАНГОБАРДЫ
ЛАНГОБАРДЫ - древний народ, относящийся к западным германцам.
По сведениям раннесредневековой лангобардской историографии (Павел Диакон и др.), лангобарды были выходцами из Скандинавии, входили в объединение винилов, новое наименование («длиннобородые») получили от бога Водана (смотрите Один), успешно воевали с вандалами. Впервые упомянуты при описании похода будущего римского императора Тиберия в V веке н. э. Тогда жили на левом берегу Нижней Эльбы, временно были подчинены римлянами. Вскоре заняли часть земель на правом берегу, входили в объединение Маробода, но перешли на сторону Арминия.
По данным Тацита, в I веке это было небольшое воинственное племя, относящееся к свевам. В 166-167 годах, в начале Маркоманских войн, 6 тысяч лангобардов и обиев напали на римскую провинцию Верхняя Паннония, но были отбиты. Не позднее начала V века началось их массовое переселение на юг. Во 2-й половине V века лангобарды достигли Верхней Эльбы и бассейна Моравы. В 488-489 годах заняли земли германского племени ругиев (севернее римской провинции Норик), разгромленных Одоакром. В начале VI века воевали с жившим в Среднем Подунавье германским племенем герулов, под предводительством короля Тато разгромили их и покорили их северодунайскую группу.
Активно контактировали со славянами, расселявшимися на севере Карпатской котловины восточнее лангобардов. Ассимилировали часть подунайских свевов (квадов). После междоусобиц королём лангобардов стал Вахо (умер 540 год), при котором через династические браки и др. были упрочены связи лангобардов с тюрингами, франками, гепидами. После смерти Теодориха Великого в 526 году или около 510 года захватили северную часть Паннонии. Между 535 и 539 годами заключили военный союз с Византией, заняв с её ведома при короле Аудоине (около 546-565 годов) бывшую римскую провинцию Паннонию I, Валерию, часть Норика в 546-547 годах.
С конца 540-х годов враждуют с гепидами. Нанесли им поражение в 552 году. Отряды лангобардов участвовали на стороне Византии в войнах с Остготским королевством в Италии (кампания 552 года, контингент лангобардов был вскоре уведён из-за бесчинств), с Сасанидским Ираном в 555-556 годах. При короле Альбоине (около 565-572 годов; крестился в арианство не позднее 568 года) заключили союз с аварами и совместно с ними в 567-568 годах окончательно разгромили гепидов.
По новому договору с аварами лангобарды оставили им свои земли и в апреле 568 года, присоединив многие германские, позднеантичные и др. группировки, ушли в Италию (в т. ч. 20 тысяч саксов, вскоре отколовшихся). К 572 году заняли основную часть Северной Италии, основав Лангобардское королевство; южнее королевства (к 603 году) - герцогства Сполето и Беневенто. В рамках этих государств в разных формах происходило смешение лангобардов с местным населением. После падения военно-политической власти лангобарды (в основном в 774 году, на юге в XI веке, под ударами норманнов) окончательно растворились в среде будущих итальянцев.