ЛАНГОБАРДЫ

ЛАНГОБАРДЫ - древ­ний на­род, от­но­ся­щий­ся к западным гер­ман­цам.

По све­де­ни­ям ран­не­сред­не­ве­ко­вой лан­го­бард­ской ис­то­рио­гра­фии (Па­вел Диа­кон и др.), лангобарды бы­ли вы­ход­ца­ми из Скан­ди­на­вии, вхо­ди­ли в объ­е­ди­не­ние ви­ни­лов, но­вое на­име­но­ва­ние («длин­но­бо­ро­дые») по­лу­чи­ли от бо­га Во­да­на (смотрите Один), ус­пеш­но вое­ва­ли с ван­да­ла­ми. Впер­вые упо­мя­ну­ты при опи­са­нии по­хо­да бу­ду­ще­го римского императора Ти­бе­рия в V веке н. э. То­гда жи­ли на ле­вом бе­ре­гу Ниж­ней Эль­бы, вре­мен­но бы­ли под­чи­не­ны рим­ля­на­ми. Вско­ре за­ня­ли часть зе­мель на пра­вом бе­ре­гу, вхо­ди­ли в объ­е­ди­не­ние Ма­ро­бо­да, но пе­ре­шли на сто­ро­ну Ар­ми­ния.

По дан­ным Та­ци­та, в I веке это бы­ло не­боль­шое во­ин­ствен­ное пле­мя, от­но­ся­щее­ся к све­вам. В 166-167 годах, в на­ча­ле Мар­ко­ман­ских войн, 6 тысяч лангобардов и оби­ев на­па­ли на римскую провинцию Верх­няя Пан­но­ния, но бы­ли от­би­ты. Не по­зд­нее начала V века на­ча­лось их мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние на юг. Во 2-й половине V века лангобарды дос­тиг­ли Верх­ней Эль­бы и бас­сей­на Мо­ра­вы. В 488-489 годах за­ня­ли зем­ли германского пле­ме­ни ру­ги­ев (се­вер­нее римской провинции Но­рик), раз­гром­лен­ных Одо­ак­ром. В начале VI века вое­ва­ли с жив­шим в Среднем По­ду­на­вье германским пле­ме­нем ге­ру­лов, под пред­во­ди­тель­ст­вом ко­ро­ля Та­то раз­гро­ми­ли их и по­ко­ри­ли их се­ве­ро­ду­най­скую груп­пу.

Ак­тив­но кон­так­ти­ро­ва­ли со сла­вя­на­ми, рас­се­ляв­ши­ми­ся на се­ве­ре Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны вос­точ­нее лангобардов. Ас­си­ми­ли­ро­ва­ли часть по­ду­най­ских све­вов (ква­дов). По­сле меж­до­усо­биц ко­ро­лём лангобардов стал Ва­хо (умер 540 год), при ко­то­ром че­рез ди­на­сти­че­ские бра­ки и др. бы­ли уп­ро­че­ны свя­зи лангобардов с тю­рин­га­ми, фран­ка­ми, ге­пи­да­ми. По­сле смер­ти Тео­до­ри­ха Ве­ли­ко­го в 526 году или около 510 года за­хва­ти­ли северную часть Пан­но­нии. Ме­ж­ду 535 и 539 годами за­клю­чи­ли во­енный со­юз с Ви­зан­ти­ей, за­няв с её ве­до­ма при ко­ро­ле Ау­дои­не (около 546-565 годов) бывшую римскую провинцию Пан­но­нию I, Ва­лерию, часть Но­ри­ка в 546-547 годах.

С конца 540-х годов вра­ж­ду­ют с ге­пи­да­ми. На­нес­ли им по­ра­же­ние в 552 году. От­ря­ды лангобардов уча­ство­ва­ли на сто­ро­не Ви­зан­тии в вой­нах с Ост­гот­ским ко­ро­лев­ст­вом в Ита­лии (кам­па­ния 552 года, кон­тин­гент лангобардов был вско­ре уве­дён из-за бес­чинств), с Са­са­нид­ским Ира­ном в 555-556 годах. При ко­ро­ле Аль­бои­не (около 565-572 годов; кре­стил­ся в ари­ан­ст­во не по­зд­нее 568 года) за­клю­чи­ли со­юз с ава­ра­ми и со­вме­ст­но с ни­ми в 567-568 годах окон­ча­тель­но раз­гро­ми­ли ге­пи­дов.

По но­во­му до­го­во­ру с ава­ра­ми лангобарды ос­та­ви­ли им свои зем­ли и в апреле 568 года, при­сое­ди­нив многие германские, поз­дне­ан­тич­ные и др. груп­пи­ров­ки, уш­ли в Ита­лию (в т. ч. 20 тысяч сак­сов, вско­ре от­ко­лов­ших­ся). К 572 году за­ня­ли основную часть Северной Ита­лии, ос­но­вав Лан­го­бард­ское ко­ро­лев­ст­во; юж­нее ко­ро­лев­ст­ва (к 603 году) - гер­цог­ст­ва Спо­ле­то и Бе­не­вен­то. В рам­ках этих го­су­дарств в раз­ных фор­мах про­ис­хо­ди­ло сме­ше­ние лангобардов с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем. По­сле па­де­ния во­енно-по­ли­тической вла­сти лангобарды (в основном в 774 году, на юге в XI веке, под уда­ра­ми нор­ман­нов) окон­ча­тель­но рас­тво­ри­лись в сре­де бу­ду­щих италь­ян­цев.

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