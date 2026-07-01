ЛАНФАН ПЬЕР ШАРЛЬ

ЛАНФАН ПЬЕР ШАРЛЬ - американский ар­хи­тек­тор и гра­до­строи­тель.

Ро­дил­ся в се­мье французского художника Пье­ра Лан­фа­на (1704-1787 годы). Учил­ся в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры в Па­ри­же (1771-1776 годы). С 1777 года уча­ст­во­вал в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Северной Аме­ри­ке, по­сту­пив доб­ро­воль­цем в американскую ар­мию, где по­лу­чил в 1783 году зва­ние май­о­ра инженерных войск.

В Нью-Йор­ке Ланфан воз­вёл при­строй­ку к ча­сов­не Сент-Пол (1787 год) и ре­кон­ст­руи­ро­вал Ста­рую ра­ту­шу в фор­мах клас­си­циз­ма, пре­вра­тив её в зда­ние Фе­де­рал-холл для за­се­да­ний Кон­грес­са (1788-1789 годы, не сохранилось). В 1791-1793 годах раз­ра­бо­тал при уча­стии Т. Джеф­фер­со­на ген­план для но­вой сто­ли­цы США (бу­ду­щий город Ва­шинг­тон). Его про­ект, соз­дан­ный под влия­ни­ем пла­на пар­ка Вер­са­ля А. Ле­нот­ра (1661-1668 годы), учи­ты­вал не­ров­ный рель­еф ме­ст­но­сти: ули­цы, об­ра­зую­щие пря­мо­уголь­ную сет­ку без вы­де­лен­но­го цен­тра, пе­ре­се­ка­лись на воз­вы­шен­но­стях, где пред­ла­га­лось воз­вес­ти об­щественные зда­ния и мо­ну­мен­ты и раз­бить пар­ки.

В 1792 году Ланфан был от­стра­нён от этой ра­бо­ты, но его план в об­щих чер­тах во­пло­щён в про­цес­се строи­тель­ст­ва го­ро­да; зна­чи­тель­но позд­нее его идеи ис­поль­зо­ва­лись в т. н. пла­не Мак­мил­ла­на (1902 год) для Ва­шинг­то­на. Ланфан так­же спро­ек­ти­ро­вал дом Р. Мор­ри­са в Фи­ла­дель­фии в фор­мах фран­цуз­ско­го ре­нес­сан­са (1794-1796 годы, не за­кон­чен, сне­сён около 1800 года).