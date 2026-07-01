ЛАНФАН ПЬЕР ШАРЛЬ
ЛАНФАН ПЬЕР ШАРЛЬ - американский архитектор и градостроитель.
Родился в семье французского художника Пьера Ланфана (1704-1787 годы). Учился в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (1771-1776 годы). С 1777 года участвовал в Войне за независимость в Северной Америке, поступив добровольцем в американскую армию, где получил в 1783 году звание майора инженерных войск.
В Нью-Йорке Ланфан возвёл пристройку к часовне Сент-Пол (1787 год) и реконструировал Старую ратушу в формах классицизма, превратив её в здание Федерал-холл для заседаний Конгресса (1788-1789 годы, не сохранилось). В 1791-1793 годах разработал при участии Т. Джефферсона генплан для новой столицы США (будущий город Вашингтон). Его проект, созданный под влиянием плана парка Версаля А. Ленотра (1661-1668 годы), учитывал неровный рельеф местности: улицы, образующие прямоугольную сетку без выделенного центра, пересекались на возвышенностях, где предлагалось возвести общественные здания и монументы и разбить парки.
В 1792 году Ланфан был отстранён от этой работы, но его план в общих чертах воплощён в процессе строительства города; значительно позднее его идеи использовались в т. н. плане Макмиллана (1902 год) для Вашингтона. Ланфан также спроектировал дом Р. Морриса в Филадельфии в формах французского ренессанса (1794-1796 годы, не закончен, снесён около 1800 года).