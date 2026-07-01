ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА - область архитектуры, связанная с созданием озеленённых пространств.
В более широком смысле под ландшафтной архитектуры понимается искусство гармонично сочетать естественный ландшафт с открытыми пространствами антропогенной среды. Тесно связанная с градостроительством, ландшафтная архитектура включает в себя оформление отдельных сооружений и ансамблей зданий, улиц и площадей, общественных пространств разного типа (в т. ч. зелёных рекреационных зон), объектов транспортной инфраструктуры, регенерацию промышленных зон, а также восстановление и сохранение экологической целостности природных территорий, входящих в границы освоенного человеком пространства.
Размер произведений ландшафтной архитектуры варьируется от сада во дворе или на крыше здания до городского района и национального парка. К составляющим ландшафтной архитектуры относятся искусственно созданные или оформленные природные элементы ландшафта (например, возвышенности, водоёмы), растения, дорожки, площади, террасы, садовая мебель, архитектура малых форм. Практика ландшафтной архитектуры (как правило, в малом масштабе) называется также ландшафтным дизайном. Термин «ландшафтная архитектура» был впервые употреблён в современном значении американским ландшафтным архитектором Ф. Л. Олмстедом в середине XIX века.
Ландшафтная архитектура выделяется из сферы садово-паркового искусства в эпоху Возрождения, когда проектирование садов и парков вошло в круг занятий архитекторов, рассматривавших эту задачу с точки зрения архитектурной организации пространства (Вилла д’Эсте в Тиволи, арх. П. Лигорио, 1550-1572 годы; соответствующие главы трактата Л. Б. Альберти «О зодчестве», книга 1-10). С XVII века ландшафтная архитектура становится одной из сфер архитектурной специализации (А. Ленотр, Л. Браун, У. Кент). В XIX веке усиливается социальная роль ландшафтной архитектуры, её элементы включаются в сферу градостроительства (Центральный парк в Нью-Йорке, 1857-1876 годы, ландшафтный архитектор Ф. Л. Олмстед); одним из результатов этого процесса является градостроительная идея «города-сада» Э. Хоуарда (рубеж XIX-XX веков).
В 1-й половине XX века формируется концепция ландшафтной архитектуры модернизма: для неё характерны динамика, контрасты геометрических и органических форм, связь с внутренним пространством здания, активное использование научных достижений [архитекторы Г. Экбо (США), Р. Бурле Маркс и др.], дальнейшее возрастание роли ландшафтной архитектуры в озеленении городов (градостроительная концепция «план Вуазен» для Парижа, 1925 год, архитектор Ле Корбюзье). Под влиянием идей постмодернизма в 1970-е годы происходит переоценка роли ландшафтной архитектуры; в последующие десятилетия усиливаются её связь с лэнд- артом, роль в сохранении и восстановлении окружающей среды; её язык обогащается стилистикой индустриального пейзажа (озеленение железнодорожной эстакады Хай- Лайн в Нью-Йорке, с 2006 года, архитектурное бюро «Field Operations», и территории комплекса водоочистительных сооружений «Брайтуотер» в Сиэтле, с 2006 года, архитектор Дж. Харгривc, и др.).
В России начало развития ландшафтной архитектуры относится к конwe XVIII века, когда в планы городов, разработанные Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, включаются различные схемы озеленения [по плану Москвы (1775 год) планировалось засадить деревьями берега реки Неглинная, создать Бульварное кольцо, разбить Кремлёвский (ныне Александровский) сад]. Принципы пейзажного парка популя ризировал в России Н. А. Львов. Ключевым произведением ландшафтной архитектуры этого периода является пейзажный парк Павловска Ч. Камерона (1779-1786 годы).
В XIX веке в ландшафтной архитектуре находят отражение эклектизм и исторические стили (парк в Ливадии, с 1834 года). Градостроительные идеи «города-сада» (посёлок для служащих Московско-Рязанской железной дороги в Кратове, 1910-е годы, архитектор В. Н. Семёнов) развиваются в направление дезурбанизма 1920-х - начала 1930-х годов, где составляющая ландшафтной архитектуры играла значительная роль (проект социалистического расселения при Магнитогорском комбинате, 1930 год, архитектор И. И. Леонидов). В рамках поворота 1930-х годов к ар деко и неоклассицизму в ландшафтную архитектуру возвращаются элементы регулярного парка (архитектор М. П. Коржев и др.).
Концепция зарубежной ландшафтной архитектуры модернизма повлияла на советскую ландшафтную архитектуру конца 1950-х - 1970-х годов (9-й квартал района Черёмушки, с 1956 год; Олимпийская деревня, 1977-1980 годы, оба - Москва). В этот период в крупных городах создаются лесопарковые зоны (Москва, Екатеринбург и др.), призванные «оздоровить» городскую среду. Произведения ландшафтной архитектуры 1990-х годов обусловлены принципами постмодернизма (реконструкция Манежной площади в Москве, 1996 год). В начале XXI века российская ландшафтная архитектура развивается в русле мировых тенденций; для неё характерно влияние лэнд-арта (Н. В. Полисский), внимание к экологической ситуации, проблемам создания городского общественного пространства (парк «Отрада» в пойме реки Лихоборка в Москве, 2005 год, архитекторы Г. и И. Лихтеровы).
В современной ландшафтной архитектуре формируется тесная связь с направлением экологической архитектуры: объектом работы ландшафтных архитекторов становится не пространство вокруг здания, а само сооружение, причём зелёные насаждения (на фасадах, крышах, в атриумах и пр.) служат для обеспечения естественной вентиляции и охлаждения помещений, фильтрации дождевой воды для её последующего использования и т. д.