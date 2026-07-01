ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА - об­ласть ар­хи­тек­ту­ры, свя­зан­ная с соз­да­ни­ем озе­ле­нён­ных про­странств.

В бо­лее ши­ро­ком смыс­ле под ландшафтной архитектуры по­ни­ма­ет­ся ис­кус­ст­во гар­мо­нич­но со­че­тать ес­те­ст­вен­ный ланд­шафт с от­кры­ты­ми про­стран­ст­ва­ми ан­тро­по­ген­ной сре­ды. Тес­но свя­зан­ная с гра­до­строи­тель­ст­вом, ландшафтная архитектура вклю­ча­ет в се­бя оформ­ле­ние отдельных со­ору­же­ний и ан­самб­лей зда­ний, улиц и пло­ща­дей, об­щественных про­странств раз­но­го ти­па (в т. ч. зе­лё­ных рек­реа­ци­он­ных зон), объ­ек­тов транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, ре­ге­не­ра­цию промышленных зон, а так­же вос­ста­нов­ле­ние и со­хра­не­ние эко­ло­гической це­ло­ст­но­сти при­род­ных тер­ри­то­рий, вхо­дя­щих в гра­ни­цы ос­во­ен­но­го че­ло­ве­ком про­стран­ства.

Раз­мер про­из­ве­де­ний ландшафтной архитектуры варь­и­ру­ет­ся от са­да во дво­ре или на кры­ше зда­ния до городского рай­она и национального пар­ка. К со­став­ляю­щим ландшафтной архитектуры от­но­сят­ся ис­кус­ст­вен­но соз­дан­ные или оформ­лен­ные при­род­ные эле­мен­ты ланд­шаф­та (например, воз­вы­шен­но­сти, во­до­ёмы), рас­те­ния, до­рож­ки, пло­ща­ди, тер­ра­сы, са­до­вая ме­бель, ар­хи­тек­ту­ра ма­лых форм. Прак­ти­ка ландшафтной архитектуры (как пра­ви­ло, в ма­лом мас­шта­бе) на­зы­ва­ет­ся так­же ланд­шафт­ным ди­зай­ном. Тер­мин «ландшафтная архитектура» был впер­вые упот­реб­лён в современном зна­че­нии американским ланд­шафт­ным архитектором Ф. Л. Ол­м­сте­дом в середине XIX века.

Ландшафтная архитектура вы­де­ля­ет­ся из сфе­ры са­до­во-пар­ко­во­го ис­кус­ст­ва в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, ко­гда про­ек­ти­ро­ва­ние са­дов и пар­ков вошло в круг за­ня­тий ар­хи­тек­то­ров, рас­смат­ри­вав­ших эту за­да­чу с точ­ки зре­ния ар­хитектурной ор­га­ни­за­ции про­стран­ст­ва (Вил­ла д’Эсте в Ти­во­ли, арх. П. Ли­горио, 1550-1572 годы; со­от­вет­ст­вую­щие гла­вы трак­та­та Л. Б. Аль­бер­ти «О зод­че­ст­ве», книга 1-10). С XVII века ландшафтная архитектура ста­но­вит­ся од­ной из сфер ар­хитектурной спе­циа­ли­за­ции (А. Ле­нотр, Л. Бра­ун, У. Кент). В XIX веке уси­ли­ва­ет­ся со­ци­аль­ная роль ландшафтной архитектуры, её эле­мен­ты вклю­ча­ют­ся в сфе­ру гра­до­строи­тель­ст­ва (Цент­раль­ный парк в Нью-Йор­ке, 1857-1876 годы, ланд­шафт­ный архитектор Ф. Л. Олм­стед); од­ним из ре­зуль­та­тов это­го про­цес­са яв­ля­ет­ся гра­до­стро­ительная идея «го­ро­да-са­да» Э. Хоу­ар­да (ру­беж XIX-XX веков).

В 1-й половине XX века фор­ми­ру­ет­ся кон­цеп­ция ландшафтной архитектуры мо­дер­низ­ма: для неё ха­рак­тер­ны ди­на­ми­ка, кон­тра­сты гео­мет­рических и ор­га­нических форм, связь с внутренним про­стран­ством зда­ния, ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние на­учных дос­ти­же­ний [ар­хи­тек­то­ры Г. Эк­бо (США), Р. Бур­ле Маркс и др.], даль­ней­шее воз­рас­та­ние ро­ли ландшафтной архитектуры в озе­ле­не­нии го­ро­дов (гра­до­стро­ительная кон­цеп­ция «план Вуа­зен» для Па­ри­жа, 1925 год, архитектор Ле Кор­бю­зье). Под влия­ни­ем идей пост­мо­дер­низ­ма в 1970-е годы про­ис­хо­дит пе­ре­оцен­ка ро­ли ландшафтной архитектуры; в по­сле­дую­щие де­ся­ти­ле­тия уси­ли­ва­ют­ся её связь с лэнд- ар­том, роль в со­хра­не­нии и вос­ста­нов­ле­нии ок­ру­жаю­щей сре­ды; её язык обо­га­ща­ет­ся сти­ли­сти­кой ин­ду­ст­ри­аль­но­го пей­за­жа (озе­ле­не­ние железнодорожной эс­та­ка­ды Хай- Лайн в Нью-Йор­ке, с 2006 года, ар­хитектурное бю­ро «Field Operations», и тер­ри­то­рии ком­плек­са во­до­очи­сти­тель­ных со­ору­же­ний «Брай­туо­тер» в Си­эт­ле, с 2006 года, архитектор Дж. Харгривc, и др.).

В Рос­сии на­ча­ло раз­ви­тия ландшафтной архитектуры от­но­сит­ся к конwe XVIII века, ко­гда в пла­ны го­ро­дов, раз­ра­бо­тан­ные Ко­мис­си­ей о ка­мен­ном строе­нии Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы, вклю­ча­ют­ся различные схе­мы озе­ле­не­ния [по пла­ну Мо­ск­вы (1775 год) пла­ни­ро­ва­лось за­са­дить де­ревь­я­ми бе­ре­га реки Не­глин­ная, соз­дать Буль­вар­ное коль­цо, раз­бить Крем­лёв­ский (ны­не Алек­сан­д­ров­ский) сад]. Прин­ци­пы пей­заж­но­го пар­ка по­пу­ля­ ри­зи­ро­вал в Рос­сии Н. А. Львов. Клю­че­вым про­из­ве­де­ни­ем ландшафтной архитектуры это­го пе­рио­да яв­ля­ет­ся пей­заж­ный парк Пав­лов­ска Ч. Ка­ме­ро­на (1779-1786 годы).

В XIX веке в ландшафтной архитектуре на­хо­дят от­ра­же­ние эк­лек­тизм и ис­то­ри­че­ские сти­ли (парк в Ли­ва­дии, с 1834 года). Гра­до­стро­ительные идеи «го­ро­да-са­да» (по­сё­лок для слу­жа­щих Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской железной дороги в Кра­то­ве, 1910-е годы, архитектор В. Н. Се­мё­нов) раз­ви­вают­ся в на­прав­ле­ние де­зур­ба­низ­ма 1920-х - начала 1930-х годов, где со­став­ляю­щая ландшафтной архитектуры иг­ра­ла зна­чительная роль (про­ект со­циа­ли­стического рас­се­ле­ния при Маг­ни­то­гор­ском ком­би­на­те, 1930 год, архитектор И. И. Ле­о­ни­дов). В рам­ках по­во­ро­та 1930-х годов к ар де­ко и не­оклас­си­циз­му в ландшафтную архитектуру воз­вра­ща­ют­ся эле­мен­ты ре­гу­ляр­но­го пар­ка (архитектор М. П. Кор­жев и др.).

Кон­цеп­ция за­ру­беж­ной ландшафтной архитектуры мо­дер­низ­ма по­влия­ла на советскую ландшафтную архитектуру конца 1950-х - 1970-х годов (9-й квар­тал района Че­рё­муш­ки, с 1956 год; Олим­пий­ская де­рев­ня, 1977-1980 годы, оба - Мо­ск­ва). В этот пе­ри­од в круп­ных го­ро­дах соз­да­ют­ся ле­со­пар­ко­вые зо­ны (Мо­ск­ва, Ека­те­рин­бург и др.), при­зван­ные «оз­до­ровить» городскую сре­ду. Про­из­ве­де­ния ландшафтной архитектуры 1990-х годов обу­слов­ле­ны прин­ци­па­ми пост­мо­дер­низ­ма (ре­кон­ст­рук­ция Ма­неж­ной площади в Мо­ск­ве, 1996 год). В начале XXI века рос­сий­ская ландшафтная архитектура раз­ви­ва­ет­ся в рус­ле ми­ровых тен­ден­ций; для неё ха­рак­тер­но влия­ние лэнд-ар­та (Н. В. По­лис­ский), вни­ма­ние к эко­ло­гической си­туа­ции, про­бле­мам соз­да­ния городского об­щественного про­стран­ства (парк «От­ра­да» в пой­ме реки Ли­хобор­ка в Мо­ск­ве, 2005 год, ар­хи­тек­то­ры Г. и И. Лих­те­ро­вы).

В современной ландшафтной архитектуре фор­ми­ру­ет­ся тес­ная связь с на­прав­ле­ни­ем эко­ло­гической ар­хи­тек­ту­ры: объ­ек­том ра­бо­ты ланд­шафт­ных ар­хи­тек­то­ров ста­но­вит­ся не про­стран­ст­во во­круг зда­ния, а са­мо со­ору­же­ние, при­чём зе­лё­ные на­са­ж­де­ния (на фа­са­дах, кры­шах, в ат­риу­мах и пр.) слу­жат для обес­пе­че­ния ес­тественной вен­ти­ля­ции и ох­ла­ж­де­ния по­ме­ще­ний, фильт­ра­ции до­ж­де­вой во­ды для её по­сле­дую­ще­го ис­поль­зо­ва­ния и т. д.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)