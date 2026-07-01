ЛАНДОВСКА ВАНДА
ЛАНДОВСКА ВАНДА - польская и французская клавесинистка, пианистка, педагог, музыковед.
Училась в Институте музыки в Варшаве по классу фортепиано А. Михаловского, в 1896-1900 годах брала уроки композиции у Г. Урбана в Берлине. В 1900-1912 годах жила в Париже, выступала в концертах «Схолы канторум» как пианистка, исполняя сочинения И. С. Баха. В 1903 году дебютировала как клавесинистка. С 1906 года гастролировала в Европе [в т. ч. в России в 1907, 1909 (её игру слушал Л. Н. Толстой), 1913 годах]. В 1912 году на фирме «Плейель» для Ландовска был построен (в соответствии с её указаниями) первый концертный клавесин.
В 1912-1920 годах жила в Берлине, в Высшей школе музыки основала первый в истории класс игры на клавесине. В 1920 году вернулась в Париж, в 1921 году читала лекции в Сорбонне и преподавала в Нормальной школе. В 1923 году выступила с Филадельфийским оркестром под управлением Л. Стоковского, осуществила свою 1-ю грамзапись (более ранние записи сделаны в 1905 году на фонограф). В 1925 году в своём доме в Сен-Лё-ла-Форе (предместье Парижа) организовала Школу старинной музыки. В 1920-1930-е годы гастролировала по Европе и США. В 1940 году, опасаясь преследования нацистов, покинула Францию; её обширная библиотека и ценная коллекция старинных инструментов были разграблены. С 1941 года жила в США (c 1947 года в Лейквилле), где вела активную концертную, лекторскую и педагогическую деятельность. Последний концерт Ландовска состоялся в 1954 году в Нью-Йорке.
Историческая заслуга Ландовска состоит в реабилитации клавесина как концертного инструмента. В репертуаре Ландовска в целом доминировали сочинения композиторов XVIII века (И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Ф. Куперен, Ж. Ф. Рамо, К. Ф.Э. Бах и др.), в современном репертуаре - написанные для неё клавесинные концерты М. де Фальи (1926 год) и Ф. Пуленка (1927 год).
Среди многих аудиозаписей - оба тома «Хорошо темперированного клавира» (1954 год) и «Гольдберг-вариации» (1931 год; 1-я запись этого сочинения на клавесине) И. С. Баха. Несмотря на анахронизм интерпретаций (Ландовска играла в энергичной и чувственной манере на громоздком клавесине с 16-футовым регистром и элементами рояльной механики, что не соответствует современным представлениям о звучании музыки барокко), её деятельность сыграла большую роль в развитии аутентичного исполнительства.
Среди учеников: А. Элерс, Э. Харих-Шнайдер, Р. Кёркпатрик, Р. Пуйяна, Э. ван де Виле, К. Флатау, М. Казуро-Тромбини.
Сочинения:
Bach et ses interprètes. P., 1905
Старинная музыка. М., 1913
Commentaries for the Treasury of harpsichord music. N. Y., 1947; О музыке. М., 2005.