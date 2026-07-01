ЛАНДОВСКА ВАНДА

ЛАНДОВСКА ВАНДА - польская и французская кла­ве­си­ни­ст­ка, пиа­нист­ка, пе­да­гог, му­зы­ко­вед.

Учи­лась в Институте му­зы­ки в Вар­ша­ве по клас­су фортепиано А. Ми­ха­лов­ско­го, в 1896-1900 годах бра­ла уро­ки ком­по­зи­ции у Г. Ур­ба­на в Бер­ли­не. В 1900-1912 годах жи­ла в Па­ри­же, вы­сту­па­ла в кон­цер­тах «Схо­лы кан­то­рум» как пиа­ни­ст­ка, ис­пол­няя со­чи­не­ния И. С. Ба­ха. В 1903 году де­бю­ти­ро­ва­ла как кла­ве­си­нист­ка. С 1906 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ев­ро­пе [в т. ч. в Рос­сии в 1907, 1909 (её иг­ру слу­шал Л. Н. Тол­стой), 1913 годах]. В 1912 году на фир­ме «Плей­ель» для Ландовска был по­стро­ен (в со­от­вет­ст­вии с её ука­за­ния­ми) пер­вый кон­церт­ный кла­ве­син.

В 1912-1920 годах жи­ла в Бер­ли­не, в Выс­шей шко­ле му­зы­ки ос­но­ва­ла пер­вый в ис­то­рии класс иг­ры на кла­ве­си­не. В 1920 году вер­ну­лась в Па­риж, в 1921 году чи­та­ла лек­ции в Сор­бон­не и пре­по­да­ва­ла в Нор­маль­ной шко­ле. В 1923 году вы­сту­пи­ла с Фи­ла­дель­фий­ским ор­ке­ст­ром под управлением Л. Сто­ков­ско­го, осу­ще­ст­ви­ла свою 1-ю грам­за­пись (бо­лее ран­ние за­пи­си сде­ла­ны в 1905 году на фо­но­граф). В 1925 году в сво­ём до­ме в Сен-Лё-ла-Фо­ре (пред­ме­стье Па­ри­жа) ор­га­ни­зо­ва­ла Шко­лу ста­рин­ной му­зы­ки. В 1920-1930-е годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла по Ев­ро­пе и США. В 1940 году, опа­са­ясь пре­сле­до­ва­ния на­цис­тов, по­ки­ну­ла Фран­цию; её об­шир­ная биб­лио­те­ка и цен­ная кол­лек­ция ста­рин­ных ин­ст­ру­мен­тов бы­ли раз­граб­ле­ны. С 1941 года жи­ла в США (c 1947 года в Лейк­вил­ле), где ве­ла ак­тив­ную кон­церт­ную, лек­тор­скую и пе­да­го­гическую дея­тель­ность. По­след­ний кон­церт Ландовска со­сто­ял­ся в 1954 году в Нью-Йор­ке.

Ис­то­рическая за­слу­га Ландовска со­сто­ит в реа­би­ли­та­ции кла­ве­си­на как кон­церт­но­го ин­ст­ру­мен­та. В ре­пер­туа­ре Ландовска в це­лом доми­ни­ро­ва­ли со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров XVIII века (И. С. Бах, Г. Ф. Ген­дель, Ф. Ку­пе­рен, Ж. Ф. Ра­мо, К. Ф.Э. Бах и др.), в современном ре­пер­туа­ре - на­пи­сан­ные для неё кла­ве­син­ные кон­цер­ты М. де Фа­льи (1926 год) и Ф. Пу­лен­ка (1927 год).

Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей - оба то­ма «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра» (1954 год) и «Гольд­берг-ва­риа­ции» (1931 год; 1-я за­пись это­го со­чине­ния на кла­ве­си­не) И. С. Ба­ха. Не­смот­ря на ана­хро­низм ин­тер­пре­та­ций (Ландовска иг­ра­ла в энер­гич­ной и чув­ст­вен­ной ма­не­ре на гро­мозд­ком кла­ве­си­не с 16-фу­то­вым ре­ги­ст­ром и эле­мен­та­ми ро­яль­ной ме­ха­ни­ки, что не со­от­вет­ст­ву­ет современным пред­став­ле­ни­ям о зву­ча­нии му­зы­ки ба­рок­ко), её дея­тель­ность сыг­ра­ла боль­шую роль в раз­ви­тии ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва.

Сре­ди уче­ни­ков: А. Элерс, Э. Ха­рих-Шнай­дер, Р. Кёр­кпат­рик, Р. Пуй­я­на, Э. ван де Ви­ле, К. Фла­тау, М. Ка­зу­ро-Тром­би­ни.

Сочинения :

Bach et ses interprètes. P., 1905

Ста­рин­ная му­зы­ка. М., 1913

Commentaries for the Treasury of harpsichord music. N. Y., 1947; О му­зы­ке. М., 2005.