ЛАМПРЕХТ КАРЛ
ЛАМПРЕХТ КАРЛ - германский историк.
В 1874-1878 годах учился в Гёттингенском и Лейпцигском университетах. В 1880 году в Боннском университете получил степень доктора, после чего преподавал в Марбургском университете (с 1890 года ординарный профессор). В 1881 году один из основателей Общества по изучению истории рейнских областей (Gesellschaft f ̈ur Rheinische Geschichtskunde). В 1881-1891 годах издавал научный журнал «Westdeutsche Zeitschrift f ̈ur Geschichte und Kunst». С 1891 года ординарный профессор Лейпцигского университета. В 1907 году основал журнал «Beitr ̈age zur Kultur- und Universalgeschichte», в 1909 году создал при Лейпцигском университете Институт истории культуры и универсальной истории. Участвовал в деятельности Пангерманского союза.
В написанном с привлечением широчайшего круга источников 3-томном труде «Хозяйственная жизнь Германии в средние века» («Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter», 1885-1886 годы) Лампрехт рассмотрел социально-экономическую историю Германии в основном с позиций вотчинной теории, придавая в то же время большое значение общине-марке как социальной форме, предшествующей вотчине, а также как форме организации сельского населения, сохранявшейся до конца Средневековья. В многотомной «Германской истории» («Deutsche Geschichte», Bd 1-12, 1891-1909; Erg ̈anzungsb ̈ande 1-2, 1902-1904; частичный русский перевод - «История германского народа», т. 1-3, 1894-1896 годы) Лампрехт попытался дать синтетическую картину развития немецкого народа, сделав главным предметом исследования историю культуры в широком смысле слова (включая экономику и общественные отношения).
Выступление Лампрехта с критикой индивидуализирующего метода школы Л. фон Ранке дало в 1890-х годах толчок методологической дискуссии в германской историографии. Лампрехт истолковывал исторический процесс не как плод деятельности выдающихся личностей, а как закономерное эволюционное развитие, главным содержанием которого является культурный прогресс, а носителем - нация. Утверждая, что объектом изучения должен быть социум, а не отдельная личность, Лампрехт объявлял главным двигателем исторического развития социальную психологию. Её исторически сменяющиеся типы определяют, по Лампрехту, характер различных культурно-исторических эпох. В то же время понятие «культурно-историческая эпоха» Лампрехт противопоставлял марксистской категории «общественно-экономической формация». Культурно-исторический метод Лампрехта подвергся критике как со стороны марксистов, считавших его далёким от материалистического понимания истории, так и со стороны ведущих германских историков того времени (Г. Белов, Ф. Мейнеке, Г. Онкен и др.), обвинивших Лампрехта в уступках материалистическому пониманию истории.
Сочинения:
Einführung in das historische Denken. Aalen, 1971
Moderne Geschichtswissenschaft. Dublin, 1971
Alternative zu Ranke: Schriften zur Geschichtstheorie. Lpz., 1988.