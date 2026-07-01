ЛАМПРЕХТ КАРЛ

ЛАМПРЕХТ КАРЛ - германский ис­то­рик.

В 1874-1878 годах учил­ся в Гёт­тин­ген­ском и Лейп­циг­ском университетах. В 1880 году в Бонн­ском университете по­лу­чил сте­пень доктора, по­сле че­го пре­по­да­вал в Мар­бург­ском университете (с 1890 года ор­ди­нар­ный профессор). В 1881 году один из ос­но­ва­те­лей Общества по изу­че­нию ис­то­рии рейн­ских об­лас­тей (Ge­sell­schaft f ̈ur Rheinische Ge­schicht­s­kun­de). В 1881-1891 годах из­да­вал на­учный журнал «West­deu­tsche Zeitschrift f ̈ur Ge­schichte und Kunst». С 1891 года ор­ди­нар­ный профессор Лейп­циг­ско­го университета. В 1907 году ос­но­вал журнал «Beitr ̈age zur Kultur- und Univer­sal­ge­schichte», в 1909 году соз­дал при Лейп­циг­ском университете Институт ис­то­рии куль­ту­ры и уни­вер­саль­ной ис­то­рии. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Пан­гер­ман­ско­го сою­за.

В на­пи­сан­ном с при­вле­че­ни­ем ши­рочай­ше­го кру­га ис­точ­ни­ков 3-том­ном тру­де «Хо­зяй­ст­вен­ная жизнь Гер­ма­нии в сред­ние ве­ка» («Deutsches Wirtschafts­le­ben im Mittelalter», 1885-1886 годы) Лампрехт рас­смот­рел со­ци­аль­но-эко­но­мическую ис­то­рию Гер­ма­нии в основном с по­зи­ций вот­чин­ной тео­рии, при­да­вая в то же вре­мя боль­шое зна­че­ние об­щи­не-мар­ке как со­ци­аль­ной фор­ме, пред­ше­ст­вую­щей вот­чи­не, а так­же как фор­ме ор­га­ни­за­ции сель­ско­го на­се­ле­ния, со­хра­няв­шей­ся до кон­ца Сред­не­ве­ко­вья. В мно­го­том­ной «Гер­ман­ской ис­то­рии» («Deutsche Geschichte», Bd 1-12, 1891-1909; Erg ̈anzungsb ̈ande 1-2, 1902-1904; час­тич­ный русский перевод - «Ис­то­рия гер­ман­ско­го на­ро­да», т. 1-3, 1894-1896 годы) Лампрехт по­пы­тал­ся дать син­те­тическую кар­ти­ну раз­ви­тия немецкого на­ро­да, сде­лав главным пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния ис­то­рию куль­ту­ры в ши­ро­ком смыс­ле сло­ва (вклю­чая эко­но­ми­ку и об­щественные от­но­ше­ния).

Вы­сту­п­ле­ние Лампрехта с кри­ти­кой ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рую­ще­го ме­то­да шко­лы Л. фон Ран­ке да­ло в 1890-х годах тол­чок ме­то­до­ло­гической дис­кус­сии в германской ис­то­рио­гра­фии. Лампрехт ис­тол­ко­вы­вал ис­то­рический про­цесс не как плод дея­тель­но­сти вы­даю­щих­ся лич­но­стей, а как за­ко­но­мер­ное эво­люционное раз­ви­тие, главным со­дер­жа­ни­ем ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся куль­тур­ный про­гресс, а но­си­те­лем - на­ция. Ут­вер­ждая, что объ­ек­том изу­че­ния дол­жен быть со­ци­ум, а не отдельная лич­ность, Лампрехт объ­яв­лял главным дви­га­те­лем ис­то­рического раз­ви­тия со­ци­аль­ную пси­хо­ло­гию. Её ис­то­ри­че­ски сме­няю­щие­ся ти­пы оп­ре­де­ля­ют, по Лампрехту, ха­рак­тер различных куль­тур­но-ис­то­рических эпох. В то же вре­мя по­ня­тие «куль­тур­но-ис­то­рическая эпо­ха» Лампрехт про­ти­во­пос­тав­лял мар­кси­ст­ской ка­те­го­рии «об­ще­ст­вен­но-эко­но­мической фор­ма­ция». Куль­тур­но-ис­то­рический ме­тод Лампрехта под­верг­ся кри­ти­ке как со сто­ро­ны мар­ксис­тов, счи­тав­ших его да­лё­ким от ма­те­риа­ли­стического по­ни­ма­ния ис­то­рии, так и со сто­ро­ны ве­ду­щих германских ис­то­ри­ков то­го вре­ме­ни (Г. Бе­лов, Ф. Мей­не­ке, Г. Он­кен и др.), об­ви­нив­ших Лампрехта в ус­туп­ках ма­те­риа­ли­стическому по­ни­ма­нию ис­то­рии.

Сочинения :

Einführung in das historische Denken. Aalen, 1971

Moderne Geschichtswissenschaft. Dublin, 1971

Alternative zu Ranke: Schriften zur Geschichtstheorie. Lpz., 1988.