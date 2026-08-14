ЛАМЕНТО
ЛАМЕНТО -музыкальная пьеса скорбного характера.
Первоначально род мадригала (в XVI веке – у С. Россетто, Б. С. Нардо). Как воплощение в музыке поэтической жалобы приобрело большое значение в ранней итальянской опере. Яркий образец – ламенто Ариадны из одноимённой оперы К. Монтеверди (1608). Тип Ламенто, основанный на бассо остинато, встречается в полифонических мадригалах Монтеверди («Amor» из 8-й книги мадригалов, 1638), получил значительное развитие в венецианской опере 1640-х годов (Ф. Кавалли), позднее в сочинениях Б. Феррари, Л. Росси, Дж. Кариссими, А. Чести. Арии Л. на бассо остинато встречаются в операх, ораториях и кантатах конца XVII – начала XVIII века (ламенто Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла, в операх Г. Ф. Генделя). Термин «Ламенто» в эпоху барокко применялся и к инструментальным произведениям (И. Фробергер, Г. И.Ф. Бибер, И. Кунау). Как название инструментальной пьесы равнозначно «Надгробию» (французский «Tombeau»).