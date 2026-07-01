ЛАМБИНЫ

ЛАМБИНЫ ПЁТР ПЕТРОВИЧ И БОРИС ПЕТРОВИЧ - российские библиографы.

Дво­ря­не. По ини­циа­ти­ве А. А. Ку­ни­ка Ламбины пред­при­ня­ли пер­вую в ми­ро­вой прак­ти­ке по­пыт­ку соз­да­ния са­мо­сто­я­тель­но­го (не в рам­ках пе­рио­дического из­да­ния) те­ку­ще­го биб­лио­гра­фического ука­за­те­ля, вклю­чав­ше­го ма­те­риа­лы по отечественной и все­мир­ной ис­то­рии (еже­год­ни­ки «Рус­ская ис­то­ри­че­ская биб­лио­гра­фия» за 1855-1864 годы, из­да­ны в 1861-1884 годах; свыше 44 тысяч на­зва­ний пуб­ли­ка­ций; ре­принт­ное издание - 2007 год).

Из­да­ние ука­за­те­ля Ламбиных, соз­дан­но­го по специальной про­грам­ме, от­ли­чав­ше­го­ся чёт­ки­ми кри­те­рия­ми биб­лио­гра­фич. опи­са­ния и сис­те­ма­ти­за­ции и ох­ва­ты­вав­ше­го дли­тель­ный пе­ри­од вре­ме­ни, ста­ло важ­ным эта­пом раз­ви­тия отечественной ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии. Ламбины впер­вые в российской биб­лио­гра­фии по­ста­ра­лись учесть меж­дис­ци­п­ли­нар­ные свя­зи ме­ж­ду различными от­рас­ля­ми ис­то­рического зна­ния.

В даль­ней­шем ме­то­дические раз­ра­бот­ки Ламбиных ис­поль­зо­ва­ны в «Рус­ской ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии» В. И. Ме­жо­ва (тт. 1-8, 1882-1890 годы) и ука­за­те­лях XX века (например, в современных те­ку­щих ука­за­те­лях ис­то­рической литературы Института на­учной ин­фор­ма­ции по об­щественным нау­кам РАН). П. П. Лам­бин так­же со­ста­вил «Рус­ский биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель за 1855 год» («Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии на­ук по От­де­лу рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти», 1856 год, т. 5, При­бав­ления), ко­то­рый по­слу­жил про­об­ра­зом свод­ных еже­год­ни­ков, учи­ты­ваю­щих биб­лио­гра­фические све­де­ния о кни­гах, пуб­ли­ка­ци­ях из жур­на­лов и га­зет (ны­не вы­пус­ка­ют­ся Российской книж­ной па­ла­той). Ра­бо­ты Ламбиных счи­та­ют­ся эта­ло­ном на­учной доб­ро­со­ве­ст­но­сти и точ­но­го биб­лио­гра­фического опи­са­ния.

Из­вес­тен так­же сын П. П. Лам­би­на, Вла­ди­мир Пет­ро­вич [17(29).06.1847 года - 12(25).12.1908 года, Санкт-Пе­тер­бург], действительный статский советник (1905 год), млад­ший по­мощ­ник биб­лио­те­ка­ря 1-го (Рус­ско­го) от­де­ле­ния БАН (1871-1883 годы), заведующий Русским от­де­ле­ни­ем Императорской пуб­лич­ной библиотеки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ; 1883-1908 годы), уча­ст­во­вав­ший в со­став­ле­нии «Рус­ской ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии» и за­вер­шив­ший по­сле смер­ти от­ца её 10-й том.

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