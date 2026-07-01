ЛАМБИНЫ
ЛАМБИНЫ ПЁТР ПЕТРОВИЧ И БОРИС ПЕТРОВИЧ - российские библиографы.
Дворяне. По инициативе А. А. Куника Ламбины предприняли первую в мировой практике попытку создания самостоятельного (не в рамках периодического издания) текущего библиографического указателя, включавшего материалы по отечественной и всемирной истории (ежегодники «Русская историческая библиография» за 1855-1864 годы, изданы в 1861-1884 годах; свыше 44 тысяч названий публикаций; репринтное издание - 2007 год).
Издание указателя Ламбиных, созданного по специальной программе, отличавшегося чёткими критериями библиографич. описания и систематизации и охватывавшего длительный период времени, стало важным этапом развития отечественной исторической библиографии. Ламбины впервые в российской библиографии постарались учесть междисциплинарные связи между различными отраслями исторического знания.
В дальнейшем методические разработки Ламбиных использованы в «Русской исторической библиографии» В. И. Межова (тт. 1-8, 1882-1890 годы) и указателях XX века (например, в современных текущих указателях исторической литературы Института научной информации по общественным наукам РАН). П. П. Ламбин также составил «Русский библиографический указатель за 1855 год» («Известия Императорской Академии наук по Отделу русского языка и словесности», 1856 год, т. 5, Прибавления), который послужил прообразом сводных ежегодников, учитывающих библиографические сведения о книгах, публикациях из журналов и газет (ныне выпускаются Российской книжной палатой). Работы Ламбиных считаются эталоном научной добросовестности и точного библиографического описания.
Известен также сын П. П. Ламбина, Владимир Петрович [17(29).06.1847 года - 12(25).12.1908 года, Санкт-Петербург], действительный статский советник (1905 год), младший помощник библиотекаря 1-го (Русского) отделения БАН (1871-1883 годы), заведующий Русским отделением Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (ныне РНБ; 1883-1908 годы), участвовавший в составлении «Русской исторической библиографии» и завершивший после смерти отца её 10-й том.