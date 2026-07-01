ЛАМ ВИФРЕДО
ЛАМ ВИФРЕДО - кубинский живописец, график и скульптор.
Его происхождение (мулат по матери, китаец по отцу, имел и испанских предков) способствовало близкому знакомству с разными, прежде всего афроамериканскими, религиозными культами. С 1916 года жил в Гаване, где обучался в Школе изящных искусств (1918-1923 годы). В 1923-1938 годах жил в Барселоне и Мадриде, где посещал студию Ф. Алвареса де Сотомайора, также изучал в Прадо работы И. Босха, П. Брейгеля Старшего и Ф. Гойи; испытал влияние творчества П. Сезанна и П. Гогена.
Принимал участие в Испанской революции 1931-1939 годов на стороне республиканцев, после их поражения уехал в Париж, где вошёл в круг П. Пикассо («сыном» которого его в шутку называли). Был близко знаком с Ф. Леже, Ж. Браком, Х. Миро, Д. А. Канвейлером и др. В 1940-1946 годах (вместе с А. Бретоном и К. Леви-Стросом) посетил Мартинику, Кубу, Гаити (где изучал ритуалы вуду), Нью-Йорк. В 1946 году вернулся в Париж.
В основе стилистики живописи Лама - элементы кубизма, переосмысленные с позиций сюрреализма. Главными задачами своего творчества Лам считал усвоение искусством европейского типа дохристианских мифопоэтических комплексов, нахождение для них адекватной художественной формы, выявление внутреннего мира, скрытого в подсознании афроамериканцев.
Связь с воспоминаниями детства ощутима в творчестве Лама на протяжении всей его жизни. Искусство Лама высоко ценил А. Бретон («никому не удавалось… так овладеть тайной соединения чувственного восприятия и рационального осмысления, которую мы всегда пытались постичь с помощью сюрреализма»). Характерные примеры его творчества - картины «Мать и дитя» (гуашь, 1939 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Материнство» (1941 год, Национальный музей изящных искусств, Гавана), «Джунгли» (1942-1944 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк; Национальный музей современного искусства, Париж); картину «Третий мир» (1966 год, Национальный музей изящных искусств, Гавана) сам художник рассматривал как «приветствие кубинской революции».
Полуабстрактные формы, проникающие друг в друга, живут в его картинах напряжённой жизнью, движутся, трансформируются, создавая фантасмагорию, которая, однако, подчинена чёткому ритму и решена в единой, обычно довольно мрачной коричнево-оливковой гамме, с проблесками белого, жёлтого, с охристыми и кровавыми бликами. В работах последнего периода ритмы и цветовое решение более спокойны и смягчены. В конце жизни Лам занимался литографией, керамикой. В 1983 году в Гаване создан Центр имени В. Лама, занимающийся изучением искусства Латинской Америки и всего «третьего мира».