ЛАМ ВИФРЕДО

ЛАМ ВИФРЕДО - ку­бинский жи­во­пи­сец, гра­фик и скульп­тор.

Его про­ис­хо­ж­де­ние (му­лат по ма­те­ри, ки­та­ец по от­цу, имел и испанских пред­ков) спо­соб­ст­во­ва­ло близ­ко­му зна­ком­ст­ву с раз­ны­ми, пре­ж­де все­го аф­ро­аме­ри­кан­ски­ми, религиозными куль­та­ми. С 1916 года жил в Га­ва­не, где обучал­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1918-1923 годы). В 1923-1938 годах жил в Бар­се­ло­не и Мад­ри­де, где по­се­щал сту­дию Ф. Ал­ва­ре­са де Со­то­май­о­ра, так­же изу­чал в Пра­до ра­бо­ты И. Бос­ха, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го и Ф. Гойи; ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва П. Се­зан­на и П. Го­ге­на.

При­ни­мал уча­стие в Испанской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­цев, по­сле их по­ра­же­ния уе­хал в Па­риж, где во­шёл в круг П. Пи­кас­со («сы­ном» ко­то­ро­го его в шут­ку на­зы­ва­ли). Был близ­ко зна­ком с Ф. Ле­же, Ж. Бра­ком, Х. Ми­ро, Д. А. Кан­вей­ле­ром и др. В 1940-1946 годах (вме­сте с А. Бре­то­ном и К. Ле­ви-Стро­сом) по­се­тил Мар­ти­ни­ку, Ку­бу, Гаи­ти (где изу­чал ри­туа­лы ву­ду), Нью-Йорк. В 1946 году вер­нул­ся в Па­риж.

В ос­но­ве сти­ли­сти­ки жи­во­пи­си Лама - эле­мен­ты ку­биз­ма, пе­ре­ос­мыс­лен­ные с по­зи­ций сюр­реа­лиз­ма. Главными за­да­ча­ми сво­его твор­че­ст­ва Лам счи­тал ус­вое­ние искусством ев­ропейского ти­па дох­ри­сти­ан­ских ми­фо­по­этических ком­плек­сов, на­хо­ж­де­ние для них аде­к­ват­ной ху­дожественной фор­мы, вы­яв­ле­ние внутреннего ми­ра, скры­то­го в под­соз­на­нии аф­роа­ме­ри­кан­цев.

Связь с вос­по­ми­на­ния­ми дет­ст­ва ощу­ти­ма в твор­че­ст­ве Лама на про­тя­же­нии всей его жиз­ни. Искусство Лама вы­со­ко це­нил А. Бре­тон («ни­ко­му не уда­ва­лось… так ов­ла­деть тай­ной со­еди­не­ния чув­ст­вен­но­го вос­при­ятия и ра­цио­наль­но­го ос­мыс­ле­ния, ко­то­рую мы все­гда пы­та­лись по­стичь с по­мо­щью сюр­реа­лиз­ма»). Ха­рак­тер­ные при­ме­ры его твор­че­ст­ва - кар­ти­ны «Мать и ди­тя» (гу­ашь, 1939 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), «Ма­те­рин­ст­во» (1941 год, Национальный му­зей изящ­ных ис­кусств, Га­ва­на), «Джунг­ли» (1942-1944 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; Национальный му­зей современного искусства, Па­риж); кар­ти­ну «Тре­тий мир» (1966 год, Национальный му­зей изящ­ных ис­кусств, Га­ва­на) сам ху­дож­ник рас­смат­ри­вал как «при­вет­ст­вие ку­бин­ской ре­во­лю­ции».

По­лу­аб­ст­ракт­ные фор­мы, про­ни­каю­щие друг в дру­га, жи­вут в его кар­ти­нах на­пря­жён­ной жиз­нью, дви­жут­ся, транс­фор­ми­ру­ют­ся, соз­да­вая фан­тас­ма­го­рию, ко­то­рая, од­на­ко, под­чи­не­на чёт­ко­му рит­му и ре­ше­на в еди­ной, обыч­но до­воль­но мрач­ной ко­рич­не­во-олив­ко­вой гам­ме, с про­блес­ка­ми бе­ло­го, жёл­то­го, с ох­ри­сты­ми и кро­ва­вы­ми бли­ка­ми. В ра­бо­тах по­след­не­го пе­рио­да рит­мы и цве­то­вое ре­ше­ние бо­лее спо­кой­ны и смяг­че­ны. В кон­це жиз­ни Лам за­ни­мал­ся ли­то­гра­фи­ей, ке­ра­ми­кой. В 1983 году в Га­ва­не соз­дан Центр имени В. Ла­ма, за­ни­маю­щий­ся изу­че­ни­ем искусства Латинской Аме­ри­ки и все­го «третье­го ми­ра».