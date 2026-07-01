ЛАЛИК РЕНЕ
ЛАЛИК РЕНЕ - французский ювелир, художник по стеклу, дизайнер.
Учился в Школе декоративных искусств в Париже, затем в Сиденхем-колледже в Лондоне. По возвращении в Париж (1880 год) для фирм Картье и Бушерона создавал ювелирные украшения (гребни, ожерелья, колье, броши, пряжки и т. п.) в стиле модерн (ар нуво) из благородных металлов, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, эмали, черепахового панциря, рога, слоновой кости, используя растительные мотивы, изображения цветов, птиц, насекомых и т. п. Международная репутация Лалика упрочилась после его участия во Всемирной выставке 1889 года в Париже (среди заказчиков Лалика - актриса С. Бернар).
В 1898 году основал мастерскую по производству художественного стекла в Клерфонтене. Разрабатывал дизайн флаконов для парфюмерии, также светильников, настольных ламп, футляров для часов, ваз, пепельниц и т. д., часто используя технику «утраченного воска». В 1920-1930-х годах один из главных представителей стиля ар деко в декоративно-прикладном искусстве Франции. Проектировал также дизайн интерьеров: для магазина Ф. Коти в Нью-Йорке (1920-е годы), для капеллы в монастыре в Дувр-ла-Деливранде (Нормандия; 1931-1932 годы), церковь Сен-Мэтью в Милбруке (остров Джерси), церкви в Соши-Лестре, близ Па-де-Кале.