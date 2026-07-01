ЛАЛИК РЕНЕ

ЛАЛИК РЕНЕ - французский юве­лир, ху­дож­ник по стек­лу, ди­зай­нер.

Учил­ся в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств в Па­ри­же, за­тем в Си­ден­хем-кол­лед­же в Лон­до­не. По воз­вра­ще­нии в Па­риж (1880 год) для фирм Кар­тье и Бу­ше­ро­на соз­да­вал юве­лир­ные ук­ра­ше­ния (греб­ни, оже­ре­лья, ко­лье, бро­ши, пряж­ки и т. п.) в сти­ле мо­дерн (ар ну­во) из бла­го­род­ных ме­тал­лов, жем­чу­га, дра­го­цен­ных и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, эма­ли, че­ре­па­хо­во­го пан­ци­ря, ро­га, сло­но­вой кос­ти, ис­поль­зуя рас­тительные мо­ти­вы, изо­бра­же­ния цве­тов, птиц, на­се­ко­мых и т. п. Ме­ж­ду­народная ре­пу­та­ция Лалика уп­ро­чи­лась по­сле его уча­стия во Все­мир­ной вы­став­ке 1889 года в Па­ри­же (сре­ди за­каз­чи­ков Лалика - ак­три­са С. Бер­нар).

В 1898 году ос­но­вал мас­тер­скую по про­из­вод­ст­ву ху­дожественного стек­ла в Клер­фон­те­не. Раз­ра­ба­ты­вал ди­зайн фла­ко­нов для пар­фю­ме­рии, так­же све­тиль­ни­ков, на­столь­ных ламп, фут­ля­ров для ча­сов, ваз, пе­пель­ниц и т. д., час­то ис­поль­зуя тех­ни­ку «ут­ра­чен­но­го вос­ка». В 1920-1930-х годах один из главных пред­ста­ви­те­лей сти­ля ар де­ко в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве Фран­ции. Про­ек­ти­ро­вал так­же ди­зайн ин­терь­еров: для ма­га­зи­на Ф. Ко­ти в Нью-Йор­ке (1920-е годы), для ка­пел­лы в мо­на­сты­ре в Дувр-ла-Де­лив­ран­де (Нор­ман­дия; 1931-1932 годы), церковь Сен-Мэ­тью в Мил­бру­ке (остров Джер­си), церк­ви в Со­ши-Ле­ст­ре, близ Па-де-Ка­ле.