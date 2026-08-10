ЛАКСМАН ЭРИК ГУСТАВОВИЧ

Образование и начало карьеры Эрик Лаксман родился 7 августа 1737 г. в крепости Нейшлот. По происхождению швед. Отец – Густав Лаксман, мещанин и купец; мать – Елена Фабрициус. Согласно исследованию В. Лагуса, Э.Г. Ласман обучался в училище Нейшлота, затем перевелся в тривиальное училище в Рантасальми. В 1757 г. поступил на Выборгское отделение Абоского университета, однако не смог его закончить ввиду отсутствия средств. Стал помогать пастору одного из приходов на востоке Финляндии. С 1762 г. Э.Г. Лаксман обосновался в Санкт-Петербурге. Занимался преподаванием естественной истории в немецком училище, созданном при лютеранской общине пастора А.Ф. Бюшинга. С января 1764 г. Лаксман служил пастором лютеранской общины Барнаула. 19 января 1764 г. перед отъездом к месту службы Лаксмана избрали членом-корреспондентом российской Академии наук. Жизнь на Алтае плодотворно сказалась на его увлечениях. Почти за пять лет Лаксман провел разнообразные ботанические, зоологические, метеорологические, минералогические и химические исследования. Кроме того, он предпринял экспедиции в Кяхту и Нерчинск, побывал на границе Монголии и Китая. Собрал обширную коллекцию насекомых. По возвращении в Санкт-Петербург в 1769 г. Лаксман был избран членом Вольного экономического общества и членом Шведской Королевской Академии наук. С 26 февраля 1770 г. он являлся единственным академиком «по экономии и химии». Научные экспедиции Вместе с президентом Академии наук В.Г. Орловым Лаксман предпринял путешествие на Волгу. Побывал в Воронеже, Царицыне, Сарепте. Исследователь провел изыскания, результаты которых позднее вошли в книгу «Novae insectorum species», ставшую самым первым трудом по энтомологии в нашей стране. По приглашению П.И. Мелиссино в 1772 г. работал в южной части России. Позднее вернулся в столицу и устроился преподавателем химии в академической гимназии, а затем – в Сухопутном кадетском корпусе. С 1776 по 1778 гг. выступал с публичными лекциями. В 1779 г. Лаксман совершил поездку в Финляндию для изучения Озерного края, о котором писал еще П.С. Паллас. Наблюдал и составил описание нескольких видов млекопитающих Сибири. Лаксман печатался мало, но состоял в переписке со многими исследователями. Кроме того, он являлся действительным членом нескольких заграничных научных обществ. Дальнейшая судьба С 1781 г. Лаксман исполнял обязанности помощника начальника нерчинских рудников, однако спустя год покинул этот пост и получил назначение минералогическим путешественником от Кабинета императрицы. С 1784 г. началась его жизнь в Иркутске. В 1784 г. Лаксман и А.А. Баранов организовали стекольный завод на реке Тальце неподалеку от Иркутска. Стараниями исследователя был получен новый способ получения стекла – вместо поташа применялась глауберовая соль. Лаксман неустанно трудился над пополнением коллекций флоры и фауны Сибири. В 1790 г. он совершил путешествие по рекам Лена и Вилюй. По распоряжению императрицы Екатерины II в 1791 г. Лаксман привез в Санкт-Петербург потерпевших крушение у российских берегов японцев. В 1792 г. вернулся в Иркутск, где принял участие в организации экспедиции в Японию, которую возглавил его сын А.Э. Лаксман. После возвращения экспедиции Лаксман с сыном направился в Петербург. Скончался на обратном пути 16 января 1796 г. на станции Древянская Тобольской губернии. Намеченную экспедицию от верховьев Иртыша в Среднюю Азию Лаксман так и не осуществил.