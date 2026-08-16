ЛАКОМБ, КЛЕР

Лако́мб ( фр. Lacombe) , Клер (04.03.1755, Памье — ?) — политическая деятельница Франции. Происходила из семьи торговца. Актриса, до Французской революции XVIII в. играла в театрах Марселя, Лиона и Тулона. В 1792 переехала в Париж. 25 июля 1792 в костюме амазонки зачитала обращение к Законодательному собранию с призывом арестовать генерала Дюмурье . Участвовала 10 августа 1792 в штурме Тюильри. 3 апреля 1793 предложила в Якобинском клубе брать в заложники парижских аристократов и членов их семей. Член Братского общества обоих полов. Секретарь, а затем председатель Клуба революционных республиканских гражданок, один из лидеров Клуба женщин. Близка к «бешеным». Выступала за введение в действие Конституции 1793 и роспуск Национального Конвента . Требовала установить контроль народа над исполнительной властью и создать революционные трибуналы. Поддерживала аресты подозрительных, осуждение жирондистов и Марии-Антуанетты . В период Террора была арестована. С апреля 1794 по август 1795 находилась в тюрьме. После выхода на свободу уехала в Нант и отошла от политической деятельности. Считается одной из предтеч феминизма .

Лит. : Lacour L. Les origines du féminisme contemporain. Trois femmes de la Révolution: Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe. Paris, 1900; Серебрякова И. Женщины эпохи Французской революции. М., 1958; Fabien M. Claire Lacombe. Paris, 1989; Larue-Langlois F. Claire Lacombe: citoyenne révolutionnaire. Paris, 2005.