ЛАКХНАУ
ЛАКХНАУ - город в северной части Индии, административный центр штата Уттар-Прадеш.
Население 2750,4 тысяч человек (2010 год). Расположен на Индо- Гангской равнине, на реке Гомати (левый приток Ганга). Важный транспортный узел; через Лакхнау проходит в т. ч. автомагистраль Дели - Калькутта. Международный аэропорт Амауси.
Согласно одной из версий, город основан в 1528 году по приказу Бабура на месте поселения XIII века, именовавшегося Лакшманпури. В 1720-х годах в составе княжества Ауд обрёл независимость от государства Великих Моголов. В 1775-1902 годах столица княжества Ауд. С конца XVIII века центр шиитской культуры и правоведения (законодательная школа Фаранги Махал). С 1856 года в составе британских владений в Индии. В 1857 году один из центров Индийского народного восстания 1857-1859 годов. С 1920 года столица Соединённых провинций Агра и Ауд. С 1947 года административный центр штата Уттар-Прадеш в составе независимой Индии.
Лакхнау называют «Золотым городом Востока» (за уникальные ювелирные изделия и использование золота в архитектурных сооружениях), «Индийским Ширазом» (в связи с сильным влиянием мусульман-шиитов на жизнь города в средние века); также Лакхнау известен как «город навабов» по титулу средневековых правителей города.
Главные. достопримечательности расположены на правом берегу реки, в т. ч. священный для шиитов комплекс «Бара Имамбара» (или «Асафи Имамбара», 1783/1784 годы; включает мечеть «Асафи Масджид», знаменитый лабиринт «Бхул-Бхулайян», мавзолей наваба Асафа-уд-Даулы), в который ведут «Руми Дарваза» (или «Турецкие Врата», 1784 год), построенные по подобию «Имперских Врат» («Врат Султана») в Стамбуле (Турция); рядом находится «Чхота Имамбара» (или «Хуссейнабад Имамбара», т. н. Дворец огней, 1838 год; мавзолей наваба Мухаммеда Али- шаха). Среди построек XX века: часовая башня, железнодорожная станция Чарбагх (1914 год), католический собор Святого Иосифа.
Лакхнау - крупный центр медицинских и биологических наук, образования и культуры Индии. Среди научных учреждений - Институт палеоботаники имени Б. Сахни (1946 год), Центральный исследовательский институт медицинских препаратов (1951 год), Индийский исследовательский институт сахарного тростника (1952 год), Национальный ботанический исследовательский институт (1953 год), Центральный институт лекарственных и ароматических растений (1959 год), Индийский исследовательский институт токсикологии (1965 год), Центральный институт субтропического садоводства (1972 год; современный статус с 1984 года, современное название с 1995 года). Региональный научный центр (1989 год).
Крупные вузы: Медицинский университет (1911 год, современный статус с 2002 года), Университет Лакхнау (1921 год, в его структуре свыше 50 колледжей, библиотеки, музеи: художественный, зоологический, ботанический, геологический, антропологический), Музыкальный университет имени Бхаткханде (1926 год, современный статус с 2000 года), Индийский институт управления (1984 год; также научные исследования), Институт подготовки судей (1986 год; научный и учебный центр), Университет имени Б. Амбедкара (1996 год), Технический университет штата Уттар-Прадеш (2000 год), Университет Амити (2003 год), Национальный юридический университет (2005 год); кампусы ряда других государственных и негосударственных университетов Индии. Несколько крупных колледжей, в т. ч. «Ла Мартиньер» (1845 год, одно из ведущих образовательных учреждений Индии; в здании «Констанция» начала XIX века).
Музеи: штата Уттар-Прадеш (1863 год), патологии и бактериологии (1913 год), мемориальный (1920 год; история Индийского народного восстания 1857-1859 годы), геологический (1961 год), М. К. Ганди (1973 год), народного искусства (в замке Кайзер-Багх) и др. Ежегодно в феврале проводится Фестиваль индийской музыки и танца.