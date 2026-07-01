ЛАКХНАУ

ЛАКХНАУ - го­род в северной ча­сти Ин­дии, административный центр шта­та Ут­тар-Пра­деш.

Население 2750,4 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на Ин­до- Ганг­ской рав­ни­не, на реке Го­ма­ти (ле­вый при­ток Ган­га). Важ­ный транс­порт­ный узел; че­рез Лакхнау про­хо­дит в т. ч. ав­то­ма­гист­раль Де­ли - Каль­кут­та. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Амау­си.

Со­глас­но од­ной из вер­сий, го­род ос­но­ван в 1528 году по при­ка­зу Ба­бу­ра на мес­те по­се­ле­ния XIII века, име­но­вав­ше­го­ся Лакш­ман­пу­ри. В 1720-х годах в со­ста­ве княжества Ауд об­рёл не­за­ви­си­мость от го­су­дар­ст­ва Ве­ли­ких Мо­го­лов. В 1775-1902 годах сто­ли­ца княжества Ауд. С конца XVIII века центр ши­ит­ской куль­ту­ры и пра­во­ве­де­ния (за­ко­но­дательная шко­ла Фа­ран­ги Ма­хал). С 1856 года в со­ста­ве британских вла­де­ний в Ин­дии. В 1857 году один из цен­тров Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния 1857-1859 годов. С 1920 года сто­ли­ца Со­еди­нён­ных про­вин­ций Аг­ра и Ауд. С 1947 года административный центр шта­та Ут­тар-Пра­деш в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­дии.

Лакхнау на­зы­ва­ют «Зо­ло­тым го­ро­дом Вос­то­ка» (за уни­каль­ные юве­лир­ные из­де­лия и ис­поль­зо­ва­ние зо­ло­та в ар­хитектурных со­ору­же­ни­ях), «Ин­дий­ским Ши­ра­зом» (в свя­зи с силь­ным влия­ни­ем му­суль­ман-шии­тов на жизнь го­ро­да в сред­ние ве­ка); так­же Лакхнау из­вес­тен как «го­род на­ва­бов» по ти­ту­лу средневековых пра­ви­те­лей го­ро­да.

Главные. дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти рас­по­ло­же­ны на пра­вом бе­ре­гу ре­ки, в т. ч. свя­щен­ный для шии­тов ком­плекс «Ба­ра Имам­ба­ра» (или «Аса­фи Имам­ба­ра», 1783/1784 годы; вклю­ча­ет ме­четь «Аса­фи Масд­жид», зна­ме­ни­тый ла­би­ринт «Бхул-Бху­лай­ян», мав­зо­лей на­ва­ба Аса­фа-уд-Дау­лы), в ко­то­рый ве­дут «Ру­ми Дар­ва­за» (или «Ту­рец­кие Вра­та», 1784 год), по­стро­ен­ные по по­до­бию «Им­пер­ских Врат» («Врат Сул­та­на») в Стам­бу­ле (Тур­ция); ря­дом на­хо­дит­ся «Чхо­та Имам­ба­ра» (или «Хус­сей­на­бад Имам­ба­ра», т. н. Дво­рец ог­ней, 1838 год; мав­зо­лей на­ва­ба Му­хам­ме­да Али- ша­ха). Сре­ди по­стро­ек XX века: ча­со­вая баш­ня, железнодорожная станция Чар­багх (1914 год), ка­то­лический со­бор Святого Ио­си­фа.

Лакхнау - круп­ный центр медицинских и био­ло­гических на­ук, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ин­дии. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт па­лео­бо­та­ни­ки имени Б. Сах­ни (1946 год), Центральный ис­сле­до­ва­тель­ский институт медицинских пре­па­ра­тов (1951 год), Индийский ис­сле­до­ва­тель­ский институт са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (1952 год), Национальный бо­танический ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1953 год), Центральный институт ле­кар­ст­вен­ных и аро­ма­тических рас­те­ний (1959 год), Индийский ис­сле­до­ва­тель­ский институт ток­си­ко­ло­гии (1965 год), Центральный институт суб­тро­пического са­до­вод­ст­ва (1972 год; современный ста­тус с 1984 года, современное название с 1995 года). Ре­гио­наль­ный на­учный центр (1989 год).

Круп­ные ву­зы: Медицинский университет (1911 год, современный ста­тус с 2002 года), Университет Лакх­нау (1921 год, в его струк­ту­ре свыше 50 кол­лед­жей, биб­лио­те­ки, му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный, зоо­ло­гический, бо­та­нический, гео­ло­гический, ан­тро­по­ло­ги­че­ский), Музыкальный университет имени Бхатк­хан­де (1926 год, современный ста­тус с 2000 года), Индийский институт управ­ле­ния (1984 год; так­же на­учные иссле­до­ва­ния), Институт под­го­тов­ки су­дей (1986 год; на­уч­ный и учеб­ный центр), Университет имени Б. Ам­бед­ка­ра (1996 год), Тех­нический университет шта­та Ут­тар-Пра­деш (2000 год), Университет Ами­ти (2003 год), Национальный юри­дический университет (2005 год); кам­пу­сы ря­да дру­гих го­су­дарственных и не­го­су­дарственных университетов Ин­дии. Не­сколь­ко круп­ных кол­лед­жей, в т. ч. «Ла Мар­тинь­ер» (1845 год, од­но из ве­ду­щих об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний Ин­дии; в зда­нии «Кон­стан­ция» начала XIX века).

Му­зеи: шта­та Ут­тар-Пра­деш (1863 год), па­то­ло­гии и бак­те­рио­ло­гии (1913 год), ме­мо­ри­аль­ный (1920 год; ис­то­рия Индийского народного вос­ста­ния 1857-1859 годы), гео­ло­ги­че­ский (1961 год), М. К. Ган­ди (1973 год), народного искусства (в зам­ке Кай­зер-Багх) и др. Еже­год­но в фев­ра­ле про­во­дит­ся Фес­ти­валь индийской му­зы­ки и тан­ца.

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