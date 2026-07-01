ЛАКЦЫ
ЛАКЦЫ - народ в России.
Живут в основном в центральной части нагорного Дагестана (Лакский и Кулинский районы, несколько сёл - на западе Акушинского, на юго-западе Дахадаевского, на севере Рутульского и на востоке Чародинского районов), часть - на равнине (в основном Новолакский район), в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и др. городах. Численность 156,5 тысяч человек (2002 год, перепись), из них в Дагестане насчитывается 139,7 тысяч человек, в Ставропольском крае - 2,5 тысячи человек, в Кабардино-Балкарии - 1,8 тысяч человек, в Москве - 1,8 тысяч человек. Живут также в Узбекистане (3,9 тысяч человек), Туркмении (3,8 тысяч человек), Таджикистане (1,8 тысяч человек), Азербайджане (1,4 тысяч человек) и др. Общая численность 167 тысяч человек (2008 год, оценка). Говорят на лакском языке. 94,2% владеют русским языком. Лакцы - мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба.
Лакцы -коренные жители Дагестана. Входили в Казикумухское ханство (шамхальство). Село Кумух (Гумик) известно по арабским источникам с I-го тысячелетия н. э. Присоединённое к России ханство было преобразовано в 1860 году в Казикумухский округ Дагестанской области, с 1922 года Лакский округ, с 1928 года - кантон, с 1929 года - район в составе Дагестанской АССР, поделённый в 1935 году на Лакский и Кулинский районы. В 1944 году часть лакцы была переселена на равнину, на земли депортированных чеченцев.
Традиционная культура типична для дагестанских народов. Основные занятия - отгонное скотоводство и пашенное земледелие на горных склонах и террасах (пшеница, рожь, ячмень, просо и бобовые; с конца XIX века - кукуруза и картофель, с начала XX века - садовые и огородные культуры). Преобладало трёхполье, традиционное пахотное орудие - примитивный плуг (харас). Было развито отходничество.
Традиционные ремёсла - сукноделие, изготовление войлока, паласов, металлической посуды (сёла Кумух, Убра и др.), ювелирное дело (село Кумух), гончарство (смотрите Балхарская керамика), золотое и серебряное шитьё (сёла Кумух и Балхар), шорное (село Унчукатль) и сапожное (село Шовкра) дело, обработка камня (село Убра); село Кая славилось торговцами, село Кума - кондитерами, село Цовкра - акробатами и т. д.
Особенность лакского жилища - обогреваемая глинобитная лежанка типа кана. Традиционная мужская одежда - штаны, туникообразная рубаха, бешмет (курту), черкеска (чуха); женская - туникообразная, подоткнутая с боков рубаха (гуха) и узкие штаны, с конца XIX века распространяются платья (бузма, гуха) - распашные отрезные в талии с прямой или расклёшенной юбкой, реже - с закрытым лифом (полуша) или со вставкой спереди; чухта - мешкообразная, на юге - с чепцом и мешочком, у вихлинцев - с чепцом, мешочком и длинным полотнищем из белой бязи (бакбаху). Верхняя одежда - войлочные бурка, туникообразный кафтан (кавалей).
Хлеб выпекался в печи типа тандыра. Традиционный напиток лакцы - буза (дукра гян), в торжественных случаях - медовая брага (мачча). На праздники готовили хинкал (арен гавккури) и вареники с начинкой из орехов и изюма. На Ноуруз готовили кашу из пшеничной крупы с кислым молоком и чесноком (курункуса, катта тату), выпекали хлебцы из сдобного теста в форме человека или животных (барта, абарта); в день праздника проводили обряд преломления барта. Особые лакомства связаны со свадебным ритуалом: кисло-сладкая мучная каша на соке абрикоса (буруссануйх курч), халва (ночь перед свадьбой иногда называлась ночью халвы - бакухрал хху), тянучки из мёда с пряностями (кянна), иногда в виде птицы (ницал какну - медовая куропатка). Процессию с невестой встречали ряженые, разыгрывавшие шуточные театрализованные сценки, родня жениха исполняла старинный танец гиргичу.
Существовали патрилинейные эндогамные родственные группы типа тухума (сака, ахлу, лякин), брачный сговор и выкуп, сословное деление, обычаи взаимопомощи (марща, кумаг), кровной мести и платы за убийство, гостеприимства. Сельская община (джамаат) управлялась советом старейшин (хунисса). Система терминов родства типична для дагестанских народов: бифуркативно-линейный принцип сочетается с обилием описательных конструкций для боковых родственников; сиблинги обозначаются одним термином с добавлением грамматических показателей пола. До начала XX века сохранялись большая семья, элементы домусульманских верований и культов (огня, земли, камня, железа и др.). Ноуруз (Инт Дейдиху) сопровождался перепрыгиванием через костры, девичьими гаданиями. На летнее солнцестояние (Гъи Дейдиху) в Кумухе встречали восход на священной горе Вацила.
Устное творчество - героический и исторический эпос (в т. ч. поэма «Парту Патима» о борьбе с Тимуром), сказки; вокальная музыка преимущественно одноголосная (песни исполняются в сопровождении одного инструмента или ансамбля из 2-3 инструментов). Различаются мелодические развитые долгие песни балай (баллады, песни эпические, обрядовые, колыбельные, любовные и др.) и короткие быстрые - шалма (песни шуточные, детские и др.). Инструментальная традиция представлена главным образом пастушескими наигрышами и музыкой к танцам. Основные музыкальные инструменты - зурна зюннав и бубен ччергъилу; среди др. инструментов: струнные - щипковый чугур, смычковые чагана и кеманча; духовые - продольная флейта шуттух, язычковый баламанту (с одинарной тростью), гармоника арган; двухсторонний барабан дачу; баян, балалайка. Распространён танец типа лезгинки. В XIX-XX веках прославились лакские мусульманские учёные [учитель Шамиля шейх Джамаллуддин Казикумухский, просветитель Али Каяев (1878-1943 годы) и др.], развивается авторское творчество (поэты Магомед Убринский, Магомед-эфенди Зарир Кумухский, Абдул Керим Баратов, певицы-импровизаторы Патимат Кумухская, Шаза Курклинская и др.). Сформировалась интеллигенция (поэты М. Гаджиев, М.-М. Махмудов, Г. Гузунов; композиторы М. М. Кажлаев, Ш. Р. Чалаев и др.).
Иллюстрации:
Лакцы. Надгробия казикумухских шамхалов. Село Кумух.Фото Д. Ф. Мадурова. Архив БРЭ;
Лакцы. Улица села Кумух.Фото Д. Ф. Мадурова. Архив БРЭ.