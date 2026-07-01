ЛАКЦЫ

ЛАКЦЫ - на­род в Рос­сии.

Жи­вут в основном в центральной час­ти на­гор­но­го Да­ге­ста­на (Лак­ский и Ку­лин­ский районы, несколько сёл - на за­па­де Аку­шин­ско­го, на юго-за­па­де Да­ха­да­ев­ско­го, на се­ве­ре Ру­туль­ско­го и на вос­то­ке Ча­родин­ско­го районов), часть - на рав­ни­не (в основном Но­во­лак­ский район), в Ма­хач­ка­ле, Кас­пий­ске, Ха­са­вюр­те и др. го­ро­дах. Чис­лен­ность 156,5 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись), из них в Да­ге­ста­не на­счи­тыва­ет­ся 139,7 тысяч человек, в Став­ро­поль­ском крае - 2,5 тысячи человек, в Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии - 1,8 тысяч человек, в Мо­ск­ве - 1,8 тысяч человек. Жи­вут так­же в Уз­бе­ки­стане (3,9 тысяч человек), Турк­ме­нии (3,8 тысяч человек), Тад­жи­ки­ста­не (1,8 тысяч человек), Азер­бай­джа­не (1,4 тысяч человек) и др. Об­щая чис­лен­ность 167 тысяч человек (2008 год, оцен­ка). Го­во­рят на лак­ском язы­ке. 94,2% вла­де­ют русским язы­ком. Лакцы - му­суль­ма­не-сун­ни­ты ша­фи­ит­ско­го маз­ха­ба.

Лакцы -ко­рен­ные жи­те­ли Да­ге­ста­на. Вхо­ди­ли в Ка­зи­ку­мух­ское хан­ст­во (шам­халь­ст­во). Се­ло Ку­мух (Гу­мик) из­ве­ст­но по арабским ис­точ­ни­кам с I-го тысячелетия н. э. При­сое­ди­нён­ное к Рос­сии хан­ст­во бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в 1860 году в Ка­зи­ку­мух­ский округ Да­ге­стан­ской области, с 1922 года Лак­ский округ, с 1928 года - кан­тон, с 1929 года - рай­он в со­ста­ве Да­ге­стан­ской АССР, по­де­лён­ный в 1935 году на Лак­ский и Ку­лин­ский районы. В 1944 году часть лакцы бы­ла пе­ре­се­ле­на на рав­ни­ну, на зем­ли де­пор­ти­ро­ван­ных че­чен­цев.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для да­ге­стан­ских на­ро­дов. Основные за­ня­тия - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во и па­шен­ное зем­ле­де­лие на гор­ных скло­нах и тер­ра­сах (пше­ни­ца, рожь, яч­мень, про­со и бо­бо­вые; с конца XIX века - ку­ку­ру­за и кар­то­фель, с начала XX века - са­до­вые и ого­род­ные куль­ту­ры). Пре­об­ла­да­ло трёх­по­лье, тра­диционное па­хот­ное ору­дие - при­ми­тив­ный плуг (ха­рас). Бы­ло раз­ви­то от­ход­ни­че­ст­во.

Тра­диционные ре­мёс­ла - сук­но­де­лие, из­го­тов­ле­ние вой­ло­ка, па­ла­сов, ме­тал­лической по­су­ды (сё­ла Ку­мух, Уб­ра и др.), юве­лир­ное де­ло (село Ку­мух), гон­чар­ст­во (смотрите Бал­хар­ская ке­ра­ми­ка), зо­ло­тое и се­реб­ря­ное ши­тьё (сё­ла Ку­мух и Бал­хар), шор­ное (село Ун­чу­катль) и са­пож­ное (село Шов­кра) де­ло, об­ра­бот­ка кам­ня (село Уб­ра); село Кая сла­ви­лось тор­гов­ца­ми, село Ку­ма - кон­ди­те­ра­ми, село Цов­кра - ак­ро­ба­та­ми и т. д.

Осо­бен­ность лак­ско­го жи­ли­ща - обог­ре­вае­мая гли­но­бит­ная ле­жан­ка ти­па ка­на. Тра­диционная муж­ская оде­ж­да - шта­ны, ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха, беш­мет (кур­ту), чер­ке­ска (чу­ха); жен­ская - ту­ни­ко­об­раз­ная, по­дотк­ну­тая с бо­ков ру­ба­ха (гу­ха) и уз­кие шта­ны, с конца XIX века рас­про­стра­ня­ют­ся пла­тья (буз­ма, гу­ха) - рас­паш­ные от­рез­ные в та­лии с пря­мой или расклё­шен­ной юб­кой, ре­же - с за­кры­тым ли­фом (по­лу­ша) или со встав­кой спе­ре­ди; чух­та - меш­ко­об­раз­ная, на юге - с чеп­цом и ме­шоч­ком, у вих­лин­цев - с чеп­цом, ме­шоч­ком и длин­ным по­лот­ни­щем из бе­лой бя­зи (бак­ба­ху). Верх­няя оде­ж­да - вой­лоч­ные бур­ка, ту­ни­ко­об­раз­ный каф­тан (ка­ва­лей).

Хлеб вы­пе­кал­ся в пе­чи ти­па тан­ды­ра. Тра­диционный на­пи­ток лакцы - бу­за (ду­кра гян), в тор­жественных слу­ча­ях - ме­до­вая бра­га (мач­ча). На празд­ни­ки го­то­ви­ли хин­кал (арен гав­кку­ри) и ва­ре­ни­ки с на­чин­кой из оре­хов и изю­ма. На Но­уруз го­то­ви­ли ка­шу из пше­нич­ной кру­пы с кис­лым мо­ло­ком и чес­но­ком (ку­рун­ку­са, кат­та та­ту), вы­пе­ка­ли хлеб­цы из сдоб­но­го тес­та в фор­ме че­ло­ве­ка или жи­вот­ных (бар­та, абар­та); в день празд­ни­ка про­во­ди­ли об­ряд пре­лом­ле­ния бар­та. Осо­бые ла­ком­ст­ва свя­за­ны со сва­деб­ным ри­туа­лом: ки­сло-слад­кая муч­ная ка­ша на со­ке аб­ри­ко­са (бу­рус­са­нуйх курч), хал­ва (ночь пе­ред свадь­бой ино­гда на­зы­ва­лась но­чью хал­вы - ба­кух­рал хху), тя­нуч­ки из мё­да с пря­но­стя­ми (кян­на), ино­гда в ви­де пти­цы (ни­цал как­ну - ме­до­вая ку­ро­пат­ка). Про­цес­сию с не­вес­той встре­ча­ли ря­же­ные, ра­зыг­ры­вав­шие шу­точ­ные те­ат­ра­ли­зованные сцен­ки, род­ня же­ни­ха ис­пол­ня­ла ста­рин­ный та­нец гир­ги­чу.

Су­ще­ст­во­ва­ли па­три­ли­ней­ные эн­до­гам­ные родственные груп­пы ти­па ту­ху­ма (са­ка, ах­лу, ля­кин), брач­ный сго­вор и вы­куп, со­слов­ное де­ле­ние, обы­чаи взаи­мо­по­мо­щи (мар­ща, ку­маг), кров­ной мес­ти и пла­ты за убий­ст­во, гос­те­при­им­ст­ва. Сель­ская об­щи­на (джа­ма­ат) управ­ля­лась со­ве­том ста­рей­шин (ху­нис­са). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ти­пич­на для дагестанских на­ро­дов: би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ный прин­цип со­че­та­ет­ся с оби­ли­ем опи­са­тель­ных кон­ст­рук­ций для бо­ко­вых род­ст­вен­ни­ков; сиб­лин­ги обо­зна­ча­ют­ся од­ним тер­ми­ном с до­бав­ле­ни­ем грам­ма­тических по­ка­за­те­лей по­ла. До начала XX века со­хра­ня­лись боль­шая се­мья, эле­мен­ты до­му­суль­ман­ских ве­ро­ва­ний и куль­тов (ог­ня, зем­ли, кам­ня, же­ле­за и др.). Но­уруз (Инт Дей­ди­ху) сопро­во­ж­дал­ся пе­ре­пры­ги­ва­ни­ем че­рез ко­ст­ры, де­вичь­и­ми га­да­ния­ми. На лет­нее солн­це­стоя­ние (Гъи Дей­ди­ху) в Ку­му­хе встре­ча­ли вос­ход на свя­щен­ной го­ре Ва­ци­ла.

Уст­ное твор­че­ст­во - ге­ро­ический и ис­то­рический эпос (в т. ч. по­эма «Пар­ту Па­ти­ма» о борь­бе с Ти­му­ром), сказ­ки; во­каль­ная му­зы­ка пре­имущественно од­но­го­лос­ная (пес­ни ис­пол­ня­ют­ся в со­про­во­ж­де­нии од­но­го ин­ст­ру­мен­та или ан­самб­ля из 2-3 ин­ст­ру­мен­тов). Раз­ли­ча­ют­ся ме­ло­ди­че­ские раз­ви­тые дол­гие пес­ни ба­лай (бал­ла­ды, пес­ни эпи­че­ские, об­ря­до­вые, ко­лы­бель­ные, лю­бов­ные и др.) и ко­рот­кие бы­ст­рые - шал­ма (пес­ни шу­точ­ные, дет­ские и др.). Ин­ст­ру­мен­таль­ная тра­ди­ция пред­став­ле­на главным образом пас­ту­ше­ски­ми наи­гры­ша­ми и му­зы­кой к тан­цам. Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - зур­на зюн­нав и бу­бен ччергъ­и­лу; сре­ди др. ин­ст­ру­мен­тов: струн­ные - щип­ко­вый чу­гур, смыч­ко­вые ча­га­на и ке­ман­ча; ду­хо­вые - про­доль­ная флей­та шут­тух, языч­ко­вый ба­ла­ман­ту (с оди­нар­ной тро­стью), гар­мо­ни­ка ар­ган; двух­сто­рон­ний ба­ра­бан да­чу; ба­ян, ба­ла­лай­ка. Рас­про­стра­нён та­нец ти­па лез­гин­ки. В XIX-XX веках про­сла­ви­лись лак­ские му­сульманские учё­ные [учи­тель Ша­ми­ля шейх Джа­мал­луд­дин Ка­зи­ку­мух­ский, про­све­ти­тель Али Кая­ев (1878-1943 годы) и др.], раз­ви­ва­ет­ся ав­тор­ское твор­че­ст­во (по­эты Ма­го­мед Уб­рин­ский, Ма­го­мед-эфен­ди За­рир Ку­мух­ский, Аб­дул Ке­рим Ба­ра­тов, пе­ви­цы-им­про­ви­за­то­ры Па­ти­мат Ку­мух­ская, Ша­за Курк­лин­ская и др.). Сфор­ми­ро­ва­лась ин­тел­ли­ген­ция (по­эты М. Гад­жи­ев, М.-М. Мах­му­дов, Г. Гу­зу­нов; ком­по­зи­то­ры М. М. Каж­ла­ев, Ш. Р. Ча­ла­ев и др.).

Иллюстрации:

Лак­цы. Над­гро­бия ка­зи­ку­мух­ских шам­ха­лов. Се­ло Ку­мух.Фото Д. Ф. Мадурова. Архив БРЭ;

Лак­цы. Ули­ца се­ла Ку­мух.Фото Д. Ф. Мадурова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)