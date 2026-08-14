ЛАХИШ
ЛАХИШ (Лахис, Лагиш) - древний город в Палестине, в предгорьях Шефелы.
Лагиш (в синодальном переводе Библии - Лахис), древний город в Палестине, в предгорьях Шефелы, вблизи главной дороги от приморской равнины к холмам Хеврона. Известен по египетским и ассирийским письменным источникам [папирус, датируемый 9-20-м годами правления Аменхотепа II (около 1427-1402 годов до н.э.); несколько писем XIV века до н.э. из архива Телль-эль-Амарны; надписи Ниневии] и изображениям.
В Библии Лахиш (упомянут более 20 раз) предстаёт как один из древнейших городов Ханаана. Царь Лахиша участвовал в союзе 5 царей юга против Иисуса Навина, и Лахиш был осаждён израильтянами (Нав. 10:3-32). Царь Иудеи Ровоам укрепил город после разделения царств (2 Пар. 11:9). Здесь был убит царь Амасия (4 Цар. 14:19; 2 Пар. 25:27). Описан захват Лахиша Синаххерибом (4 Цар. 18:14–17, 19:8). Лахиш упомянут у пророка Иеремии (Иер. 34:7) наряду с Азекой как город Иудеи, ещё сопротивляющийся Навуходоносору II.
Лахиш идентифицирован американским археологом У. Олбрайтом в 1929 году с городищем Телль-эд-Дувейр (иврит - Тель-Лахиш, M.R.135108 по израильской топомаркировке) в 40 км к юго-западу от Иерусалима, что позднее подтвердили раскопки. Холм (площадь основания около 12 га; почти прямоугольной вершины - более 7 га) со всех сторон окружён обрывистыми склонами, кроме юго-западного угла, где, как правило, располагались мощные ворота; для обеспечения водой имелись колодцы (один изучен в северо-восточном углу города). Раскопки английских археологов (Дж.Л. Старки, О. Тафнелл, Дж.Л. Хардинг) в 1932-1938 годах, израильских в 1960-х годах (И. Ахарони) и 1973–1987 (Д. Уссишкин). Есть материалы эпох керамического неолита (5500-4500 годов до н.э.), энеолита (4500-3300 годов до н.э.) и с начала бронзового века (около 3300-3000 годов до н.э.) до периода эллинизма. Выделены 7 уровней обживания и слои 5 пожаров, уничтожавших Лахиш.
К среднему бронзовому веку относятся 120 скальных гробниц (2000-1800 года до н. э.) на склоне холма; остатки гласиса (1800-1500 года до н.э.), дворца на вершине холма (стены из сырцового кирпича с включением камня, вероятно, от более древнего сооружения), который погиб при большом пожаре (около 1200 года). Руины дворца были использованы под мастерские, неподалёку располагалось святилище (перекрыты дворцом иудейского периода).
В северо-западном углу холма, в заброшенном городском рву, был построен храм (так называемый Храм-во-рву): прямоугольный (10×5 м), вытянут по линии север - юг, со специальной пристройкой для входа в главный зал, перекрытие которого опиралось на 4 колонны, алтарь (пристенная скамья для приношений) в южной части был поднят на платформу; за ним имелось 2 вспомогательных помещения, снаружи - ямы для приношений (среди находок - микенский килик, изделия из слоновой кости, египетские фаянсовые сосуды, скарабей, ювелирные украшения). В ходе перестроек были увеличены размеры храма, добавлены помещения и скамьи; последняя фаза соотносится с уровнем VII - эпохой расцвета Ханаана (XIII–XII вв.), когда Лахиш был восстановлен после разрушения.
Уровень VI принадлежит концу эпохи Ханаана; Лахиш находился под контролем Египта; на вершине холма были построены ещё один храм (в египетском стиле) и городские ворота, где найден картуш Рамсеса III. Лахиш уровня VI погиб под ударом народов моря (в том числе филистимлян) около 1150-1130 годов до н.э.
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