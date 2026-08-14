ЛАХИШ

ЛАХИШ (Ла­хис , Лагиш) - древний город в Палестине, в предгорьях Шефелы.

Ла­гиш (в си­но­даль­ном пе­ре­во­де Биб­лии - Ла­хис), древ­ний го­род в Па­ле­сти­не, в пред­горь­ях Ше­фе­лы, вбли­зи главной до­ро­ги от при­мор­ской рав­ни­ны к хол­мам Хев­ро­на. Из­вес­тен по египетским и ас­сирийским пись­мен­ным ис­точ­ни­кам [па­пи­рус, да­ти­руе­мый 9-20-м го­да­ми прав­ле­ния Амен­хо­те­па II (около 1427-1402 годов до н.э.); несколько пи­сем XIV века до н.э. из ар­хи­ва Телль-эль-Амар­ны; над­пи­си Ни­не­вии] и изо­бра­жени­ям.

В Биб­лии Лахиш (упо­мя­нут бо­лее 20 раз) пред­ста­ёт как один из древ­ней­ших го­ро­дов Ха­наа­на. Царь Лахиша уча­ст­во­вал в сою­зе 5 ца­рей юга про­тив Ии­су­са На­ви­на, и Лахиш был оса­ж­дён из­ра­иль­тя­на­ми (Нав. 10:3-32). Царь Иудеи Ро­во­ам ук­ре­пил го­род по­сле раз­де­ле­ния царств (2 Пар. 11:9). Здесь был убит царь Ама­сия (4 Цар. 14:19; 2 Пар. 25:27). Опи­сан за­хват Лахиша Си­наххе­ри­бом (4 Цар. 18:14–17, 19:8). Лахиш упо­мя­нут у про­ро­ка Ие­ре­мии (Иер. 34:7) на­ря­ду с Азе­кой как го­род Иу­деи, ещё со­про­тив­ляю­щий­ся На­ву­хо­до­но­со­ру II.

Лахиш иден­ти­фи­ци­ро­ван американским ар­хео­ло­гом У. Ол­брай­том в 1929 году с го­ро­ди­щем Телль-эд-Ду­вейр (ив­рит - Тель-Ла­хиш, M.R.135108 по из­ра­иль­ской то­по­мар­ки­ров­ке) в 40 км к юго-за­па­ду от Ие­ру­са­ли­ма, что позд­нее под­твер­ди­ли рас­коп­ки. Холм (площадь ос­но­ва­ния около 12 га; поч­ти пря­мо­уголь­ной вер­ши­ны - бо­лее 7 га) со всех сто­рон ок­ру­жён об­ры­ви­сты­ми скло­на­ми, кро­ме юго-западного уг­ла, где, как пра­ви­ло, рас­по­ла­га­лись мощ­ные во­ро­та; для обес­пе­че­ния во­дой име­лись ко­лод­цы (один изу­чен в северо-восточном уг­лу го­ро­да). Рас­коп­ки английских ар­хео­ло­гов (Дж.Л. Стар­ки, О. Таф­нелл, Дж.Л. Хар­динг) в 1932-1938 годах, из­ра­иль­ских в 1960-х годах (И. Аха­ро­ни) и 1973–1987 (Д. Ус­сиш­кин). Есть ма­те­риа­лы эпох ке­ра­ми­че­ско­го нео­ли­та (5500-4500 годов до н.э.), эне­о­ли­та (4500-3300 годов до н.э.) и с на­ча­ла брон­зо­во­го ве­ка (около 3300-3000 годов до н.э.) до пе­рио­да эл­ли­низ­ма. Вы­де­ле­ны 7 уров­ней об­жи­ва­ния и слои 5 по­жа­ров, унич­то­жав­ших Ла­хиш.

К сред­не­му брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся 120 скаль­ных гроб­ниц (2000-1800 года до н. э.) на скло­не хол­ма; ос­тат­ки гла­си­са (1800-1500 года до н.э.), двор­ца на вер­ши­не хол­ма (сте­ны из сыр­цо­во­го кир­пи­ча с вклю­че­ни­ем кам­ня, ве­ро­ят­но, от бо­лее древ­не­го со­ору­же­ния), ко­то­рый по­гиб при боль­шом по­жа­ре (около 1200 года). Руи­ны двор­ца бы­ли ис­поль­зо­ва­ны под мас­тер­ские, не­по­да­лё­ку рас­по­ла­га­лось свя­ти­ли­ще (пе­ре­кры­ты двор­цом иу­дей­ско­го пе­рио­да).

В северо-западном уг­лу хол­ма, в за­бро­шен­ном городском рву, был по­стро­ен храм (так называемый Храм-во-рву): пря­мо­уголь­ный (10×5 м), вы­тя­нут по ли­нии се­вер - юг, со специальной при­строй­кой для вхо­да в главный зал, пе­рекры­тие ко­то­ро­го опи­ра­лось на 4 ко­лон­ны, ал­тарь (при­стен­ная ска­мья для при­но­ше­ний) в южной час­ти был под­нят на плат­фор­му; за ним име­лось 2 вспо­мо­гательных по­ме­ще­ния, сна­ру­жи - ямы для при­но­ше­ний (сре­ди на­хо­док - ми­кен­ский ки­лик , из­де­лия из сло­но­вой кос­ти, египетские фа­ян­со­вые со­су­ды, ска­ра­бей, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния). В хо­де пе­ре­стро­ек бы­ли уве­ли­че­ны раз­ме­ры хра­ма, до­бав­ле­ны по­ме­ще­ния и ска­мьи; по­след­няя фа­за со­от­но­сит­ся с уров­нем VII - эпо­хой рас­цве­та Ха­наа­на (XIII–XII вв.), ко­гда Лахиш был вос­ста­нов­лен по­сле раз­ру­ше­ния.

Уро­вень VI при­над­ле­жит кон­цу эпо­хи Ха­наа­на; Лахиш на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Егип­та; на вер­ши­не хол­ма бы­ли по­стро­ены ещё один храм (в еги­пет­ском сти­ле) и городские во­ро­та, где най­ден кар­туш Рам­се­са III. Лахиш уров­ня VI по­гиб под уда­ром на­ро­дов мо­ря (в том числе фи­ли­стим­лян ) около 1150-1130 годов до н.э.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)