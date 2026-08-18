ЛАГОС-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1851

ЛАГОС-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1851 года - во­енная аг­рес­сия Ве­ли­ко­бри­та­нии про­тив Ла­го­са с це­лью ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над его тер­ри­то­ри­ей и в це­лом над дель­той Ни­ге­ра.

Бое­вые дей­ст­вия на­ча­лись 20 ноября 1851 года с вы­сад­ки на остров Ла­гос британского де­сан­та. Со­про­тив­ле­ние британской аг­рес­сии воз­гла­вил пра­ви­тель Ла­го­са Ко­со­ко, со­брав­ший от­ряд чис­лен­но­стью 5 тысяч вои­нов. 25 но­ября жи­те­лям Ла­го­са уда­лось вы­тес­нить де­сант с ост­ро­ва. Од­на­ко но­вый британский де­сант (свыше 200 человек), вы­са­жен­ный в кон­це де­каб­ря, за­хва­тил и сжёг го­род. По до­го­во­ру 1852 года английские тор­гов­цы и мис­сио­не­ры по­лу­чи­ли пол­ную сво­бо­ду дей­ст­вий на тер­ри­то­рии Ла­го­са.

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