ЛАГОС

ЛАГОС - го­род на юго-за­па­де Ни­ге­рии, штат Ла­гос.

Население 9734 тысяч человек (2009 год; круп­ней­ший го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Гви­ней­ско­го залива Ат­лан­ти­че­ско­го океана и на ост­ро­вах Вик­то­рия и Ла­гос. Транс­порт­ный узел. Один из круп­ней­ших пор­тов Западной Аф­ри­ки, главный порт Ни­ге­рии (вклю­ча­ет порт Апа­па и порт на острове Тин-Кан, со­еди­нён­ные ав­то­до­рож­ным мос­том). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Мур­та­лы Му­хам­ме­да.

Лагос - го­род-го­су­дар­ст­во йо­ру­ба. Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. Со­глас­но ле­ген­де, за­ло­жен на­ро­дом йо­ру­ба-аво­ри на бе­ре­гу реки Огун. Позд­нее тер­ри­то­рия го­ро­да рас­ши­ри­лась и вклю­чи­ла ост­ро­ва Ид­до и Ла­гос. В XV-XVI веках в рай­он Лагоса пе­ре­се­ли­лись би­ни - вы­ход­цы из государства Бе­нин. С конца XVI - начала XVII веков в Лагосе пра­ви­ла ди­на­стия Аши­па, пла­тив­шая дань Бе­ни­ну. С конца XVIII века круп­ный центр ра­бо­тор­гов­ли. По­сле ла­гос-анг­лий­ской вой­ны 1851 года под кон­тро­лем Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1861 году Лагос объ­яв­лен её вла­де­ни­ем. В 1914 году вме­сте с про­тек­то­ра­том Северная и Южная Ни­ге­рия во­шёл в со­став еди­но­го британского вла­де­ния Ко­ло­ния и про­тек­то­рат Ни­ге­рия, в 1914-1960 годах административный центр это­го вла­де­ния. В 1960-1991 годах сто­ли­ца Ни­ге­рии.

Центральная часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на острове Ла­гос, в его восточной час­ти - мно­го­этаж­ные административные зда­ния, в западной час­ти - Ста­рый го­род с до­ма­ми ме­ст­ной ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ка­фед­раль­ный со­бор (1876-1883 годы, архитектор Ф. Нобр, позд­нее пе­ре­страи­вал­ся), ме­четь Чит­та (1880-е годы; архитектор Ж. Б. де Кос­та).

Лагос - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ни­ге­рии. В го­ро­де на­хо­дят­ся ни­ге­рий­ские научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: ар­хи­тек­то­ров (1960 год), ме­ж­ду­народных дел (1961 год), управ­ле­ния (1961 год), океа­но­гра­фии и морских ис­сле­до­ваний (1975 год), медицинских ис­сле­до­ва­ний (1977 год), от­де­ле­ние Фе­де­раль­но­го института промышленных ис­сле­до­ва­ний и др.; Медицинский и сто­ма­то­ло­гический со­вет Ни­ге­рии (1963 год), Ни­ге­рий­ская АН (1977 год), Ни­ге­рий­ский со­вет пе­да­го­гических ис­сле­до­ва­ний; ряд на­учных об­ществ и ас­со­циа­ций.

Круп­ные ву­зы: Тех­но­ло­гический кол­ледж (1947 год), Университет Лагоса (1962 год), Национальный от­кры­тый университет (1983 год, за­крыт в 1984 году, вновь от­крыт в 2001 году), Биз­нес-шко­ла (1991 год).

Биб­лио­те­ки: центральная ме­ди­цин­ская (1946 год), сис­те­ма городских биб­лио­тек (1950 год), на­цио­наль­ная библиотека (1964 год).

Му­зеи: му­ни­ци­паль­ный (1931 год), на­цио­наль­ный (1957 год). Центр чёр­но­го и африканского искусства и ци­ви­ли­за­ции (1978 год).

В городе про­хо­ди­ли Африканские иг­ры (1973 год), Ку­бок Аф­ри­ки по фут­бо­лу (1980 год), мо­ло­дёж­ный чем­пио­нат ми­ра по фут­бо­лу (1999 год). Круп­ней­шие со­стя­за­ния про­во­дят­ся на Нацио­наль­ном ста­дио­не в Су­рц­лере. Фут­боль­ный клуб «Джу­ли­ус Бер­гер» (ос­но­ван в 1975 году) - чем­пи­он Ни­ге­рии (1991, 2000 годы) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Они­кан» (около 5 тысяч мест).

Лагос - важ­ней­ший промышленный (свыше по­ло­ви­ны про­из­водств. мощ­но­стей Ни­ге­рии), тор­го­вый и фи­нан­со­вый центр стра­ны. В го­ро­де на­хо­дят­ся го­лов­ные офи­сы ве­ду­щих ни­ге­рий­ских и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных иностранных бан­ков (в т. ч. First Bank of Nigeria Plc., Union Bank of Nigeria Plc., United Bank for Africa Plc., Zenith International Bank Ltd., Afribank Nigeria Plc. и др.), штаб-квар­ти­ры боль­шин­ст­ва национальных ком­па­ний и го­лов­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва иностранных кор­по­ра­ций, опе­ри­рую­щих в Ни­ге­рии (в т. ч. «National Electric Power Authority», «Guinness Ni­geria Plc.», «Cadbury Nigeria Plc.», «Glo Mobile», «Coca Cola», «Nestle» и др.).

На ма­те­ри­ко­вой час­ти Лагоса - пор­то­во-промышленный район Апа­па (1926 год; вы­воз сы­рой неф­ти, дре­ве­си­ны, ка­као-бо­бов и ка­као-про­дук­тов, ара­хи­са, ры­бы; ввоз ав­то­мо­би­лей, обо­ру­до­ва­ния, про­до­воль­ст­вия). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия хи­ми­че­ской (про­изводство чис­тя­щих и мою­щих средств), пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство паль­мо­во­го мас­ла, му­ки, пи­ва, пе­ре­ра­бот­ка ка­као-бо­бов), швей­ной промышленности; ав­то­сбо­роч­ные пред­при­ятия, про­изводство бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, железнодорожные мас­тер­ские, су­до­строе­ние и су­до­ре­монт.

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