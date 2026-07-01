ЛАГОС
ЛАГОС - город на юго-западе Нигерии, штат Лагос.
Население 9734 тысяч человек (2009 год; крупнейший город страны). Расположен на побережье Гвинейского залива Атлантического океана и на островах Виктория и Лагос. Транспортный узел. Один из крупнейших портов Западной Африки, главный порт Нигерии (включает порт Апапа и порт на острове Тин-Кан, соединённые автодорожным мостом). Международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда.
Лагос - город-государство йоруба. Дата основания неизвестна. Согласно легенде, заложен народом йоруба-авори на берегу реки Огун. Позднее территория города расширилась и включила острова Иддо и Лагос. В XV-XVI веках в район Лагоса переселились бини - выходцы из государства Бенин. С конца XVI - начала XVII веков в Лагосе правила династия Ашипа, платившая дань Бенину. С конца XVIII века крупный центр работорговли. После лагос-английской войны 1851 года под контролем Великобритании. В 1861 году Лагос объявлен её владением. В 1914 году вместе с протекторатом Северная и Южная Нигерия вошёл в состав единого британского владения Колония и протекторат Нигерия, в 1914-1960 годах административный центр этого владения. В 1960-1991 годах столица Нигерии.
Центральная часть города расположена на острове Лагос, в его восточной части - многоэтажные административные здания, в западной части - Старый город с домами местной архитектуры. Среди архитектурных памятников - кафедральный собор (1876-1883 годы, архитектор Ф. Нобр, позднее перестраивался), мечеть Читта (1880-е годы; архитектор Ж. Б. де Коста).
Лагос - крупный центр науки, образования и культуры Нигерии. В городе находятся нигерийские научно-исследовательские институты: архитекторов (1960 год), международных дел (1961 год), управления (1961 год), океанографии и морских исследований (1975 год), медицинских исследований (1977 год), отделение Федерального института промышленных исследований и др.; Медицинский и стоматологический совет Нигерии (1963 год), Нигерийская АН (1977 год), Нигерийский совет педагогических исследований; ряд научных обществ и ассоциаций.
Крупные вузы: Технологический колледж (1947 год), Университет Лагоса (1962 год), Национальный открытый университет (1983 год, закрыт в 1984 году, вновь открыт в 2001 году), Бизнес-школа (1991 год).
Библиотеки: центральная медицинская (1946 год), система городских библиотек (1950 год), национальная библиотека (1964 год).
Музеи: муниципальный (1931 год), национальный (1957 год). Центр чёрного и африканского искусства и цивилизации (1978 год).
В городе проходили Африканские игры (1973 год), Кубок Африки по футболу (1980 год), молодёжный чемпионат мира по футболу (1999 год). Крупнейшие состязания проводятся на Национальном стадионе в Сурцлере. Футбольный клуб «Джулиус Бергер» (основан в 1975 году) - чемпион Нигерии (1991, 2000 годы) выступает на стадионе «Оникан» (около 5 тысяч мест).
Лагос - важнейший промышленный (свыше половины производств. мощностей Нигерии), торговый и финансовый центр страны. В городе находятся головные офисы ведущих нигерийских и представительства крупных иностранных банков (в т. ч. First Bank of Nigeria Plc., Union Bank of Nigeria Plc., United Bank for Africa Plc., Zenith International Bank Ltd., Afribank Nigeria Plc. и др.), штаб-квартиры большинства национальных компаний и головные представительства иностранных корпораций, оперирующих в Нигерии (в т. ч. «National Electric Power Authority», «Guinness Nigeria Plc.», «Cadbury Nigeria Plc.», «Glo Mobile», «Coca Cola», «Nestle» и др.).
На материковой части Лагоса - портово-промышленный район Апапа (1926 год; вывоз сырой нефти, древесины, какао-бобов и какао-продуктов, арахиса, рыбы; ввоз автомобилей, оборудования, продовольствия). Действуют предприятия химической (производство чистящих и моющих средств), пищевой (в т. ч. производство пальмового масла, муки, пива, переработка какао-бобов), швейной промышленности; автосборочные предприятия, производство бытовых электроприборов, железнодорожные мастерские, судостроение и судоремонт.