ЛАГЕРФЕЛЬД КАРЛ

ЛАГЕРФЕЛЬД КАРЛ - немецкий мо­дель­ер, фо­то­граф, гра­фик.

С 1952 года ра­бо­та­ет в Па­ри­же. Учил­ся в Шко­ле при Син­ди­ка­те вы­со­кой мо­ды. Ра­бо­тал в до­мах мо­ды П. Баль­ме­на (до 1958 года), Ж. Па­ту (до 1963 года); позд­нее со­труд­ни­чал с итальянскими до­ма­ми мод «Valentino», «Chloe»; в 1967 году раз­ра­бо­тал ме­хо­вую кол­лек­цию для итальянского до­ма мод «Fendi».

Осо­бое вни­ма­ние уде­лял кол­лек­ци­ям го­то­вой оде­ж­ды («прет-а-пор­те»), воз­ро­дил мо­ду на ми­ни-юб­ки и юб­ки-брю­ки в сти­ле 1960-х годов. В 1983 году при­гла­шён в ка­че­ст­ве ху­дожественного ди­рек­то­ра в «Дом Ша­нель», па­рал­лель­но соз­да­вал кол­лек­ции (как жен­ской, так и муж­ской оде­ж­ды) под собственным име­нем.

Лагерфельд из­вес­тен как зна­ток ху­дожественных сти­лей, ко­то­ры­ми сво­бод­но опе­ри­ру­ет при соз­да­нии но­вых мо­де­лей, кол­лек­цио­нер искусства XVIII века и фо­то­граф мо­ды (с 1987 года). Ра­бо­та­ет так­же в об­лас­ти пар­фю­ме­рии (с середины 1970-х годов). В 1998 году от­крыл в Па­ри­же собственную га­ле­рею; в 2000 году ос­но­вал из­да­тель­ский дом «7L».

Фо­то­гра­фии Лагерфельда опуб­ли­ко­ва­ны в ря­де ав­тор­ских аль­бо­мов.