ЛАГЕРФЕЛЬД КАРЛ
ЛАГЕРФЕЛЬД КАРЛ - немецкий модельер, фотограф, график.
С 1952 года работает в Париже. Учился в Школе при Синдикате высокой моды. Работал в домах моды П. Бальмена (до 1958 года), Ж. Пату (до 1963 года); позднее сотрудничал с итальянскими домами мод «Valentino», «Chloe»; в 1967 году разработал меховую коллекцию для итальянского дома мод «Fendi».
Особое внимание уделял коллекциям готовой одежды («прет-а-порте»), возродил моду на мини-юбки и юбки-брюки в стиле 1960-х годов. В 1983 году приглашён в качестве художественного директора в «Дом Шанель», параллельно создавал коллекции (как женской, так и мужской одежды) под собственным именем.
Лагерфельд известен как знаток художественных стилей, которыми свободно оперирует при создании новых моделей, коллекционер искусства XVIII века и фотограф моды (с 1987 года). Работает также в области парфюмерии (с середины 1970-х годов). В 1998 году открыл в Париже собственную галерею; в 2000 году основал издательский дом «7L».
Фотографии Лагерфельда опубликованы в ряде авторских альбомов.