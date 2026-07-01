ЛАГАШ

ЛАГАШ - древ­нее го­су­дар­ст­во в Шу­ме­ре, на юго-вос­то­ке современного Ира­ка.

Рас­коп­ки на этой тер­ри­то­рии на­ча­лись в конце XIX века, ко­гда французская ар­хео­ло­гическая экс­пе­ди­ция под руководством Э. де Сар­зе­ка об­на­ру­жи­ла ос­тат­ки куль­то­во­го цен­тра государства - город Гир­су (ны­не Тел­ло); в середине XX века американской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ци­ей (Т. Якоб­сен, Ф. Са­фар) най­ден и город Ла­гаш (ны­не Эль-Хи­ба).

Пер­вые по­се­ле­ния на этой тер­ри­то­рии поя­ви­лись ещё в конце V-го тысячелетия до н. э. Сво­его рас­цве­та государство дос­тиг­ло в XXVI-XXIV веках до н. э. в прав­ле­ние ди­на­стии, ос­но­ва­те­лем ко­то­рой был Ур-На­нше. Тер­ри­то­рия государства в это вре­мя вклю­ча­ла ряд го­ро­дов, в т. ч. соб­ст­вен­но город Ла­гаш, го­ро­да Гир­су и Ни­на, а так­же рас­по­ла­гав­шую­ся на бе­ре­гу Пер­сид­ско­го залива га­вань Гуа­ба, че­рез ко­то­рую шла ак­тив­ная тор­гов­ля с со­сед­ним Эла­мом, островом Диль­мун (ны­не Бах­рейн) и Ин­ди­ей.

На­след­ни­ки Ур-На­нше зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли гра­ни­цы государства, объ­е­ди­нив под сво­ей вла­стью б. ч. Южной Ме­со­по­тамии. Мно­го­численные над­пи­си и па­мят­ни­ки, со­хра­нив­шие­ся со вре­мён этих пра­ви­те­лей (ка­мен­ные рель­е­фы, в т. ч. зна­ме­ни­тая «Сте­ла кор­шу­нов», соз­дан­ная в честь по­бе­ды пра­ви­те­ля Эа­на­ту­ма над со­сед­ним го­ро­дом Ум­мой, се­реб­ря­ная ва­за Энметены, пре­ем­ни­ка Эа­на­ту­ма, с тон­кой гравировкой, ору­жие, пе­ча­ти), рас­ска­зы­ва­ют об их во­енных по­бе­дах и гран­ди­оз­ных стро­ительных про­ек­тах. Важ­ные све­де­ния о ха­рак­те­ре об­ще­ст­ва и хо­зяй­ст­ва в Шу­ме­ре со­дер­жит от­но­ся­щий­ся к это­му же вре­ме­ни ар­хив хра­ма бо­ги­ни Бау в городе Гир­су (бо­лее 1500 кли­но­пис­ных до­ку­мен­тов), а так­же над­пи­си, со­дер­жа­щие са­мые ран­ние упо­ми­на­ния о со­ци­аль­ных ре­фор­мах, про­во­див­ших­ся пра­ви­те­ля­ми Лагаша (т. н. ре­фор­мы Уруи­ним­ги­ны).

Но­вый подъ­ём Лагаш пе­ре­жил в XXII веке до н. э. при Гу­деа (от пе­рио­да его прав­ле­ния со­хра­ни­лись пре­крас­ные скульп­тур­ные изо­бра­же­ния из чёр­но­го дио­ри­та са­мо­го Гу­деа и чле­нов его се­мьи, а так­же мно­го­численные над­пи­си, рас­ска­зы­ваю­щие о дея­ни­ях это­го пра­ви­те­ля). С XXI века до н. э. государство Лагаш ут­ра­ти­ло своё по­ли­тическое зна­че­ние, од­на­ко го­род про­дол­жал су­ще­ст­во­вать и, су­дя по дан­ным ар­хео­ло­гии, был за­се­лён ещё и в пар­фян­ский пе­ри­од (III век до н. э.).

Пер­вым изу­чил и опуб­ли­ко­вал б. ч. шу­мер­ских хо­зяйственных тек­стов из Гир­су немецкий шу­ме­ро­лог А. Дай­мель. Соз­дан­ная им на ос­но­ве ис­сле­до­ва­ния ла­гаш­ско­го ма­те­риа­ла тео­рия «хра­мо­во­го хо­зяй­ст­ва» (Tempelwirtschaf), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в первой половине III-го тысячелетия до н. э. вся или поч­ти вся сельскохозяйственная тер­ри­то­рия Шу­ме­ра при­над­ле­жа­ла хра­мам, кон­тро­ли­ро­вав­шим всю эко­но­ми­ку Южной Ме­со­по­та­мии, по­лу­чи­ла все­об­щее при­зна­ние и ста­ла ши­ро­ко ис­поль­зо­вать­ся ис­сле­до­ва­те­ля­ми древ­но­сти. В отечественной нау­ке изу­че­ни­ем со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии Лагаша за­ни­ма­лись В. В. Стру­ве и И. М. Дья­ко­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)