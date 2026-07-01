ЛАГАШ
ЛАГАШ - древнее государство в Шумере, на юго-востоке современного Ирака.
Раскопки на этой территории начались в конце XIX века, когда французская археологическая экспедиция под руководством Э. де Сарзека обнаружила остатки культового центра государства - город Гирсу (ныне Телло); в середине XX века американской археологической экспедицией (Т. Якобсен, Ф. Сафар) найден и город Лагаш (ныне Эль-Хиба).
Первые поселения на этой территории появились ещё в конце V-го тысячелетия до н. э. Своего расцвета государство достигло в XXVI-XXIV веках до н. э. в правление династии, основателем которой был Ур-Нанше. Территория государства в это время включала ряд городов, в т. ч. собственно город Лагаш, города Гирсу и Нина, а также располагавшуюся на берегу Персидского залива гавань Гуаба, через которую шла активная торговля с соседним Эламом, островом Дильмун (ныне Бахрейн) и Индией.
Наследники Ур-Нанше значительно расширили границы государства, объединив под своей властью б. ч. Южной Месопотамии. Многочисленные надписи и памятники, сохранившиеся со времён этих правителей (каменные рельефы, в т. ч. знаменитая «Стела коршунов», созданная в честь победы правителя Эанатума над соседним городом Уммой, серебряная ваза Энметены, преемника Эанатума, с тонкой гравировкой, оружие, печати), рассказывают об их военных победах и грандиозных строительных проектах. Важные сведения о характере общества и хозяйства в Шумере содержит относящийся к этому же времени архив храма богини Бау в городе Гирсу (более 1500 клинописных документов), а также надписи, содержащие самые ранние упоминания о социальных реформах, проводившихся правителями Лагаша (т. н. реформы Уруинимгины).
Новый подъём Лагаш пережил в XXII веке до н. э. при Гудеа (от периода его правления сохранились прекрасные скульптурные изображения из чёрного диорита самого Гудеа и членов его семьи, а также многочисленные надписи, рассказывающие о деяниях этого правителя). С XXI века до н. э. государство Лагаш утратило своё политическое значение, однако город продолжал существовать и, судя по данным археологии, был заселён ещё и в парфянский период (III век до н. э.).
Первым изучил и опубликовал б. ч. шумерских хозяйственных текстов из Гирсу немецкий шумеролог А. Даймель. Созданная им на основе исследования лагашского материала теория «храмового хозяйства» (Tempelwirtschaf), в соответствии с которой в первой половине III-го тысячелетия до н. э. вся или почти вся сельскохозяйственная территория Шумера принадлежала храмам, контролировавшим всю экономику Южной Месопотамии, получила всеобщее признание и стала широко использоваться исследователями древности. В отечественной науке изучением социально-экономической истории Лагаша занимались В. В. Струве и И. М. Дьяконов.