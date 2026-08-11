ЛАФОНТЕН ЖАН ДЕ
ЛАФОНТЕН ЖАН ДЕ - французский писатель, член Французской академии (1684 год).
Выходец из провинциальной буржуазной семьи. В 1641 году поступил в Сен-Маглуарскую семинарию в Париже, но не доучился, обратившись к литературному творчеству. Писать стихи начал в 1643 году, подражая Ф. Малербу, позднее увлёкся античными авторами, преимущественно римскими. В 1645-1647 годах изучал право в Париже, поддерживал знакомство с А. Фюретьером, Ж. Шапленом, В. Конраром и др. В 1647 году отец передал Лафонтена свою должность смотрителя вод и лесов Шато-Тьерри. Первое опубликованное сочинение Лафонтена - комедия «Евнух» («L'eunuque», 1654 год), переработка одноименной пьесы Теренция, - успеха не имело.
Переехал в Париж в 1657 году, по протекции родственника жены попал в число литераторов, пользовавшихся покровительством Н. Фуке; преподнёс ему поэму «Адонис» («Adonis», 1658 год), в которой, помимо подражания Овидию, ощутимо влияние Дж. Марино. В неоконченной аллегоричной поэме «Сон в Во» («Songe de Vaux», 1558-1561 годы) описал архитектурно-парковый ансамбль замка Фуке в Во-ле-Виконт; в элегии «К нимфам Во» («Aux nymphes de Vaux», 1662 год) и «Оде Королю...» («Ode au roi...», 1663 год) просил Людовика XIV о снисхождении к своему опальному покровителю. В 1663 году сопровождал высланного из Парижа в провинцию Лимузен Ж. Жаннара, друга Фуке; литературный отчёт об этой поездке под названием «Описание одного путешествия из Парижа в Лимузен» («Relation d’un voyage de Paris en Limousin», 1663 год) написан в форме писем жене, где проза чередуется со стихами.
Большую популярность снискали сборники Лафонтена «Сказки...» («Contes...», 1664, 1665, 1671, 1674 годы), содержащие переложения подчас весьма фривольных сюжетов, заимствованных из фабльо, а также из произведений Дж. Боккаччо, Л. Ариосто, Н. Макиавелли, Ф. Рабле, Маргариты Наваррской и др. Разработанный Лафонтеном жанровый канон стихотворной новеллы («сказки») был в дальнейшем использован Ж. Б. Ж. Вилларом де Грекуром, Ж. Вержье, Вольтером и др. Всемирную известность получили «Басни» Лафонтена («Fables», книги 1–-2, 1668-1694 годы), в которых он использовал сюжеты Эзопа,Федра, К. Маро, М. Ренье и др.
Лафонтен развил считавшийся «низким» жанр басни, ослабив его дидактическую направленность и придав ему увлекательный характер. Описав разнообразные типы лицемеров, щёголей, льстецов, педантов, обманщиков, скупцов, невежд и др. и воссоздав множество жизненных ситуаций, Лафонтен в духе классицизма раскритиковал человеческие пороки с точки зрения разума и здравого смысла. Повесть Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» («Les amours de Psyché et de Cupidon», 1669 год), написанная на сюжет из романа Апулея «Метаморфозы», посвящена герцогине Буйонской, у которой Лафонтен жил в Париже; древнегреческий сюжет, подсвеченный аллюзиями на современность, становится поводом обсудить вопросы искусства.
Лафонтен написал также отмеченную влиянием янсенизма религиозную «Поэму о пленении Святого Малха» («Poème de la captivité de saint Malc», 1671 год); дидактическую поэму «Хина» («Quinquina», 1682 год) о лечении лихорадки и др. В соавторстве с комедиографом Ш. Ш. де Шанмеле Лафонтен создал комедии «Раготен, или Комический роман» («Ragotin, ou le Roman comique», 1684 год; по мотивам «Комического романа» П. Скаррона), «Флорентиец» («Le florentin», 1685 год) и «Волшебный кубок» («La coupe enchantée», 1686 год), а также либретто оперы «Астрея» («Astrée», 1691 год; музыка П. Коласса) по мотивам одноименного романа О. д’Юрфе.
В России творчество Лафонтена широко известно с XVIII века. В журналах публиковались переводы некоторых «сказок», но известность Лафонтена как «фривольного автора» затмили его басни. Их переводили и перерабатывали В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев, Д. И. Хвостов, К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, И. А. Крылов и др. Повесть «Любовь Психеи и Купидона» вышла в переводе Ф. И. Дмитриева-Мамонова (1769 год), с сохранением прозиметрической структуры оригинала, но без «обрамляющей» истории четырёх друзей в Версальских садах; И. Ф. Богданович создал её полностью стихотворное переложение в манере рококо («Душенька. Древняя повесть», 1783 год).
Сочинения:
Œuvres diverses. P., 1958
Любовь Психеи и Купидона. М.; Л., 1964
Œuvres completes. P., 1991; Басни. М., 1999.