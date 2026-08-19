ЛАФОНТЕН АНРИ

ЛАФОНТЕН АНРИ - бельгийский по­ли­тический дея­тель, юрист.

По окон­ча­нии в 1877 году юри­дического факультета Сво­бод­но­го университета Брюс­се­ля ра­бо­тал ад­во­ка­том в Брюс­сель­ском апел­ляционном су­де, од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся пе­да­го­гичес­кой дея­тель­но­стью в экс­пе­риментальной Тех­нической шко­ле для мо­ло­дых жен­щин, воз­глав­лял Ас­со­циа­цию профессионального об­ра­зо­ва­ния жен­щин. В 1889-1914 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь бельгийского от­деле­ния Ас­со­циа­ции ми­ра и ме­ж­ду­народного ар­бит­ра­жа, соз­дан­ной британским па­ци­фи­стом Х. Прат­том. В начале 1890-х годов один из уч­ре­ди­те­лей Но­во­го университета Брюс­се­ля, в 1893-1940 годах (с пе­ре­ры­вом) заведующий ка­фед­рой ме­ж­ду­народного пра­ва это­го университета.

С 1891 года член Бель­гий­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии, уча­ст­во­вал в из­да­нии её пе­чат­но­го ор­га­на - журнала «La Justice». В 1895-1936 годах, с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми, се­натор (в 1907-1919 годах сек­ре­тарь, в 1919-1932 годах ви­це-пре­зи­дент Се­на­та). В 1895 году совместно с биб­лио­гра­фом и со­цио­ло­гом П. От­ле ос­но­вал Па­ла­ту до­ку­мен­та­ции в Брюс­се­ле, за­да­чей ко­то­рой был сбор и об­ра­бот­ка пуб­ли­ка­ций по ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ке, а в 1907 году на её ос­но­ве - Со­юз ме­ж­ду­народных ас­со­циа­ций (в 1951 году влил­ся в ООН).

В 1907 году из­бран пре­зи­ден­том Ме­ж­ду­народного бю­ро ми­ра в Брюс­се­ле, в том же го­ду всту­пил в Меж­пар­ла­мент­ский со­юз, за­ни­мал пост председателя юри­дического комитета этой ор­га­ни­за­ции, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­ек­та соз­да­ния ми­ро­во­го пар­ла­мен­та и до­го­во­ра о ме­ж­ду­народном ар­бит­ра­же как сред­ст­ве уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­тов. По­сле втор­же­ния германской ар­мии в Бель­гию эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию (1915 год), за­тем в США.

В книге «Клю­че­вое ре­ше­ние: ве­ли­чай­шая хар­тия» («The great solution: magnissima charta», 1916 год) на­ме­тил прин­ци­пы, ко­то­рые пред­ла­гал по­ло­жить в ос­но­ву ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, вы­сту­пил с иде­ей со­з­да­ния все­мир­ной кон­сти­ту­ции, ми­ро­во­го пар­ла­мен­та, все­мир­ных бан­ка, су­да, ста­ти­стических цен­тров по тру­ду, тор­гов­ле и др.

По окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны вер­нул­ся на ро­ди­ну. Член бельгийской де­ле­га­ции на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов и пер­вой Ас­самб­лее Ли­ги На­ций в 1920-1921 годах. Ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал идею ре­фор­мы об­ра­зо­вательной сис­те­мы Бель­гии и за­клю­че­ния Бель­ги­ей эко­но­мического сою­за с Люк­сем­бур­гом. Лафонтен пред­се­да­тель­ст­во­вал бо­лее чем на 20 ме­ж­ду­народных кон­грес­сах по про­бле­мам ми­ра и ра­зо­ру­же­ния. Из­да­тель мно­го­численных биб­лио­гра­фических, до­ку­мен­таль­ных, спра­воч­ных из­да­ний, а так­же ж. «La Vie Inter­nationale» и еже­год­ни­ка «Yearbook of In­ternational Organizations». Но­бе­лев­ская премия ми­ра (1913 год).

Сочинеия :

Pasicrisie internationale: Histoire docu­men­taire des arbitrages internationaux: 1794–1900. Berne, 1902. The Hague a. o., 1997

Bib­liographie de la paix et de l’arbitrage interna­tio­nal. Monaco, 1904.

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Архив БРЭ.