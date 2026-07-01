ЛАДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛАДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в МУЖВЗ (1914-1917 годы). В 1918-1919 годах ра­бо­тал в ар­хитектурной мас­тер­ской Мос­со­ве­та под руководством И. В. Жол­тов­ско­го. В 1919-1920 годах за­ни­мал­ся по­ис­ка­ми но­вой кон­цеп­ции фор­мо­об­ра­зо­ва­ния в ар­хи­тек­ту­ре, опи­ра­ясь на экс­пе­ри­мен­ты скульп­тур­но­го ку­биз­ма Б. Д.Ко­ро­лё­ва и др. «ле­вые» те­че­ния изо­бра­зительного искусства; вхо­дил в ко­мис­сию Жив­скульп­т­арх, где за­ни­мал­ся экс­пе­риментальными про­ек­та­ми но­вых ти­пов об­щественных зда­ний: «Хра­ма об­ще­ния на­ро­да», «ком­му­наль­но­го до­ма», До­ма Со­ве­тов (Сов­деп) и др.

С 1920 года Ладовский ру­ко­во­дил Ра­бо­чей груп­пой объ­ек­тив­но­го ана­ли­за Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Ин­хук), где по про­грам­ме, со­став­лен­ной В. В. Кан­дин­ским, ис­сле­до­ва­лись за­ко­но­мер­но­сти воз­дей­ст­вия про­из­ве­де­ний искусства на пси­хи­ку че­ло­века. Творческие дис­кус­сии Жив­скульп­тар­ха и Ин­ху­ка лег­ли в ос­но­ву раз­ра­бо­тан­ной Ладовским кон­цеп­ции ра­цио­на­лиз­ма. Груп­пу сво­их еди­но­мыш­лен­ни­ков Ладовский объ­е­ди­нил в 1923 году в Ас­со­циа­цию но­вых ар­хи­тек­то­ров (АСНОВА), а в 1926 году под редакцией Л. М. Ли­сиц­ко­го и Ладовского вы­шел един­ст­вен­ный но­мер «Из­вес­тий АСНОВА».

С 1920 года пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (профессор), соз­дав на его ар­хитектурном от­де­ле­нии Объ­е­ди­нён­ные мас­тер­ские (Об­мас). Там Ладовский раз­ра­бо­тал но­вую сис­те­му ар­хитектурного об­ра­зо­ва­ния, вве­дя в прак­ти­ку пре­по­да­ва­ния т. н. пси­хо­ана­ли­тический ме­тод обу­че­ния, раз­ви­ваю­щий про­стран­ст­вен­ное мыш­ле­ние сту­ден­тов; этот ме­тод был при­нят за ос­но­ву дис­ци­п­ли­ны «про­стран­ст­во» на Ос­нов­ном от­де­ле­нии Вху­те­ма­са в 1923 году. По­сле 1930 года пре­по­да­вал в МАРХИ. Тео­ре­тические воз­зре­ния Ладовского во­пло­ти­лись в его про­ек­тах 1920-х годов: Ме­ж­ду­народного Крас­но­го ста­дио­на на Во­робь­ё­вых го­рах (1924-1926 годы, совместно со сту­ден­та­ми Вху­те­ма­са и чле­на­ми АСНОВА), па­виль­она СССР на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке де­ко­ра­тив­ных ис­кусств в Па­ри­же (1924 год), жи­ло­го ком­плек­са в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1925 год, совместно с Л. М. Ли­сиц­ким) и др.

В 1928 году ос­но­вал Объ­е­ди­не­ние ар­хи­тек­то­ров-ур­ба­ни­стов (АРУ) для ре­ше­ния гра­до­стро­ительных за­дач (ана­ли­за различных пла­ни­ро­воч­ных схем раз­ви­тия го­ро­да). Ре­зуль­та­том этой ра­бо­ты ста­ло соз­да­ние прин­ци­пи­аль­но но­вой кон­цеп­ции раз­ви­ваю­ще­го­ся (ди­на­ми­че­ско­го) го­ро­да - «па­ра­бо­лы Ла­дов­ско­го» (1930-1932 годы), ко­то­рую он пред­ла­гал ис­поль­зо­вать при ре­кон­струк­ции Мо­ск­вы; она да­ва­ла воз­мож­ность раз­ви­вать и рас­ши­рять по оси об­ще­го­род­ской центр при со­хра­не­нии его ро­ли в ка­че­ст­ве пла­ни­ро­воч­но­го яд­ра. В конце 1920-х - 1930-е годы соз­дал про­ект «Зе­лё­но­го го­ро­да» под Мо­ск­вой (1927-1929 годы), уча­ст­во­вал в кон­кур­сах на про­ек­ты па­мят­ни­ка Х. Ко­лум­бу в Сан­то-До­мин­го (1929 год), Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве (1931-1932 годы), те­ат­ра в Сверд­лов­ске (1931 год), те­ат­ра МОСПС (Московского об­ла­ст­но­го Со­ве­та профессиональных сою­зов) в Мо­ск­ве (1932 год). В 1933-1935 годах воз­гла­вил 5-ю пла­ни­ро­воч­ную мас­тер­скую Мос­со­ве­та. В 1930-е годы в Мо­ск­ве воз­ве­де­ны по его про­ек­там жи­лой дом (1931 год), на­зем­ный па­виль­он стан­ции мет­ро «Крас­ные во­ро­та» (1935 год), пер­рон­ный зал стан­ции мет­ро «Дзер­жин­ская» (1934-1935 годы, сохранился ча­стич­но).

Сочинения:

Ос­но­вы по­строе­ния тео­рии ар­хи­тек­ту­ры (под зна­ком ра­цио­на­ли­сти­че­ской эс­те­ти­ки) // Из­вес­тия АСНОВА. 1926. № 1

Мас­те­ра со­вет­ской ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1975. Т. 1. С. 337–364.