ЛАДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор.
Учился в МУЖВЗ (1914-1917 годы). В 1918-1919 годах работал в архитектурной мастерской Моссовета под руководством И. В. Жолтовского. В 1919-1920 годах занимался поисками новой концепции формообразования в архитектуре, опираясь на эксперименты скульптурного кубизма Б. Д.Королёва и др. «левые» течения изобразительного искусства; входил в комиссию Живскульптарх, где занимался экспериментальными проектами новых типов общественных зданий: «Храма общения народа», «коммунального дома», Дома Советов (Совдеп) и др.
С 1920 года Ладовский руководил Рабочей группой объективного анализа Института художественной культуры (Инхук), где по программе, составленной В. В. Кандинским, исследовались закономерности воздействия произведений искусства на психику человека. Творческие дискуссии Живскульптарха и Инхука легли в основу разработанной Ладовским концепции рационализма. Группу своих единомышленников Ладовский объединил в 1923 году в Ассоциацию новых архитекторов (АСНОВА), а в 1926 году под редакцией Л. М. Лисицкого и Ладовского вышел единственный номер «Известий АСНОВА».
С 1920 года преподавал во Вхутемасе - Вхутеине (профессор), создав на его архитектурном отделении Объединённые мастерские (Обмас). Там Ладовский разработал новую систему архитектурного образования, введя в практику преподавания т. н. психоаналитический метод обучения, развивающий пространственное мышление студентов; этот метод был принят за основу дисциплины «пространство» на Основном отделении Вхутемаса в 1923 году. После 1930 года преподавал в МАРХИ. Теоретические воззрения Ладовского воплотились в его проектах 1920-х годов: Международного Красного стадиона на Воробьёвых горах (1924-1926 годы, совместно со студентами Вхутемаса и членами АСНОВА), павильона СССР на Международной выставке декоративных искусств в Париже (1924 год), жилого комплекса в Иваново-Вознесенске (1925 год, совместно с Л. М. Лисицким) и др.
В 1928 году основал Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ) для решения градостроительных задач (анализа различных планировочных схем развития города). Результатом этой работы стало создание принципиально новой концепции развивающегося (динамического) города - «параболы Ладовского» (1930-1932 годы), которую он предлагал использовать при реконструкции Москвы; она давала возможность развивать и расширять по оси общегородской центр при сохранении его роли в качестве планировочного ядра. В конце 1920-х - 1930-е годы создал проект «Зелёного города» под Москвой (1927-1929 годы), участвовал в конкурсах на проекты памятника Х. Колумбу в Санто-Доминго (1929 год), Дворца Советов в Москве (1931-1932 годы), театра в Свердловске (1931 год), театра МОСПС (Московского областного Совета профессиональных союзов) в Москве (1932 год). В 1933-1935 годах возглавил 5-ю планировочную мастерскую Моссовета. В 1930-е годы в Москве возведены по его проектам жилой дом (1931 год), наземный павильон станции метро «Красные ворота» (1935 год), перронный зал станции метро «Дзержинская» (1934-1935 годы, сохранился частично).
Сочинения:
Основы построения теории архитектуры (под знаком рационалистической эстетики) // Известия АСНОВА. 1926. № 1
Мастера советской архитектуры об архитектуре. М., 1975. Т. 1. С. 337–364.