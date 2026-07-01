ЛАДЬЕВИДНЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРА
ЛАДЬЕВИДНЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРА - группа археологических культур позднего неолита и начала эпохи раннего металла.
Входила в шнуровой керамики культурно-историческую общность. Названа по характерной ладьевидной форме каменных шлифованных сверлёных топоров и шнуровой орнаментации керамики. Выделяют 4 культуры (приморскую, родственные восточнолитовскую и восточнолатышскую, ладьевидных топоров культура Эстонии) и отдельные культурные группы. Приморская культура выделена Ю. Костшевским, восточнолатышская - Э. Штурмсом и ладьевидных топоров культура Эстонии - А. М. Тальгреном в 1920-е годы, восточнолитовская - А. Гирининкасом в 1978-1979 годах, мазурская группа окончательно - российских археологом В. И. Тимофеевым в конце XX - начале XXI веков.
Формированию спектра ладьевидных топоров культуры предшествовал этап, связанный с т. н. общеевропейским (ранним; около 2900-2800 годов) горизонтом культур шнуровой керамики, в Восточной Прибалтике представленным отдельными погребениями и находками. Наиболее известно нижнее погребение кургана на могильнике Кауп - скорченное, на каменной площадке, окружённое двойным частоколом; инвентарь представлен двумя гравированными костяными пластинами и кремнёвым скребком. Грунтовые погребения ранней ладьевидных топоров культуры известны на территории современной Западной и Центральной Литвы (Курмайчай, Шакина, Гринкишкис).
Приморская (жуцевская, висло-неманская, немецкий - Haffküstenkultur) культура сложилась на основе ранней фазы культуры шнуровой керамики, местных групп шаровидных амфор культуры, нарвской культуры и др. на прибрежной полосе от Гданьского залива до современного города Паланга в Литве. Характерны крупные долговременные поселения; дома двух- или однорядной столбовой конструкции с двух- или четырёхскатной крышей. Погребения (грунтовые, скорченные) в пределах поселений; преобладают безынвентарные. Ладьевидные (европейского типа) топоры на поселениях встречаются редко, хотя количество случайных находок велико; широко распространены топоры фатьяновского типа. Керамика продолжает традиции общеевропейского горизонта (шарообразные амфоры, украшенные вертикальными линиями-бороздками; кубки с S-образным профилем, орнаментированные бороздками, нарезной ёлочкой; широкогорлые горшки с налепами). Специфичны связанные с местными культурами миски-ванночки, которые могли быть светильниками, и богато орнаментированные крупные широкогорлые горшки. Янтарные украшения старых местных и новых форм: округлые, овальные и ладьевидные нашивки-пуговицы с V-образным отверстием, пронизи, трапециевидные и продолговатые подвески, диски, кольца.
В основе хозяйства - скотоводство (крупный рогатый скот, свиньи), охота, рыболовство, морской промысел (гренландский и серый тюлени, морская свинья). В Швянтойи 1А (Западная Литва) найдены остатки сетей, поплавки из сосновой коры, чёлн, вёсла, каменные грузила, костяные гарпуны; большинство таких орудий заимствовано из нарвской культуры. На поселениях Куршской косы и в Жуцево засвидетельствовано земледелие (рожь, пшеница). На территории восточной части современной Калининградской области и Мазурского поозёрья выделена родственная приморской культуре мазурская группа. Известны кратковременные поселения, жилища столбовой конструкции. Основным отличием её керамического набора является преобладание слабопрофилированных кубков, орнаментированных горизонтальными оттисками шнура.
На памятниках Восточной Литвы слои, относящиеся к ладьевидных топоров культуре, как правило, расположены над средненеолитическими, принадлежащими нарвской культуре. Керамика имеет сходные черты с приморской культурой и находками в Восточной Латвии. Восточнолатышская ладьевидных топоров культура распространена на Лубанской равнине наряду с поздненарвской культурой, что позднее привело к их взаимной ассимиляции. На поселениях зафиксированы остатки домов двухрядной столбовой конструкции (как в приморской культуре). Погребения (преобладают скорченные, в овальных ямах) встречаются в пределах поселений, на могильниках или одиночные. В слое поселения Абора I обнаружено 8 скорченных погребений; преобладает юго- западная ориентировка; инвентарь представлен янтарными пронизями, ключеобразными подвесками, пуговицами, подвесками из просверленных зубов животных. На могильнике Крейчи зафиксировано перекрытие одного из погребений плотно прижатыми друг к другу камнями. В грунтовом могильнике Звейниеки в области кистей рук одного из погребённых найдены 2 роговые гравированные пластинки. Керамика, представленная кубками с S-образным профилем, округлыми мисками, амфорами, в основном связана с общеевропейским горизонтом. Многочисленны разновидности топоров, нередки ранние типы. Памятники Западной Латвии, вероятно, тяготеют к приморской культуре.
Наибольшее количество грунтовых могильников ладьевидных топоров культуры выявлено в Эстонии. Ранние погребения скорченные, сопровождались изделиями из кости, янтаря, кремня, редко - керамикой. Характерны топоры различных типов (в т. ч. локальные формы - типа Карлова и острообушные) и четырёхгранные каменные долота. Поселения редки, шнуровая керамика в небольшом количестве встречается и на местных поселениях культур ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности и нарвской культуры. Сосуды с S-образным профилем украшались ёлочным орнаментом или горизонтальными оттисками шнура; простой шнуровой орнамент, горизонтальные линии, ряды ямок встречаются в основном на слабопрофилированных толстостенных сосудах. Формы топоров и керамики указывают на связи с культурами на территории Финляндии и Поднепровья.
Ладьевидных топоров культура сменяется рядом культурных групп, которые позднее приняли участие в формировании штрихованной керамики культуры и западны групп текстильной керамики культур.
Дополнительная литература:
Kilian L. Haffk ̈ustenkultur und Ursprung der Balten. Bonn, 1955
Янитс Л. Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги. Тал., 1959
Šturms E.Die steinzeitlichen Kulturen des Baltikums. Bonn, 1970
Лозе И. А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979
Римантене Р.К. Культура шнуровой керамики в Прибалтике // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л., 1984.