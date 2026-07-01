ЛАДЬЕВИДНЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРА

ЛАДЬЕВИДНЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРА - груп­па ар­хео­ло­гических куль­тур позд­не­го не­оли­та и на­ча­ла эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла.

Вхо­ди­ла в шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­скую общ­ность. На­зва­на по ха­рак­тер­ной ладь­е­вид­ной фор­ме ка­мен­ных шли­фо­ван­ных свер­лё­ных то­по­ров и шну­ро­вой ор­на­мен­та­ции ке­ра­ми­ки. Вы­де­ля­ют 4 куль­ту­ры (при­мор­скую, род­ст­вен­ные вос­точ­но­ли­тов­скую и вос­точ­но­ла­тыш­скую, ладьевидных топоров культура Эс­то­нии) и отдельные куль­тур­ные груп­пы. При­мор­ская культура вы­де­ле­на Ю. Ко­ст­шев­ским, вос­точ­но­ла­тыш­ская - Э. Штурм­сом и ладьевидных топоров культура Эс­то­нии - А. М. Таль­гре­ном в 1920-е годы, вос­точ­но­ли­тов­ская - А. Ги­ри­нин­ка­сом в 1978-1979 годах, ма­зур­ская груп­па окон­ча­тель­но - российских ар­хео­ло­гом В. И. Ти­мо­фее­вым в конце XX - начале XXI веков.

Фор­ми­ро­ва­нию спек­тра ладьевидных топоров культуры пред­ше­ст­во­вал этап, свя­зан­ный с т. н. об­ще­ев­ро­пей­ским (ран­ним; около 2900-2800 годов) го­ри­зон­том куль­тур шну­ро­вой ке­ра­ми­ки, в Восточной При­бал­ти­ке пред­став­лен­ным отдельными по­гре­бе­ния­ми и на­ход­ка­ми. Наи­бо­лее из­вест­но ниж­нее по­гре­бе­ние кур­га­на на мо­гиль­ни­ке Ка­уп - скор­чен­ное, на ка­мен­ной пло­щад­ке, ок­ру­жён­ное двой­ным час­то­ко­лом; ин­вен­тарь пред­став­лен дву­мя гра­ви­ро­ван­ны­ми кос­тя­ны­ми пла­сти­на­ми и крем­нё­вым скреб­ком. Грун­то­вые по­гре­бе­ния ран­ней ладьевидных топоров культуры из­вест­ны на тер­ри­то­рии современной Западной и Центральной Лит­вы (Кур­май­чай, Ша­ки­на, Грин­киш­кис).

При­мор­ская (жу­цев­ская, вис­ло-не­ман­ская, немецкий - Haffküstenkultur) куль­ту­ра сло­жи­лась на ос­но­ве ран­ней фа­зы куль­ту­ры шну­ро­вой ке­ра­ми­ки, ме­ст­ных групп ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ры, нарв­ской куль­ту­ры и др. на при­бреж­ной по­ло­се от Гдань­ско­го залива до современного города Па­лан­га в Лит­ве. Ха­рак­тер­ны круп­ные дол­го­вре­мен­ные по­се­ле­ния; до­ма двух- или од­но­ряд­ной стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с двух- или че­ты­рёх­скат­ной кры­шей. По­гре­бе­ния (грун­то­вые, скор­чен­ные) в пре­де­лах по­се­ле­ний; пре­об­ла­да­ют бе­зын­вен­тар­ные. Ладь­евид­ные (ев­ропейского ти­па) то­по­ры на по­се­ле­ни­ях встре­ча­ют­ся ред­ко, хо­тя ко­ли­че­ст­во слу­чай­ных на­хо­док ве­ли­ко; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны то­по­ры фать­я­нов­ско­го ти­па. Ке­ра­ми­ка про­дол­жа­ет тра­ди­ции об­ще­ев­ро­пей­ско­го го­ри­зон­та (ша­ро­об­раз­ные ам­фо­ры, ук­ра­шен­ные вер­ти­каль­ны­ми ли­ния­ми-бо­розд­ка­ми; куб­ки с S-об­раз­ным про­фи­лем, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные бо­розд­ка­ми, на­рез­ной ёлоч­кой; ши­ро­ко­гор­лые горш­ки с на­лепа­ми). Спе­ци­фич­ны свя­зан­ные с ме­ст­ны­ми куль­ту­ра­ми мис­ки-ван­ноч­ки, ко­то­рые мог­ли быть све­тиль­ни­ка­ми, и бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ные круп­ные ши­ро­ко­гор­лые горш­ки. Ян­тар­ные ук­ра­ше­ния ста­рых ме­ст­ных и но­вых форм: ок­руг­лые, оваль­ные и ладь­е­вид­ные на­шив­ки-пу­го­ви­цы с V-об­раз­ным от­вер­сти­ем, про­ни­зи, тра­пе­цие­вид­ные и про­дол­го­ва­тые под­вес­ки, дис­ки, коль­ца.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ско­то­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, сви­ньи), охо­та, ры­бо­лов­ст­во, мор­ской про­мы­сел (грен­ланд­ский и се­рый тю­ле­ни, мор­ская сви­нья). В Швян­тойи 1А (Западная Лит­ва) най­де­ны ос­тат­ки се­тей, по­плав­ки из со­сно­вой ко­ры, чёлн, вёс­ла, ка­мен­ные гру­зи­ла, кос­тя­ные гар­пу­ны; боль­шин­ст­во та­ких ору­дий за­им­ст­во­ва­но из нарв­ской куль­ту­ры. На по­се­ле­ни­ях Курш­ской ко­сы и в Жу­це­во за­сви­де­тель­ст­во­ва­но зем­ле­де­лие (рожь, пше­ни­ца). На тер­ри­то­рии восточной час­ти современной Ка­ли­нин­град­ской области и Ма­зур­ско­го по­озё­рья вы­де­ле­на род­ствен­ная при­мор­ской куль­ту­ре ма­зур­ская груп­па. Из­вест­ны крат­ко­вре­мен­ные по­се­ле­ния, жи­ли­ща стол­бо­вой кон­ст­рук­ции. Ос­нов­ным от­ли­чи­ем её ке­ра­мического на­бо­ра яв­ля­ет­ся пре­об­ла­да­ние сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ных куб­ков, ор­на­мен­ти­ро­ван­ных го­ри­зон­таль­ны­ми от­тис­ка­ми шну­ра.

На па­мят­ни­ках Восточной Лит­вы слои, от­но­ся­щие­ся к ладьевидных топоров культуре, как пра­ви­ло, рас­по­ло­же­ны над сред­не­не­о­ли­ти­че­ски­ми, при­над­ле­жа­щи­ми нарв­ской куль­ту­ре. Ке­ра­ми­ка име­ет сход­ные чер­ты с при­мор­ской куль­ту­рой и на­ход­ка­ми в Восточной Лат­вии. Вос­точ­но­ла­тыш­ская ладьевидных топоров культура рас­про­стра­не­на на Лу­бан­ской рав­ни­не на­ря­ду с позд­не­нарв­ской куль­ту­рой, что позд­нее при­ве­ло к их вза­им­ной ас­си­ми­ля­ции. На по­се­ле­ни­ях за­фик­си­ро­ва­ны ос­тат­ки до­мов двух­ряд­ной стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (как в при­мор­ской культуре). По­гре­бе­ния (пре­об­ла­да­ют скор­чен­ные, в оваль­ных ямах) встре­ча­ют­ся в пре­де­лах по­се­ле­ний, на мо­гиль­ни­ках или оди­ноч­ные. В слое по­се­ле­ния Або­ра I об­на­ру­же­но 8 скор­чен­ных по­гре­бе­ний; пре­об­ла­да­ет юго- западная ори­ен­ти­ров­ка; ин­вен­тарь пред­став­лен ян­тар­ны­ми про­ни­зя­ми, клю­че­об­раз­ны­ми под­вес­ка­ми, пу­го­ви­ца­ми, под­вес­ка­ми из про­свер­лен­ных зу­бов жи­вот­ных. На мо­гиль­ни­ке Крей­чи за­фик­си­ро­ва­но пе­ре­кры­тие од­но­го из по­гре­бе­ний плот­но при­жа­ты­ми друг к дру­гу кам­ня­ми. В грун­то­вом мо­гиль­ни­ке Звей­ние­ки в об­лас­ти кис­тей рук од­но­го из по­гре­бён­ных най­де­ны 2 ро­го­вые гра­ви­ро­ван­ные пла­стин­ки. Ке­ра­ми­ка, пред­став­лен­ная куб­ка­ми с S-об­раз­ным про­фи­лем, ок­руг­лы­ми мис­ка­ми, ам­фо­ра­ми, в основном свя­за­на с об­ще­ев­ро­пей­ским го­ри­зон­том. Мно­го­чис­лен­ны раз­но­вид­но­сти то­по­ров, не­ред­ки ран­ние ти­пы. Па­мят­ни­ки Западной Лат­вии, ве­ро­ят­но, тя­го­те­ют к при­мор­ской куль­ту­ре.

Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во грун­то­вых мо­гиль­ни­ков ладьевидных топоров культуры вы­яв­ле­но в Эс­то­нии. Ран­ние по­гре­бе­ния скор­чен­ные, со­про­во­ж­да­лись из­де­лия­ми из кос­ти, ян­та­ря, крем­ня, ред­ко - ке­ра­ми­кой. Ха­рак­тер­ны то­по­ры различных ти­пов (в т. ч. ло­каль­ные фор­мы - ти­па Кар­лова и ост­ро­обуш­ные) и че­ты­рёх­гран­ные ка­мен­ные до­ло­та. По­се­ле­ния ред­ки, шну­ро­вая ке­ра­ми­ка в не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве встре­ча­ет­ся и на ме­ст­ных по­се­ле­ни­ях куль­тур ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти и нарв­ской куль­ту­ры. Со­су­ды с S-об­раз­ным про­фи­лем ук­ра­ша­лись ёлоч­ным ор­на­мен­том или го­ри­зон­таль­ны­ми от­тис­ка­ми шну­ра; про­стой шну­ро­вой ор­на­мент, го­ри­зон­таль­ные ли­нии, ря­ды ямок встре­ча­ют­ся в основном на сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ных тол­сто­стен­ных со­су­дах. Фор­мы то­по­ров и ке­ра­ми­ки ука­зы­ва­ют на свя­зи с куль­ту­ра­ми на тер­ри­то­рии Фин­лян­дии и По­днеп­ро­вья.

Ладьевидных топоров культура сме­ня­ет­ся ря­дом куль­тур­ных групп, ко­то­рые позд­нее при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии штри­хо­ван­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры и западны групп тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­тур.

Дополнительная литература :

Kilian L. Haffk ̈ustenkultur und Ursprung der Balten. Bonn, 1955

Янитс Л. Ю. По­се­ле­ния эпо­хи нео­ли­та и ран­не­го ме­тал­ла в при­устье р. Эмайы­ги. Тал., 1959

Šturms E.Die steinzeitlichen Kulturen des Baltikums. Bonn, 1970

Лозе И. А. По­зд­ний нео­лит и ран­няя брон­за Лу­бан­ской рав­ни­ны. Ри­га, 1979

Ри­ман­те­не Р.К. Куль­ту­ра шну­ро­вой ке­ра­ми­ки в При­бал­ти­ке // Но­вое в ар­хео­ло­гии СССР и Фин­лян­дии. Л., 1984.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)