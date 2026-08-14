ЛАЦИС ВИЛИС

ЛАЦИС ВИЛИС (латыш. Lācis Vilis) - латышский писатель, государственный деятель, народный писатель Латвийской ССР.

Учил­ся в Бар­на­уль­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии (1917-1918). В 1921 году вер­нул­ся в Лат­вию . Сме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий: ра­бо­тал пор­то­вым ра­бо­чим, ко­че­га­ром па­ро­хо­да, ры­ба­ком, биб­лио­те­ка­рем. Ко­мис­сар внутренних дел в Народном пра­ви­тель­ст­ве Лат­вии (июнь – август 1940 года). На за­се­да­нии Народного сей­ма 21 июля 1940 года внёс пред­ло­же­ние о вхож­де­нии об­ра­зо­ван­ной тог­да же Латвийкой ССР в со­став СССР. В 1940-1959 годах председатель Совета Министров (до 1946 года - СНК) Латвийской ССР (в 1941-1944 годах на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве). Спо­собст­во­вал де­пор­та­ции из Латвийской ССР в Си­бирь свыше 40 тысяч человек (1949). Председатель Со­ве­та на­цио­наль­но­стей ВС СССР (1954-1958; в 1950-1954 годах заместитель председателя).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1921 году. В ран­ней бел­ле­три­сти­ке соз­дал об­раз со­ци­аль­но не­за­щи­щён­но­го «чу­да­ка», ове­ян­ный при­клю­ченческой ро­ман­ти­кой: рас­сказ «Жен­щи­на» («Sieviete», 1930), ро­ман-ан­ти­уто­пия «Ос­во­бо­ж­дён­ный зверь» («Atbrī ­vo­tais zve̅rs», 1930-1931). Ро­ма­ны 1930-х годов со­че­та­ют эле­мен­ты три­ви­аль­ной и приключенческой литературы: три­ло­гия «Бес­кры­лые пти­цы» («Put­ni bez spa̅rni­em», 1931-1932); «Сын ры­ба­ка» («Zve­jnieka de̅ls», se̅j. 1–2, 1933-1934; эк­ра­ни­за­ция 1939, режиссер В. Ла­пе­ни­екс), «Пу­те­ше­ст­вие в гор­ный го­род» («Cel̦o­jums uz Kalnu pilse̅tu», 1933-1934), «Зов пред­ков» («Senču aicina̅jums», 1934), «Кумир тол­пы» («Pu̅l̦a elks»), «Лю­ди в мас­ках» («Cilve̅ki maska̅s»; оба 1935), «Ста­рое мо­ряц­кое гнез­до» («Veca̅ ju̅rnieku ligz­da», 1935-1937, в позд­ней­шей ре­дак­ции - «Се­мья Зи­та­ров», «Zītaru dzimta», 1955), «Зем­ля и мо­ре» («Zeme un ju̅ra», 1938).

В цен­тре твор­че­ст­ва Лациса - фи­зи­че­ски и ду­хов­но силь­ная лич­ность, энер­гич­но от­стаи­ваю­щая свои взгля­ды. Этическая по­ля­ри­за­ция пер­со­на­жей по со­ци­аль­но­му и по­ли­тическому прин­ци­пу уси­ли­ва­ет­ся в по­сле­во­ен­ной про­зе, вы­дер­жан­ной в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма: ро­ма­ны «Бу­ря» («Ve̅tra», 1945-1948, Государственная премия СССР, 1949), «К но­во­му бе­ре­гу» («Uz jauno krastu», 1951, Государственная премия СССР, 1952), «По­сё­лок у мо­ря» («Ciems pie ju̅ras», 1954), «По­сле гро­зы» («Pe̅c negaisa», 1962). Ав­тор пьес: «Даль­няя до­ро­га» («Ta̅lais cel̦š», постановка 1935), «Кри­стап Кау­гур» («Kristaps Kaugurs», 1936), «Маяк на острове» («Ba̅ka uz salas», 1937), «Не­вест­ка» («Vedekla», 1943), «По­бе­да» («Uzva­ra», постановка 1945) и др. Многие про­из­ве­де­ния Лациса эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

На­гра­ж­дён 7 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Собрание сочинений М., 1959-1960. Т. 1-10;

Rak­sti. Rīga, 1959-1962. Se̅j. 1-10;

Kopoti raksti. Rīga, 1970-1980. Se̅j. 1-26;

Veca̅ ju̅rnieku lig­zda: roma̅ns. Rīga, 2001;

Zvejnieka de̅ls: [ro­ma̅ns]. Rīga, 2002.