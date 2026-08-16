ЛАБЗИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Русский купец, меценат. Занимался текстильной промышленностью, один из основателей «Торгового дома Я. Лабзина и В. Грязнова» (1855).

Семья. Карьера

Яков Иванович Лабзин родился в 1827 году в Павловском Посаде Богородского уезда Московской губернии.

Супругу Лабзина звали Акулина Ивановна, в браке с ней родились три дочери - Ольга, Наталья и Анна.

О Якове Лабзине известно немногое. С 1849 года он возглавлял платочную мануфактуру в Павловском Посаде . Фабрика занималась выработкой поплина и сатина. В 1856 году стал купцом 2-й гильдии.

Еще в 1855 году вместе с Василием Грязновым, приходившимся ему шурином, на основе общего капитала основал «Торговый дом Я. Лабзина и В. Грязнова». Дела пошли очень хорошо, к 1872 году годовой оборот превысил 1 млн. рублей, на 200 станках вырабатывалось 600 тыс. платков и 100 тыс. кусков ситца в год. К 1890 году на фабрике Лабзина трудилось более 1700 человек (по сравнению с 400 в 1860-е годы).

Общественная и благотворительная деятельность

В 1860-1863 годах Лабзин занимал должность бургомистра ратуши Павловского Посада. Он же инициировал создание в Посаде общественного банка. В 1877 году был гласным городской думы.

Яков Иванович активно занимался благотворительной деятельностью. С 1877 года именно он был первым попечителем общественной больницы Павловского Посада, председателем Попечительского совета женской прогимназии, оказывал поддержку Обществу для попечения о детях лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь. Вместе со своими сестрами Лабзин устроил женскую общину, в 1885 году преобразованную в Покровско-Васильевский монастырь.

В 1891 году Яков Лабзин скончался, а Торговый дом был преобразован в «Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова» с основным капиталом 1,5 млн. рублей.